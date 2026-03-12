Arsenal « travaille sur un accord » pour signer une star de la Bundesliga à 60 millions de livres sterling après avoir envoyé un recruteur observer le joueur international français en action

Mikel Arteta refuse de rester les bras croisés dans sa quête de la perfection défensive, et Castello Lukeba, joueur du RB Leipzig, est désormais dans le viseur d'Arsenal. Le défenseur de 23 ans est devenu l'un des joueurs les plus fiables de la Bundesliga, ce qui aurait incité le club du nord de Londres à entamer des discussions concernant un éventuel transfert cet été.

Si les Gunners n'ont pas encore soumis d'offre officielle, la direction du club fait preuve de diligence raisonnable. L'Équipe rapporte que des recruteurs ont récemment été envoyés en Allemagne pour observer le défenseur central en action lors du match nul 2-2 entre Leipzig et le Borussia Dortmund, où le sang-froid et la vitesse de récupération de Lukeba auraient impressionné les représentants.