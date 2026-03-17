Arsenal serait en pourparlers pour réduire de moitié le montant demandé pour le transfert, alors que Fabio Vieira aurait trouvé un accord pour finaliser son transfert définitif en Bundesliga

Vieira est en train de devenir rapidement un héros à Hambourg, s'imposant comme le principal « sauveur » du club depuis son arrivée en prêt. Le joueur de 25 ans est dans une forme sensationnelle ces derniers temps, ayant trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses cinq dernières apparitions sous les couleurs du club allemand. Cela contraste fortement avec ses débuts, puisqu'il avait été expulsé à deux reprises lors de ses cinq premiers matchs de Bundesliga.

Sa dernière contribution, un but spectaculaire lors du match nul 1-1 contre Cologne, n'a fait que renforcer la volonté du club de Bundesliga de s'attacher ses services à long terme. Avec déjà cinq buts cette saison, Vieira a prouvé qu'il pouvait être le pivot créatif qu'Arsenal espérait qu'il devienne lorsqu'il l'a recruté en provenance de Porto.