José Mourinho a déjà commencé à façonner son effectif en vue de la saison prochaine, et cela s’est traduit par un entretien en tête-à-tête avec Nico Paz. Le jeune Argentin, qui a passé l’année dernière à se perfectionner en Serie A, est à un tournant de sa carrière, alors que le Real Madrid réfléchit à l’opportunité d’activer sa clause de rachat.

Selon ESPN, les deux hommes ont évoqué le rôle que le jeune milieu pourrait jouer dans les plans immédiats du technicien portugais.

Si le technicien portugais souhaite évaluer tous les joueurs de retour de prêt lors de la préparation estivale, il ne peut pour l’instant garantir à Paz le temps de jeu en équipe première qu’il espère. Le « Special One » a donc laissé la porte ouverte à un nouveau prêt, ce qui suggère que le jeune milieu pourrait prolonger son séjour en Italie plutôt que de revenir définitivement dans la capitale espagnole cet été.



