Arsenal va découvrir combien de temps Eberechi Eze, blessé, sera indisponible, un coup dur alors que les hommes de Mikel Arteta visent le triplé européen et national

De retour dans le nord de Londres, Arteta doit faire face à un calendrier éprouvant sans son meneur de jeu vedette. Les leaders du championnat occupent actuellement la première place avec 70 points, soit neuf d'avance sur Manchester City, qui compte un match en moins. Après la trêve internationale, ils reprendront leur quête du triplé avec un quart de finale de la FA Cup à Southampton le 4 avril. À peine trois jours plus tard, ils se rendront chez le Sporting CP pour le match aller de leur quart de finale de Ligue des champions. Un choc décisif en Premier League contre les hommes de Pep Guardiola se profile également le 19 avril, ce qui signifie que la profondeur de l'effectif sera mise à rude épreuve lors de cette fin de saison cruciale.