Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP
Moataz Elgammal

Traduit par

Arsenal trouve un accord pour Ethan Nwaneri, alors que le milieu de terrain se rapproche d’un prêt au Borussia Dortmund

Mercato
Borussia Dortmund
E. Nwaneri
Bundesliga
Arsenal
Premier League

Arsenal a finalisé le prêt d’une saison d’Ethan Nwaneri au Borussia Dortmund, pensionnaire de Bundesliga, lors du dernier jour du mercato. Le milieu de terrain, très prometteur, prend la direction de l’Allemagne pour aller chercher un temps de jeu régulier en équipe première, après avoir vu ses opportunités limitées à l’Emirates Stadium. L’accord ne comprend pas d’option d’achat définitif, ce qui signifie qu’il reviendra à Londres l’été prochain.


  • Dortmund passe à l’action pour Nwaneri

    Nwaneri a officiellement rejoint le Borussia Dortmund sous la forme d’un prêt d’une saison après qu’Arsenal a donné son feu vert au transfert tôt mardi. Selon l’Evening Standard, le club allemand a intensifié sa poursuite de Nwaneri après que Giannis Konstantelias a subi une grave blessure de longue durée au ligament croisé antérieur.

    Nwaneri s’est envolé pour l’Allemagne afin de passer sa visite médicale et de finaliser son transfert, qui ne comprend ni obligation ni option d’achat pour le Borussia Dortmund l’été prochain. Le milieu de terrain a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Marseille, mais Arsenal a estimé qu’un nouveau départ temporaire était nécessaire, Nwaneri restant peu susceptible d’obtenir un temps de jeu régulier en équipe première sous les ordres de Mikel Arteta cette saison.

    • Publicité
  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Des opportunités avec l’équipe première à Arsenal

    Nwaneri a fait ses débuts historiques contre Brentford en septembre 2022, mais la concurrence au milieu de terrain axial est devenue féroce. Martin Odegaard, Eberechi Eze et Bruno Guimaraes ont créé d’importants obstacles à l’obtention d’un temps de jeu régulier en équipe première. Arteta a récemment évoqué la situation, reconnaissant que Nwaneri « a besoin de jouer au football », avant d’ajouter que « certains joueurs » pourraient devoir partir cet été.

    Le Borussia Dortmund considère Nwaneri comme une option de haut niveau pour combler son manque de créativité. Nwaneri portera le numéro 18 au Borussia Dortmund et pourrait retrouver rapidement Arsenal lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

  • Départs lors du dernier jour du mercato

    Selon le règlement de l’UEFA, les joueurs prêtés sont pleinement autorisés à affronter leur club propriétaire, ce qui signifie que Nwaneri pourrait être aligné contre Arsenal à l’Emirates Stadium le 24 novembre. Nwaneri est en réalité le troisième joueur à quitter Arsenal lors du Deadline Day.

    Arsenal a annoncé que Gabriel Jesus avait rejoint Barcelone dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 12,9 millions de livres sterling, bonus compris. En outre, Fabio Vieira est retourné à Hambourg, où Vieira avait passé la saison dernière en prêt, pour un montant de 7,7 millions de livres sterling. Arsenal aurait inclus des clauses à la revente dans les accords respectifs concernant Jesus et Vieira, alors que le club poursuit sa restructuration de l’effectif.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Que se passe-t-il ensuite ?

    Nwaneri intégrera immédiatement les séances d’entraînement de l’équipe première du Borussia Dortmund afin de préparer les prochains matches de Bundesliga. Le milieu de terrain espère reproduire la réussite d’autres talents anglais en Allemagne et s’assurer un temps de jeu régulier.

    Pendant ce temps, Arsenal se concentrera sur l’intégration de ses nouvelles recrues et la préparation d’un calendrier national chargé, satisfait de voir Nwaneri acquérir une expérience précieuse à l’étranger.

Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE