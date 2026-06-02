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Katie McCabe transfer GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Arsenal va regretter d'avoir laissé partir Katie McCabe, l'une des meilleures joueuses de la WSL, vers Chelsea. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Chelsea FC Women
Arsenal Women
K. McCabe
WSL Série printemps
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Ça y est, c'est parti. Le mercato estival 2026 est arrivé et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin. Des stars comme Alexia Putellas, Sam Kerr et Beth Mead devraient changer de club dans les semaines et mois à venir. Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines ; il ne manque plus que les annonces officielles, même si, comme toujours, quelques surprises sont à prévoir.

L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : Chelsea serait déjà prêt à investir plus encore pour la prodige suédoise Felicia Schroder.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de bouger, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient aussi partir si leurs clubs reçoivent une offre alléchante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Georgia Stanway, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement de l’été. Suivez notre baromètre des gagnantes et des perdantes du mercato en temps réel.

Retrouvez l’ensemble de nos notes ci-dessous et partagez-nous votre avis dans les commentaires.

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du contrat de McCabe a été pour le moins surprenante. Bien que la polyvalence de la capitaine irlandaise en fasse une solution récurrente aux problèmes de blessures, le club londonien a d’abord envisagé de la laisser partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci était lié à un « rôle très spécifique au sein de l’équipe pour l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter leur manque de clairvoyance, surtout lorsque McCabe mettra sa polyvalence au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement majeur pour les Blues, d’autant plus savoureux qu’ils ont soufflé McCabe sous le nez de Manchester City, tout frais champion de WSL et initialement destiné à accueillir la star irlandaise pour combler un besoin réel. La saison passée, Chelsea a tourné avec plusieurs solutions à gauche : Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, sans véritable propriétaire du poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle exprime son potentiel offensif, tandis que Buurman peut désormais s’imposer en défense centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste, élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son départ chez un grand rival, après onze années qui l’ont consacrée comme une légende des Gunners. Mais la joueuse de 30 ans, de haut niveau, saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions élevées. Pour rester en Angleterre, ses options étaient limitées. Elle s’intègre parfaitement aux Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et pourra conquérir de nombreux trophées si le club laisse derrière lui une saison décevante pour retrouver le niveau qui a été le sien durant la majeure partie de la dernière décennie. Comme elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, c’est un vrai plus pour elle sur le plan personnel. Note : B

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