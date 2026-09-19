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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Arsenal subit un gros coup d’arrêt alors que Brighton démantèle les champions de Premier League lors d’une démonstration de force dominante

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League

Le début de saison parfait d’Arsenal dans cette nouvelle campagne de Premier League a pris fin de manière brutale et surprenante. Les champions en titre ont été nettement battus aujourd’hui par une équipe de Brighton & Hove Albion infatigable, révélant des fragilités défensives inhabituelles et laissant à l’entraîneur Mikel Arteta d’importants problèmes à régler avant la trêve internationale.


  • Arsenal subit une défaite surprise à Brighton

    Arsenal a livré l’une de ses prestations collectives les plus faibles de mémoire récente. Le champion de Premier League a vu sa série parfaite toutes compétitions confondues prendre fin avec une défaite 3-0 contre Brighton.

    Pour son 125e anniversaire, Brighton s’est tout simplement montré trop intense pour Arsenal dès la première minute. À la mi-temps, Arsenal était déjà mené de deux buts après des frappes lointaines de Pascal Gross et Charalampos Kostoulas. Le match a été pratiquement plié en début de seconde période lorsque Chema Andres a marqué de la tête, concluant une prestation sans mordant de l’équipe d’Arteta. Alors que le match entrait dans le temps additionnel sur le score de 3-0, des supporters d’Arsenal frustrés ont été vus en train de quitter le stade.

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    Comment Hürzeler a déjoué les champions

    Brighton ne s’est pas contenté de battre Arsenal ; il l’a fait avec le type de domination physique habituellement associé à l’équipe d’Arteta. Fabian Hurzeler a doté son équipe d’une grosse capacité de course, en utilisant Diego Gomez et Maxim de Cuyper pour donner vie au pressing. Au milieu de terrain, Yasin Ayari et Gross ont couru sans relâche, tandis que Luka Vuskovic s’est distingué par sa domination aérienne en défense.

    Cela a permis aux attaquants de Brighton de presser haut, en sachant que leur ligne défensive pouvait gérer tous les longs ballons joués par David Raya. Les locaux ont capitalisé sur cette intensité, inscrivant deux superbes exploits individuels de loin avant qu’Andres ne place de la tête un corner rentrant de Gross.

  • Les erreurs défensives coûtent cher à Arsenal

    Avant aujourd’hui, Arsenal n’avait concédé qu’un seul but en Premier League, ce qui rend ce soudain effondrement défensif particulièrement préoccupant. Les deux premiers buts de Brighton sont venus de l’extérieur de la surface, mais ces frappes ont été facilitées par l’incapacité des défenseurs d’Arsenal à réduire les espaces.

    Riccardo Calafiori et Gabriel sont fautifs sur l’ouverture du score de Gross, tandis que Gabriel et Ezri Konsa n’ont pas réagi assez vite pour stopper Kostoulas. Arsenal a reculé dans presque toutes les situations, souffrant d’un marquage défaillant et d’une incapacité à faire progresser efficacement le ballon sous pression face à un adversaire inspiré.

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    En vue de la trêve internationale

    La prochaine trêve internationale ne pouvait pas mieux tomber pour Arsenal. Arteta espérera que ses joueurs reviendront en forme et frais alors qu’ils cherchent à relancer leur dynamique et à remédier à un côté droit de la défense décimé. Arsenal recevra Leeds le 10 octobre, tandis que Brighton visera à poursuivre son excellente forme lors de son déplacement sur le terrain de Sunderland le même jour.