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Arsenal va découvrir combien de temps Eberechi Eze, blessé, sera indisponible, un coup dur alors que les hommes de Mikel Arteta visent le triplé européen et national
Chronologie de la blessure et accélération de la guérison
Selon la BBC, Eze devrait être écarté des terrains pendant quatre à six semaines après s'être blessé au mollet lors de la victoire en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen. Le joueur de 27 ans a manqué la finale de la Carabao Cup perdue 2-0 dimanche contre Manchester City et s'est retiré de la sélection nationale. Le manager d'Arsenal, Arteta, attend les résultats définitifs de l'IRM, mais ce contretemps est un coup dur alors que les Gunners sont en quête de gloire en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup. Cependant, le retour imminent du capitaine du club, Martin Odegaard, après un mois d'absence pour blessure au genou, contribuera à alléger la charge créative.
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L'influence créative déterminante d'Eze
L'absence de ce milieu offensif va cruellement se faire sentir, compte tenu de son immense contribution à la campagne actuelle. Avant ce contretemps, Eze avait accumulé 43 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont deux avec Crystal Palace avant son transfert fin août. Son bilan compte neuf buts et six passes décisives pour les Gunners, ce qui fait de lui un pilier de l'attaque. Il s'est montré particulièrement décisif en Premier League, où il a disputé 26 matches, inscrivant six buts et délivrant deux passes décisives. En Europe, il a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en neuf matches de Ligue des champions cette saison.
Barnes répond à l'appel de la sélection nationale
En l'absence de la star d'Arsenal, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a rapidement convoqué l'ailier de Newcastle United, Harvey Barnes, au sein du camp des Three Lions. Âgé de 28 ans, il est en grande forme et a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues cette saison. Cette sélection de dernière minute met fin à près de six ans d'absence en équipe nationale pour l'attaquant. Elle met également un terme définitif aux spéculations concernant son éligibilité pour l'équipe d'Écosse.
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Quelle suite pour Arsenal ?
De retour dans le nord de Londres, Arteta doit faire face à un calendrier éprouvant sans son meneur de jeu vedette. Les leaders du championnat occupent actuellement la première place avec 70 points, soit neuf d'avance sur Manchester City, qui compte un match en moins. Après la trêve internationale, ils reprendront leur quête du triplé avec un quart de finale de la FA Cup à Southampton le 4 avril. À peine trois jours plus tard, ils se rendront chez le Sporting CP pour le match aller de leur quart de finale de Ligue des champions. Un choc décisif en Premier League contre les hommes de Pep Guardiola se profile également le 19 avril, ce qui signifie que la profondeur de l'effectif sera mise à rude épreuve lors de cette fin de saison cruciale.