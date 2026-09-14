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Arsenal se tourne vers Pro Ref pour obtenir des réponses après la polémique autour du penalty de Sunderland
Arsenal réclame d’urgence des explications à la Professional Game Match Officials Limited
Selon BBC Sport, Arsenal est prêt à prendre des mesures officielles en contactant Pro Ref après la décision controversée d’accorder un penalty à Sunderland Arsenal va contacter Pro Ref après la colère de Mikel Arteta concernant la décision d’accorder un penalty contre Ezri Konsa lors de la victoire en Premier League contre Sunderland au Stadium of Light.lors de la victoire arrachée de haute lutte samedi. L’incident impliquait le défenseur des Gunners Konsa et le capitaine de Sunderland Dan Ballard, le premier ayant été sanctionné pour ce que l’arbitre John Brooks a jugé être un marquage excessif dans la surface de réparation.
Cette décision a été particulièrement frustrante pour le club du nord de Londres, car elle a été confirmée par l’assistance vidéo à l’arbitrage, malgré des ralentis initiaux laissant penser à un duel physique entre les deux joueurs. Un communiqué publié par le Match Centre de la Premier League a précisé la position officielle à ce moment-là, en indiquant : « La décision de l’arbitre d’accorder un penalty à Sunderland pour une faute de marquage de Konsa sur Ballard a été vérifiée et confirmée par la VAR. »
- AFP
Arteta fustige le niveau de l’arbitrage
L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, n'a pas mâché ses mots dans son analyse d'après-match après la victoire, acquise grâce à des buts de Bruno Guimaraes et Bukayo Saka. Visiblement frustré, il a remis en cause la logique de cette décision, disant son incompréhension qu'un tel choix puisse être fait au plus haut niveau du football anglais, où l'enjeu est considérable. « Ce n'est pas acceptable à ce niveau. Je l'ai regardée 20 fois et je ne trouve aucun moyen de comprendre comment ils peuvent penser siffler un penalty dans cette situation, ni la manière dont la VAR doit intervenir. »
L'entraîneur d'Arsenal a ensuite davantage insisté sur les conséquences potentielles à long terme de ces erreurs d'arbitrage, en suggérant que de mauvaises décisions pourraient finalement décider de l'attribution du trophée de Premier League. « Donc je ne sais pas quoi penser. Je suis triste que nous devions parler de cela après un match aussi beau, qui à ce niveau a une telle gravité. Parce que cela change le cours de la saison et cela peut vous coûter le championnat. À ce niveau, avec tout le travail que nous fournissons, cela ne peut pas arriver. »
Les consultants prennent parti pour les champions
Les griefs d’Arteta ont été repris par plusieurs consultants de premier plan qui ont analysé les images dans Match of the Day. L’ancien défenseur de Premier League Ashley Williams s’est montré particulièrement virulent dans sa critique de la prise de décision de John Brooks, estimant que la faute était en réalité dans l’autre sens.
Williams a livré une description frappante du choc, comparant l’action du défenseur de Sunderland à une prise de sport de combat plutôt qu’à une véritable action de football. « Je pense qu’il s’est complètement trompé, a expliqué Williams pendant l’émission. C’est presque comme un parfait hip toss de judo de la part de Ballard. Il n’y a absolument pas penalty. »
- AFP
Le Fée manque son penalty avant qu’une frappe de Guimaraes ne scelle la victoire
À la 55e minute, Sunderland a obtenu un penalty controversé, mais David Raya a réalisé un arrêt crucial en détournant la tentative d'Enzo Le Fee sur le poteau. Le match a basculé de manière spectaculaire seulement trois minutes plus tard, lorsque Guimaraes a débloqué la situation pour donner l'avantage à Arsenal à la 58e minute. Arsenal a ensuite assuré une victoire 2-0, signant un quatre sur quatre pour rester en tête du classement de Premier League avant le déplacement de samedi sur la pelouse de Brighton.
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