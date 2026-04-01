Arsenal serait « en pole position » pour recruter la star du Bayer Leverkusen, évaluée à 100 millions d'euros, son agent confirmant l'intérêt « sincère » de Mikel Arteta

Arteta semble avoir trouvé en Kofane une solution à long terme aux problèmes offensifs d'Arsenal. Âgé de 19 ans, le joueur s'est illustré cette saison avec le Bayer Leverkusen, inscrivant sept buts et délivrant huit passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Les Gunners ont été fortement pressentis pour recruter cette star de la Bundesliga, et le représentant du joueur, Eric Depolo, vient de faire le point sur la situation.

« Oui, l'intérêt d'Arsenal est réel. L'entraîneur [Arteta] l'apprécie beaucoup », a déclaré Depolo dans une interview accordée au Daily Arsenal. « Il y a des contacts entre moi et Arsenal. Mais leur priorité actuelle est de remporter le championnat – à partir de là, tout commencera à bouger. »