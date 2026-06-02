L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : Chelsea serait déjà prêt à investir plus encore pour la prodige suédoise Felicia Schroder.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de bouger, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient aussi partir si leurs clubs reçoivent une offre alléchante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Georgia Stanway, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement de l’été. Suivez notre baromètre des gagnantes et des perdantes du mercato en temps réel.

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