Getty Images
Traduit par
Arsenal snobé par Nico Paz ?! Le talentueux meneur de jeu argentin prend une décision capitale pour son avenir après s'être entretenu avec le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho
Mourinho s'entretient avec Paz
José Mourinho a déjà commencé à façonner son effectif en vue de la saison prochaine, et cela s’est traduit par un entretien en tête-à-tête avec Nico Paz. Le jeune Argentin, qui a passé l’année dernière à se perfectionner en Serie A, est à un tournant de sa carrière, alors que le Real Madrid réfléchit à l’opportunité d’activer sa clause de rachat.
Selon ESPN, les deux hommes ont évoqué le rôle que le jeune milieu pourrait jouer dans les plans immédiats du technicien portugais.
Si le technicien portugais souhaite évaluer tous les joueurs de retour de prêt lors de la préparation estivale, il ne peut pour l’instant garantir à Paz le temps de jeu en équipe première qu’il espère. Le « Special One » a donc laissé la porte ouverte à un nouveau prêt, ce qui suggère que le jeune milieu pourrait prolonger son séjour en Italie plutôt que de revenir définitivement dans la capitale espagnole cet été.
- Getty Images
L'intérêt d'Arsenal pour le joueur serait tempéré par le « facteur Fabregas ».
L’incertitude concernant l’avenir de Paz au Real Madrid a placé plusieurs grands clubs européens en alerte, notamment Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta.
Les Gunners surveillent de près les progrès de ce milieu créatif en Serie A, qu’ils estiment capable de renforcer leur entrejeu. Toutefois, malgré l’attrait de la Premier League, Paz ne semble pas encore séduit par un départ vers le nord de Londres à ce stade de sa carrière.
Un élément clé de cette équation est sa relation avec Cesc Fàbregas : l’ancienne star d’Arsenal et de Chelsea a joué un rôle déterminant dans son épanouissement à Côme, et le joueur se sent extrêmement à l’aise sous sa tutelle.
Si son départ venait à se confirmer, il pourrait bouleverser les plans du club lombard ; pourtant, le joueur se dit attaché au projet qui l’a révélé.
La Ligue des champions de l’UEFA en Italie
L'une des principales raisons pour lesquelles Paz privilégie un séjour à Côme est l'occasion historique de représenter le club lors de sa première campagne en Ligue des champions. Après une saison exceptionnelle en Italie, le milieu de terrain a tissé des liens étroits avec les supporters et le staff technique.
Fabregas aurait promis au joueur de 21 ans un « rôle essentiel » au sein de l’équipe, une garantie que ni Mourinho ni Arteta ne peuvent actuellement lui offrir.
Le Real Madrid conserve une option d’achat fixée à 9 millions d’euros pour cet été, montant qui passera à 10 millions d’euros (9 millions de livres sterling / 12 millions de dollars) en 2027.
Conscient de sa progression fulgurante, le club madrilène redoute de perdre définitivement sa prise sur le joueur ; toutefois, il admet qu’une nouvelle saison en tant que titulaire régulier en Ligue des champions sous la direction de Fabregas constituerait la meilleure façon de préserver sa valeur marchande tout en favorisant son épanouissement sportif.
- Getty Images
L’agenda estival de Madrid s’annonce chargé
Paz n’est pas le seul jeune joueur à avoir attiré l’attention de Mourinho, qui pilote actuellement une vaste refonte au Bernabéu. Le club étudie aussi l’avenir de Victor Muñoz, auteur d’une saison convaincante lors de son prêt à Osasuna.
Bien que le club dispose d’une clause de rachat de 8 millions d’euros pour l’attaquant, ce dernier semblerait actuellement privilégier un transfert définitif vers la Premier League plutôt que de revenir pour se battre pour une place dans l’attaque étoilée de Mourinho.
Parallèlement, le club poursuit sa politique de recrutement de haut niveau : les arrivées de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva seraient même imminentes.