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Arsenal souhaite recruter le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League, après Max Dowman et Ethan Nwaneri
Les Gunners lorgnent un talent capable de battre des records
Arsenal est en pole position pour recruter Jeremy Monga, jeune pépite de Leicester City, et devancer ainsi ses concurrents. La valeur du joueur de 16 ans a flambé après ses apparitions convaincantes avec l’équipe première des Foxes lors des dernières journées de la saison écoulée.
Entré dans l’histoire en avril 2025 comme deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League – juste derrière Ethan Nwaneri d’Arsenal – lors de son entrée en jeu contre Newcastle United, il a depuis glissé à la troisième place après l’émergence d’une autre pépite des Gunners, Max Dowman. Les deux adolescents restent toutefois liés par leur statut de coéquipiers en sélections jeunes anglaises.
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Un talent en plein essor au King Power Stadium
Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Monga attire l’attention d’Arsenal depuis plusieurs mois. Bien qu’il ait signé un premier contrat professionnel avec Leicester, valable à partir de cet été, son avenir reste ouvert. Ce document ne suffit pas à retenir la jeune pépite anglaise, et un transfert pourrait intervenir si les Gunners décidaient de passer à l’action.
Formé au club et arrivé à Leicester à l’âge de neuf ans, Monga s’est imposé comme une menace offensive polyvalente, à l’aise sur les ailes comme dans le rôle de « numéro dix » où il fait office de pivot créatif. Réputé pour sa vitesse explosive et sa technique, l’adolescent a déjà été titularisé à neuf reprises cette saison, et son importance au sein de l’équipe première s’est encore confirmée par son statut de remplaçant décisif, puisqu’il est entré en jeu lors des trois dernières rencontres des Foxes.
Les clubs du nord de Londres ajustent leur stratégie de recrutement.
Ces derniers mercatos, les recruteurs d’Arsenal ont privilégié une stratégie de détection des jeunes talents à l’échelle mondiale. Ce virage s’explique par un constat interne : le centre de formation peine actuellement à produire des espoirs de haut niveau. Cette démarche proactive s’est traduite par l’arrivée, en cours de saison, des jumeaux équatoriens Edwin et Holger Quintero, en provenance de l’Independiente del Valle, illustrant un investissement notable sur le potentiel sud-américain.
La même dynamique les a poussés en Irlande, où un accord a été conclu pour que Victor Ozhianvuna, 17 ans, des Shamrock Rovers, les rejoigne l’année prochaine. Sur le plan national, les Gunners ont attiré Kyran Thompson et Mishel Nduka, en provenance respectivement de West Ham et de Charlton. Leur réseau de recruteurs a par ailleurs frappé fort au Royaume-Uni, en enrôlant l’espoir nord-irlandais Ceadach O’Neill (Linfield) et la jeune pépite écossaise Callan Hamill (St Johnstone).
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Leicester lutte pour conserver son titre
Leicester s’apprête à un été de profondes mutations au sein de son effectif senior, quel que soit l’issue de sa lutte pour le maintien en Championship. Dans ce contexte incertain, le club entend bâtir son avenir autour d’un noyau dur de joueurs issus de son centre de formation, Monga étant considéré comme le « joyau » incontesté de son projet de reconstruction.