Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, le FC Bayern Munich aurait déjà pris contact avec les conseillers de Gordon. Le club allemand, actuel champion en titre, n’exclurait pas de tenter de recruter le joueur de 25 ans lors du mercato estival, d’après certaines sources.
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Arsenal serait prêt à débourser jusqu'à 92 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le FC Bayern Munich va-t-il se joindre à la course pour recruter ce joueur de l'équipe nationale anglaise ?
Le profil de Gordon, attaquant rapide, doué en dribble et dangereux devant le but, intéresse vivement le Bayern. Polyvalent, l’Anglais peut occuper pratiquement tous les postes en attaque, même s’il évolue principalement cette saison à Newcastle comme ailier gauche ou avant-centre.
Néanmoins, le onze type actuel, composé de Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz et Harry Kane, réalise une saison si exceptionnelle que le club bavarois n’a, a priori, pas besoin de renfort offensif. Sans oublier les jeunes talents Lennart Karl et Jamal Musiala, rétabli depuis le début de l’année, qui offrent déjà deux solutions internes de haut niveau ; ce dernier, une fois revenu à son meilleur niveau, devrait même s’imposer davantage dans le onze de départ.
Néanmoins, le club bavarois songerait à recruter un nouvel ailier gauche cet été pour palier à d’éventuelles absences de Díaz et lui offrir un temps de récupération supplémentaire. En attaque, une solution complémentaire à Kane est aussi évoquée : Dusan Vlahovic (Juventus Turin) serait dans le viseur.
Si Gordon se montre ouvert à un départ vers Munich, Tavolieri assure que Newcastle ne compte pour l’instant pas se séparer de l’international anglais.
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Un transfert coûteux d'Anthony Gordon ne cadrerait pas avec la stratégie du FC Bayern.
Par ailleurs, la question se pose de savoir si Gordon accepterait un rôle de remplaçant. Le Bayern, de son côté, ne semble guère disposé à débourser une telle somme pour un joueur de second plan. Sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2030, l’attaquant écossais serait cédé, le cas échéant, contre un chèque d’environ 110 millions d’euros.
Par ailleurs, l’attaquant suscite l’intérêt de plusieurs cadors anglais aux coffres bien remplis : fin février, le Sun indiquait que Liverpool et Arsenal le suivaient, les Gunners étant prêts à investir jusqu’à 92 millions d’euros. C’est précisément le montant réclamé par Aston Villa pour Morgan Rogers, autre cible évoquée par le Mirror pour le Bayern.
Pourtant, de tels investissements ne cadrent pas avec la stratégie bavaroise à moyen terme, qui, après les succès de Karl et Pavlovic, mise davantage sur la promotion interne des jeunes talents. Vincent Kompany, considéré comme l’entraîneur idéal pour ce projet, envisage déjà de confier le poste de milieu axial à Noël Aseko, de retour de Hanovre 96, afin d’assurer la succession de Leon Goretzka.
Selon le même principe, le club, qui cherche un successeur à Diaz, envisagerait aussi une solution interne : Arijon Ibrahimovic, actuellement prêté au 1. FC Heidenheim, déjà relégué, pourrait prendre ce rôle à son retour à la Säbener Straße cet été. Âgé de 20 ans, il impressionne à Heidenheim, où il est titulaire régulier, ce qui lui permet d’acquérir une précieuse expérience en Bundesliga. Ibrahimović est sous contrat avec le FCB jusqu’en 2027.
Nick Woltemade doit se contenter d’un rôle de second plan : Anthony Gordon est actuellement l’attaquant numéro un de Newcastle.
Gordon a quitté Everton pour Newcastle début 2023, lors d’un transfert estimé à 45,6 millions d’euros. Originaire de Liverpool, il s’est surtout distingué sur la scène internationale cette saison, inscrivant dix buts en douze matches de Ligue des champions. Il a formé un duo redoutable avec Nick Woltemade, mais ces derniers temps, l’Anglais a de plus en plus souvent pris la place de l’international allemand au poste d’avant-centre à Newcastle.
International, il compte déjà 17 sélections avec l’Angleterre et deux buts marqués. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, le sélectionneur Thomas Tuchel l’a parfois aligné d’entrée. Au total, il a disputé cinq matches sur la route du tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et a inscrit un but en octobre lors de la victoire 5-0 en Lettonie. Ses chances d’intégrer le groupe anglais pour la Coupe du monde sont réelles ; les Three Lions affronteront la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la phase de groupes.
- AFP
Les attaquants du FC Bayern Munich
Joueurs
Poste
Âge
Contrat jusqu’au
Jamal Musiala
Milieu offensif
23 ans
2030
Lennart Karl
Milieu offensif
18
2029
Michael Olise
Ailier droit
24
2029
Luis Diaz, ailier gauche
Ailier gauche
29
2029
Serge Gnabry
Milieu offensif / Ailier droit / Ailier gauche / Avant-centre
30
2028
Harry Kane
Attaquant
32
2027
Nicolas Jackson
Attaquant
24 ans
2026 (en prêt de Chelsea).