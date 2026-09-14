Selon BBC Sport, Arsenal est prêt à prendre des mesures officielles en contactant Pro Ref après la décision controversée d’accorder un penalty à Sunderland Arsenal va contacter Pro Ref après la colère de Mikel Arteta concernant la décision d’accorder un penalty contre Ezri Konsa lors de la victoire en Premier League contre Sunderland au Stadium of Light.lors de la victoire arrachée de haute lutte samedi. L’incident impliquait le défenseur des Gunners Konsa et le capitaine de Sunderland Dan Ballard, le premier ayant été sanctionné pour ce que l’arbitre John Brooks a jugé être un marquage excessif dans la surface de réparation.

Cette décision a été particulièrement frustrante pour le club du nord de Londres, car elle a été confirmée par l’assistance vidéo à l’arbitrage, malgré des ralentis initiaux laissant penser à un duel physique entre les deux joueurs. Un communiqué publié par le Match Centre de la Premier League a précisé la position officielle à ce moment-là, en indiquant : « La décision de l’arbitre d’accorder un penalty à Sunderland pour une faute de marquage de Konsa sur Ballard a été vérifiée et confirmée par la VAR. »