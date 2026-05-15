Selon The Times, Mikel Arteta souhaite renforcer son milieu de terrain et suit avec attention João Fernandes. Le manager d’Arsenal privilégie les joueurs techniques et polyvalents, des qualités que le Portugais a affichées lors de sa première saison en Premier League avec West Ham. Le milieu de terrain a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et délivrant trois passes décisives.

Sa polyvalence, qui lui permet d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en milieu offensif, correspond au profil recherché par l’entraîneur gunner, déterminé à renouveler son effectif. Parallèlement, Arsenal resterait à l’écoute des offres concernant Christian Nørgaard, peu utilisé depuis son arrivée en provenance de Brentford. Fernandes viendrait ainsi concurrencer des cadres comme Declan Rice et Martin Zubimendi.