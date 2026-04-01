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Arsenal serait « en pole position » pour recruter la star du Bayer Leverkusen, évaluée à 100 millions d'euros, son agent confirmant l'intérêt « sincère » de Mikel Arteta
Arteta désigne sa cible principale
Arteta semble avoir trouvé en Kofane une solution à long terme aux problèmes offensifs d'Arsenal. Âgé de 19 ans, le joueur s'est illustré cette saison avec le Bayer Leverkusen, inscrivant sept buts et délivrant huit passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Les Gunners ont été fortement pressentis pour recruter cette star de la Bundesliga, et le représentant du joueur, Eric Depolo, vient de faire le point sur la situation.
« Oui, l'intérêt d'Arsenal est réel. L'entraîneur [Arteta] l'apprécie beaucoup », a déclaré Depolo dans une interview accordée au Daily Arsenal. « Il y a des contacts entre moi et Arsenal. Mais leur priorité actuelle est de remporter le championnat – à partir de là, tout commencera à bouger. »
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Une valorisation stupéfiante de 100 millions d'euros
Alors que des informations précédentes de Sky Germany faisaient état d’un montant de l’ordre de 60 à 70 millions d’euros, l’agent de Kofane estime que l’attaquant vaut bien plus sur le marché actuel. Depolo est catégorique : tout club souhaitant arracher le jeune joueur à la BayArena devra mettre la main à la poche.
« C'est un joueur à 100 millions d'euros. Avec Kofane, Arsenal disposera d'un attaquant de premier plan pour les dix prochaines années », a déclaré l'agent avec assurance. Depolo est allé encore plus loin dans ses éloges, décrivant son client comme le meilleur talent de sa catégorie d'âge sur tout le continent. « À l'heure actuelle, c'est le meilleur attaquant U21 d'Europe et le plus complet. Il est rapide, technique, très bon en défense et fort dans les airs. Il est très difficile de trouver toutes ces qualités chez un seul attaquant. »
Une forte concurrence de la part des géants européens
Arsenal n'est certainement pas le seul à s'intéresser au joueur de Leverkusen. Selon Depolo, son téléphone n'arrête pas de sonner depuis que les grands clubs du football mondial ont commencé à se manifester. Parmi les prétendants figurent des rivaux de Premier League comme Chelsea, Newcastle, Everton et Brentford, ainsi que des poids lourds européens tels que Barcelone et le Bayern de Munich.
« Je n’ai jamais reçu autant d’appels de ma vie qu’aujourd’hui au sujet de Kofane », a admis Depolo en évoquant cet intérêt généralisé. Cependant, malgré la multitude de parties intéressées, l’agent a laissé entendre que l’environnement particulier d’Arsenal leur conférait un avantage certain sur leurs rivaux dans la course pour s’adjuger les services de ce jeune joueur prolifique.
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Pourquoi Arsenal a l'avantage
Lorsqu’on lui a demandé qui était actuellement en tête dans la course pour s’adjuger les services du jeune attaquant le plus convoité d’Europe, Depolo a désigné le nord de Londres. Il a cité les liens culturels et personnels au sein de l’effectif actuel des Gunners comme des facteurs clés susceptibles de faire pencher la balance en faveur d’un transfert à l’Emirates Stadium plutôt que vers d’autres destinations.
« Je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer, mais étant donné que le joueur parle espagnol, tout comme Mikel Arteta, et que William Saliba est originaire du Cameroun, je dirais qu'Arsenal est en pole position », a conclu Depolo. Les bases semblant désormais posées, la balle est désormais dans le camp d'Arsenal pour répondre aux exigences financières de Leverkusen et s'assurer les services de l'un des talents les plus prometteurs du football mondial.