AFP
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Arsenal trouve un accord pour Ethan Nwaneri alors que le milieu se rapproche d’un prêt au Borussia Dortmund
Dortmund passe à l’offensive pour Nwaneri
Nwaneri a officiellement rejoint le Borussia Dortmund sous la forme d’un prêt d’une saison après qu’Arsenal a validé le transfert tôt mardi. Selon l’Evening Standard, le club allemand a intensifié sa poursuite de Nwaneri après que Giannis Konstantelias a subi une blessure de longue durée au ligament croisé antérieur.
Nwaneri s’est envolé pour l’Allemagne afin de passer sa visite médicale et de finaliser l’opération, qui ne comprend ni obligation ni option permettant au Borussia Dortmund de rendre le transfert définitif l’été prochain. Le milieu de terrain a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Marseille, mais Arsenal a décidé qu’un nouveau départ temporaire était nécessaire, Nwaneri restant peu susceptible d’obtenir régulièrement du temps de jeu en équipe première sous les ordres de Mikel Arteta cette saison.
- Getty Images Sport
Des opportunités en équipe première à Arsenal
Nwaneri a fait ses débuts historiques contre Brentford en septembre 2022, mais la concurrence dans l’entrejeu est devenue féroce. Martin Odegaard, Eberechi Eze et Bruno Guimaraes ont créé des obstacles majeurs à du temps de jeu régulier avec les seniors. Arteta a récemment évoqué la situation, reconnaissant que Nwaneri « a besoin de jouer au football », avant d’ajouter que « certains joueurs » pourraient devoir partir cet été.
Le Borussia Dortmund considère Nwaneri comme une option de haut niveau pour combler son manque de créativité. Nwaneri portera le numéro 18 au Borussia Dortmund et pourrait retrouver rapidement Arsenal lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Départs lors du dernier jour du mercato
Selon le règlement de l’UEFA, les joueurs prêtés sont pleinement autorisés à affronter leur club parent, ce qui signifie que Nwaneri pourrait être aligné contre Arsenal à l’Emirates Stadium le 24 novembre. Nwaneri est en réalité le troisième joueur à quitter Arsenal lors du dernier jour du mercato.
Arsenal a annoncé que Gabriel Jesus a rejoint Barcelone dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 12,9 millions de livres sterling, bonus compris. Par ailleurs, Fabio Vieira est retourné à Hambourg, où Vieira a passé la saison dernière en prêt, pour un montant de 7,7 millions de livres sterling. Arsenal aurait inclus des clauses à la revente dans les transferts respectifs de Jesus et Vieira, alors que le club poursuit sa restructuration de l’effectif.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Nwaneri intégrera immédiatement les séances d’entraînement de l’équipe première du Borussia Dortmund afin de préparer les prochains matches de Bundesliga. Le milieu de terrain espère reproduire la réussite d’autres talents anglais en Allemagne et obtenir un temps de jeu régulier.
Pendant ce temps, Arsenal se concentrera sur l’intégration de ses nouvelles recrues et sur la préparation d’un calendrier national chargé, satisfait de voir Nwaneri acquérir une expérience précieuse à l’étranger.
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