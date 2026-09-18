Arsenal a officiellement confirmé la signature de l’attaquant de 16 ans Joseph, en provenance de Liverpool. L’adolescent rejoint le club du nord de Londres dans le cadre de sa première promotion de boursiers avant la saison 2026/27.

L’arrivée de Joseph constitue un coup important pour les champions de Premier League. Le jeune buteur a refusé l’opportunité de signer un contrat de boursier sur le Merseyside, choisissant plutôt de poursuivre son développement prometteur à l’Emirates Stadium.