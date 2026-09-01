Nwaneri a officiellement rejoint le Borussia Dortmund sous la forme d’un prêt d’une saison après qu’Arsenal a validé le transfert tôt mardi. Selon l’Evening Standard, le club allemand a intensifié sa poursuite de Nwaneri après que Giannis Konstantelias a subi une blessure de longue durée au ligament croisé antérieur.

Nwaneri s’est envolé pour l’Allemagne afin de passer sa visite médicale et de finaliser l’opération, qui ne comprend ni obligation ni option permettant au Borussia Dortmund de rendre le transfert définitif l’été prochain. Le milieu de terrain a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Marseille, mais Arsenal a décidé qu’un nouveau départ temporaire était nécessaire, Nwaneri restant peu susceptible d’obtenir régulièrement du temps de jeu en équipe première sous les ordres de Mikel Arteta cette saison.