Arsenal « travaille sur un accord » pour signer une star de la Bundesliga à 60 millions de livres sterling après avoir envoyé un recruteur observer le joueur international français en action
Les Gunners s'intéressent de plus en plus à la star française
Mikel Arteta refuse de rester les bras croisés dans sa quête de la perfection défensive, et Castello Lukeba, joueur du RB Leipzig, est désormais dans le viseur d'Arsenal. Le défenseur de 23 ans est devenu l'un des joueurs les plus fiables de la Bundesliga, ce qui aurait incité le club du nord de Londres à entamer des discussions concernant un éventuel transfert cet été.
Si les Gunners n'ont pas encore soumis d'offre officielle, la direction du club fait preuve de diligence raisonnable. L'Équipe rapporte que des recruteurs ont récemment été envoyés en Allemagne pour observer le défenseur central en action lors du match nul 2-2 entre Leipzig et le Borussia Dortmund, où le sang-froid et la vitesse de récupération de Lukeba auraient impressionné les représentants.
Détails relatifs aux frais de transfert et à la clause libératoire
Le contrat actuel de Lukeba au Red Bull Arena comprend une clause libératoire importante, mais Leipzig pourrait être prêt à accepter un montant inférieur. Bien que la clause libératoire soit fixée à 69 millions de livres sterling, le club de Bundesliga serait disposé à faciliter le départ du joueur pour un montant compris entre 50 et 60 millions de livres sterling. Cette réduction potentielle a alerté plusieurs poids lourds européens, même si le joueur lui-même préférerait rejoindre l'Angleterre ou l'Espagne.
La cote du défenseur continue de grimper malgré les résultats mitigés de Leipzig en championnat cette saison. Déjà reconnu au sein de l'équipe nationale française, Lukeba est considéré comme un défenseur central moderne capable de jouer en ligne haute, une caractéristique qui correspond parfaitement au schéma tactique d'Arteta. L'équipe de recrutement d'Arsenal évalue actuellement la possibilité de formaliser son intérêt par une offre concrète dans les semaines à venir.
L'avenir de Lukeba
Dans une récente interview, le joueur est resté discret sur ses prochaines étapes, mais n'a pas caché son désir de concourir pour les plus grands prix du football mondial. S'adressant au Bild, Lukeba a déclaré : « Mon objectif est de revenir en Europe avec Leipzig, car regarder la Ligue des champions à la télévision est extrêmement douloureux. Je ne pense pas plus loin que cela. Nous devons rester concentrés. La saison est longue. L'année dernière, nous avons également bien commencé, puis nous avons eu de gros problèmes. »
Il a ajouté : « Mon rêve est de devenir champion du monde ou de remporter la Ligue des champions un jour. Je ne rêve pas de jouer pour un club en particulier. Je rêve plutôt de remporter des titres, car c'est ce dont on se souvient le plus à la fin de sa carrière. »
L'évolution défensive d'Arteta se poursuit
Si Arsenal parvenait à obtenir la signature de Lukeba, ce serait un nouvel investissement important dans une défense qui a été transformée sous la direction d'Arteta. Ces dernières années, les Gunners ont donné la priorité à des défenseurs jeunes et dominants dans les airs, et Lukeba correspond parfaitement à ce profil. Sa polyvalence et son expérience dans les meilleurs championnats européens font de lui un candidat idéal pour offrir une concurrence de haut niveau à des joueurs tels que William Saliba et Gabriel Magalhaes.
Si Leipzig a encore une chance de terminer parmi les quatre premiers et de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, l'attrait d'un titre en Premier League pourrait suffire à convaincre le joueur de 23 ans que son avenir se trouve en dehors de la Bundesliga.
