Arsenal a livré l’une de ses prestations collectives les plus faibles de mémoire récente. Le champion de Premier League a vu sa série parfaite toutes compétitions confondues prendre fin avec une défaite 3-0 contre Brighton.

Pour son 125e anniversaire, Brighton s’est tout simplement montré trop intense pour Arsenal dès la première minute. À la mi-temps, Arsenal était déjà mené de deux buts après des frappes lointaines de Pascal Gross et Charalampos Kostoulas. Le match a été pratiquement plié en début de seconde période lorsque Chema Andres a marqué de la tête, concluant une prestation sans mordant de l’équipe d’Arteta. Alors que le match entrait dans le temps additionnel sur le score de 3-0, des supporters d’Arsenal frustrés ont été vus en train de quitter le stade.