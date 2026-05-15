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Arsenal se lance dans la course au transfert de Mateus Fernandes, la star de West Ham, alors que Mikel Arteta tente de « remodeler » le milieu de terrain des Gunners
Arsenal intensifie son intérêt pour Fernandes
Selon The Times, Mikel Arteta souhaite renforcer son milieu de terrain et suit avec attention João Fernandes. Le manager d’Arsenal privilégie les joueurs techniques et polyvalents, des qualités que le Portugais a affichées lors de sa première saison en Premier League avec West Ham. Le milieu de terrain a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et délivrant trois passes décisives.
Sa polyvalence, qui lui permet d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en milieu offensif, correspond au profil recherché par l’entraîneur gunner, déterminé à renouveler son effectif. Parallèlement, Arsenal resterait à l’écoute des offres concernant Christian Nørgaard, peu utilisé depuis son arrivée en provenance de Brentford. Fernandes viendrait ainsi concurrencer des cadres comme Declan Rice et Martin Zubimendi.
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La course à la signature de Fernandes est lancée.
Arsenal n’est pas seul sur les traces de ce jeune talent. Avant son transfert de Southampton à West Ham l’été dernier, estimé à 38 millions de livres sterling (51 millions de dollars), Fernandes faisait déjà l’objet d’une vive convoitise : dix clubs, dont l’Atlético de Madrid, se disputaient ses services. Cet intérêt persiste, le Paris Saint-Germain surveillant désormais de près sa situation alors qu’il prépare l’avenir avec d’autres cibles comme Julian Alvarez.
Le dilemme de la relégation de West Ham
Si West Ham souhaite conserver son joyau, les contraintes financières pourraient lui imposer des choix douloureux. Les Hammers ont certes lié Fernandes par un contrat de cinq ans, prolongeable d’une saison, mais leur maintien en Premier League n’est pas assuré. Une relégation en Championship les obligerait sans doute à céder le milieu de 21 ans pour respecter les règles financières et équilibrer leurs comptes.
Southampton, qui a négocié une clause de 15 % sur la plus-value réalisée lors du transfert vers le London Stadium, a tout intérêt à ce qu’un accord se dessine. Pour respecter les règles financières, West Ham pourrait donc se résoudre à laisser partir l’un des milieux de terrain les plus prometteurs du championnat, d’autant plus si Arsenal ou le PSG s’engagent dans une guerre d’enchères.
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La bataille des transferts s’annonce encore plus intense cet été.
Avant de se lancer dans la bataille du marché des transferts, Arsenal reste concentré sur son objectif de fin de saison : le titre. L’équipe d’Arteta défiera d’abord Burnley pour décrocher un premier sacre en Premier League depuis plus de vingt ans, puis elle affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions.