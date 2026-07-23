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Arsenal s’intéresse au défenseur libre John Stones ainsi qu’à Ezri Konsa, d’Aston Villa, pour pallier la grave blessure de William Saliba
Les Gunners sont secoués par le revers de Saliba.
Les projets de recrutement estival d’Arsenal ont été soudainement bouleversés par la grave blessure de William Saliba, pièce maîtresse de la défense. Le Français de 25 ans, touché au dos lors de la défaite des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, doit désormais observer une longue période de rééducation.
La perte de l’international français, devenu un pilier de la défense de Mikel Arteta, contraint le club londonien à accélérer sa recherche de renforts défensifs de haut niveau. Malgré ses ambitions nationales et européennes, la direction de l’Emirates Stadium sait qu’un remplacement inadéquat pourrait compromettre les progrès accomplis.
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Arteta s’intéresse de près à Stones, un joueur libre qu’il connaît parfaitement.
Pour répondre à l’urgence, Arteta envisage sérieusement de faire appel au défenseur chevronné Stones, libre de tout contrat depuis l’expiration de son accord avec Manchester City le mois dernier. À 32 ans, le défenseur polyvalent totalise 19 trophées, dont six titres de Premier League, et sa connaissance des principes d’Arteta – forgée lors des trois années où l’actuel coach d’Arsenal était l’adjoint de Pep Guardiola à l’Etihad – en fait une solution de court terme particulièrement pertinente.
Néanmoins, recruter ce défenseur élégant et à l’aise balle au pied s’annonce comme un défi pour les Gunners. Selon Sky Sports, Chelsea surveille également le dossier et pourrait se montrer un concurrent de taille pour s’attacher les services de Stones. Malgré son âge, le joueur représente une solution à court terme pertinente pour Arteta, déterminé à préserver le niveau technique de sa défense pendant l’absence de Saliba.
Konsa fait l’objet d’une analyse approfondie.
Si la venue de Stones échoue, Arsenal se tournera vers Konsa (Aston Villa). Âgé de 28 ans, le défenseur a connu une ascension fulgurante et a disputé les huit matchs de l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde.
Ses qualités, notamment sa polyvalence, séduisent le staff technique d’Arsenal. À l’instar de Stones, l’ancien joueur de Brentford est à l’aise aussi bien dans l’axe de la défense qu’en tant qu’arrière droit de fortune. Une adaptabilité particulièrement appréciée par Arteta, qui demande souvent à ses défenseurs de changer de poste en cours de match.
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Forme physique ou frais : le compromis
La comparaison commence à tourner à l’avantage de Konsa dès qu’on aborde la question de la disponibilité. Des pépins aux cuisses, aux mollets et aux muscles ont réduit Stones à seulement 439 minutes de jeu en Premier League la saison dernière, après une campagne tout aussi irrégulière l’année précédente (547 minutes). Sur ses dix années à l’Etihad, il n’a jamais dépassé 59 % des minutes de championnat disponibles.
Konsa affiche un bilan bien plus solide : pilier de la défense d’Aston Villa, il a totalisé au moins 33 titularisations en Premier League lors des cinq dernières saisons, sans connaître de blessure grave. Selon les données d’Opta, il a dominé la division la saison dernière avec 73 % de duels au sol remportés, une statistique qui ne manquerait pas d’attirer l’œil d’Arteta. Cette fiabilité a toutefois un prix : Aston Villa réclamerait 60 millions de livres sterling, soit bien plus que le transfert gratuit offert par Stones.
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