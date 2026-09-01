Arsenal trouve un accord pour Ethan Nwaneri, alors que le milieu de terrain se rapproche d’un prêt au Borussia Dortmund

Nwaneri a officiellement rejoint le Borussia Dortmund sous la forme d’un prêt d’une saison après qu’Arsenal a donné son feu vert au transfert tôt mardi. Selon l’Evening Standard, le club allemand a intensifié sa poursuite de Nwaneri après que Giannis Konstantelias a subi une grave blessure de longue durée au ligament croisé antérieur.

Nwaneri s’est envolé pour l’Allemagne afin de passer sa visite médicale et de finaliser son transfert, qui ne comprend ni obligation ni option d’achat pour le Borussia Dortmund l’été prochain. Le milieu de terrain a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Marseille, mais Arsenal a estimé qu’un nouveau départ temporaire était nécessaire, Nwaneri restant peu susceptible d’obtenir un temps de jeu régulier en équipe première sous les ordres de Mikel Arteta cette saison.