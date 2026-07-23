Arsenal s’intéresse au défenseur libre John Stones ainsi qu’à Ezri Konsa, d’Aston Villa, pour pallier la grave blessure de William Saliba

Les projets de recrutement estival d’Arsenal ont été soudainement bouleversés par la grave blessure de William Saliba, pièce maîtresse de la défense. Le Français de 25 ans, touché au dos lors de la défaite des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, doit désormais observer une longue période de rééducation.

La perte de l’international français, devenu un pilier de la défense de Mikel Arteta, contraint le club londonien à accélérer sa recherche de renforts défensifs de haut niveau. Malgré ses ambitions nationales et européennes, la direction de l’Emirates Stadium sait qu’un remplacement inadéquat pourrait compromettre les progrès accomplis.



