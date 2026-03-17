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Arsenal serait en pourparlers pour réduire de moitié le montant demandé pour le transfert, alors que Fabio Vieira aurait trouvé un accord pour finaliser son transfert définitif en Bundesliga
Vieira prend ses marques en Bundesliga
Vieira est en train de devenir rapidement un héros à Hambourg, s'imposant comme le principal « sauveur » du club depuis son arrivée en prêt. Le joueur de 25 ans est dans une forme sensationnelle ces derniers temps, ayant trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses cinq dernières apparitions sous les couleurs du club allemand. Cela contraste fortement avec ses débuts, puisqu'il avait été expulsé à deux reprises lors de ses cinq premiers matchs de Bundesliga.
Sa dernière contribution, un but spectaculaire lors du match nul 1-1 contre Cologne, n'a fait que renforcer la volonté du club de Bundesliga de s'attacher ses services à long terme. Avec déjà cinq buts cette saison, Vieira a prouvé qu'il pouvait être le pivot créatif qu'Arsenal espérait qu'il devienne lorsqu'il l'a recruté en provenance de Porto.
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Un accord a été trouvé sur les conditions personnelles
Lejournal allemand *Bild* rapporte qu'un obstacle majeur a déjà été levé concernant l'avenir du milieu de terrain. Il a été révélé que Vieira s'est déjà mis d'accord avec Hambourg sur un nouveau contrat, ouvrant ainsi la voie à un transfert définitif si les deux clubs parviennent à s'entendre.
Ce contrat « tout prêt » témoigne de la volonté du joueur de rester en Bundesliga, où il a trouvé le temps de jeu régulier qui lui faisait défaut sous les ordres de Mikel Arteta. Vieira semble s'être bien adapté à son nouvel environnement, et l'attention se porte désormais entièrement sur les aspects financiers du transfert entre les deux poids lourds.
Arsenal serait prêt à revoir à la baisse le montant de ses demandes de transfert
Malgré le regain de forme de Vieira, Arsenal serait réaliste quant à ses chances de récupérer l'intégralité des 34 millions de livres sterling versés en 2022. Les Gunners seraient en pourparlers pour réduire de moitié le coût initial de l'option d'achat de Hambourg – qui s'élèverait à 20 millions d'euros – afin de faciliter la conclusion rapide de l'accord cet été, selon le rapport. En abaissant le prix demandé, Arsenal cherche à libérer de la place dans son effectif et à réduire sa masse salariale pour accueillir de nouveaux renforts.
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Un mercato estival décisif en perspective
Les négociations entre Arsenal et Hambourg devraient s'accélérer à l'approche de la fin de la saison. Alors que la star portugaise continue de mener la charge de Hambourg sur le terrain, les démarches administratives en coulisses visent à faire de son séjour en Allemagne une situation définitive.
Pour Vieira, ce transfert représente une chance de relancer une carrière qui avait marqué le pas en Premier League, où il a disputé 33 matches en deux saisons. Pour Arsenal, il apporte un apport financier nécessaire alors que le club cherche à peaufiner un effectif capable de viser les plus hautes distinctions la saison prochaine. Les deux clubs travaillent désormais dans l'espoir que l'accord soit finalisé dans les plus brefs délais.
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