Arsenal souhaite recruter le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League, après Max Dowman et Ethan Nwaneri

Arsenal est en pole position pour recruter Jeremy Monga, jeune pépite de Leicester City, et devancer ainsi ses concurrents. La valeur du joueur de 16 ans a flambé après ses apparitions convaincantes avec l’équipe première des Foxes lors des dernières journées de la saison écoulée.

Entré dans l’histoire en avril 2025 comme deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League – juste derrière Ethan Nwaneri d’Arsenal – lors de son entrée en jeu contre Newcastle United, il a depuis glissé à la troisième place après l’émergence d’une autre pépite des Gunners, Max Dowman. Les deux adolescents restent toutefois liés par leur statut de coéquipiers en sélections jeunes anglaises.