Le profil de Gordon, attaquant rapide, doué en dribble et dangereux devant le but, intéresse vivement le Bayern. Polyvalent, l’Anglais peut occuper pratiquement tous les postes en attaque, même s’il évolue principalement cette saison à Newcastle comme ailier gauche ou avant-centre.

Néanmoins, le onze type actuel, composé de Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz et Harry Kane, réalise une saison si exceptionnelle que le club bavarois n’a, a priori, pas besoin de renfort offensif. Sans oublier les jeunes talents Lennart Karl et Jamal Musiala, rétabli depuis le début de l’année, qui offrent déjà deux solutions internes de haut niveau ; ce dernier, une fois revenu à son meilleur niveau, devrait même s’imposer davantage dans le onze de départ.

Néanmoins, le club bavarois songerait à recruter un nouvel ailier gauche cet été pour palier à d’éventuelles absences de Díaz et lui offrir un temps de récupération supplémentaire. En attaque, une solution complémentaire à Kane est aussi évoquée : Dusan Vlahovic (Juventus Turin) serait dans le viseur.

Si Gordon se montre ouvert à un départ vers Munich, Tavolieri assure que Newcastle ne compte pour l’instant pas se séparer de l’international anglais.