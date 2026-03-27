Arsenal s'inquiète pour la condition physique de Noni Madueke, l'ailier anglais ayant dû quitter le terrain sur blessure lors d'un match amical contre l'Uruguay et avoir quitté Wembley avec une attelle à la jambe

Madueke suscite des inquiétudes quant à son état de santé après avoir été remplacé en première mi-temps lors du match disputé vendredi soir à Wembley. L'ailier d'Arsenal a été victime d'un violent choc avec Rodrigo Aguirre à l'entrée de la surface de réparation uruguayenne alors qu'il coupait vers l'intérieur depuis la droite et s'apprêtait à tirer.

Aguirre est revenu en défense et a récupéré le ballon, mais son mouvement a projeté Madueke au sol, qui a dû être soigné par l'équipe médicale anglaise. Malgré le choc initial, l'ailier a tenté de tenir le coup avant qu'il ne devienne évident qu'il ne pouvait pas continuer.