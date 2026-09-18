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Arsenal s’offre un jeune prodige convoité par Liverpool ! Le club londonien devance Manchester United et Chelsea pour la signature de la star des jeunes de l’Angleterre Vincent Joseph
Arsenal s’assure les services d’un talent de Liverpool
Arsenal a officiellement confirmé la signature de l’attaquant de 16 ans Joseph, en provenance de Liverpool. L’adolescent rejoint le club du nord de Londres dans le cadre de sa première promotion de boursiers avant la saison 2026/27.
L’arrivée de Joseph constitue un coup important pour les champions de Premier League. Le jeune buteur a refusé l’opportunité de signer un contrat de boursier sur le Merseyside, choisissant plutôt de poursuivre son développement prometteur à l’Emirates Stadium.
Des adieux difficiles à Anfield
Ce transfert met fin à la longue histoire entre Joseph et Liverpool, un club qu’il considère comme sa maison depuis près d’une décennie. Sur Instagram, pour annoncer son départ, l’attaquant a exprimé sa gratitude envers Liverpool.
« Après 9 années inoubliables, le moment est venu de dire au revoir », a écrit Joseph. « Merci pour les souvenirs, et d’avoir rendu mon passage ici vraiment spécial. @liverpoolfc YNWA. »
Arsenal a réussi à repousser une forte concurrence pour obtenir la signature de l’adolescent, alors que ses rivaux nationaux Manchester United et Chelsea avaient tous deux manifesté un intérêt concret.
Une formation d’élite chez les jeunes
Joseph arrive dans la capitale avec une réputation grandissante de buteur prolifique. L’attaquant a eu un impact immédiat avec les moins de 18 ans de Liverpool la saison dernière, en trouvant le chemin des filets à trois reprises lors de ses deux premières apparitions.
Son pedigree international est tout aussi impressionnant. Sous les couleurs de l’équipe d’Angleterre des moins de 16 ans, Joseph a inscrit un remarquable total de huit buts en seulement neuf apparitions avec l’Angleterre, tout en délivrant également une passe décisive.
La transition vers l’académie d’Arsenal sera facilitée par la présence de quelques visages familiers. Joseph s’apprête à retrouver ses coéquipiers en équipes de jeunes d’Angleterre Emerson Nwaneri et Charlie Phillips, des associations qu’Arsenal espérera voir s’épanouir au niveau du club.
La dynamique d'Arsenal avec son académie se poursuit
Joseph n’est que le dernier d’une vague de recrues prometteuses arrivées cette année au sein de la formation des jeunes d’Arsenal. Les Gunners ont considérablement renforcé les rangs de leur académie tout au long de l’été, en bouclant les arrivées de Habeeb Ogunneye, James Scanlon, Igor Tyjon, Axel Donczew, Mylo Bernard et Elijah Upson.
Le club du nord de Londres se projette également sur l’année prochaine. L’attaquant géorgien très estimé Andria Bartishvili et le jeune gardien talentueux Phoenix Blayney ont tous deux signé des précontrats afin de rejoindre le club l’été prochain.
Pour Joseph, l’objectif immédiat sera de s’intégrer au groupe des moins de 18 ans d’Arsenal et de reproduire la forme redoutable qui a fait de lui l’un des espoirs adolescents les plus convoités du pays.
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