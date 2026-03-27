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Arsenal s'inquiète pour la condition physique de Noni Madueke, l'ailier anglais ayant dû quitter le terrain sur blessure lors d'un match amical contre l'Uruguay et avoir quitté Wembley avec une attelle à la jambe
Une violente collision met fin à la soirée de Madueke
Madueke suscite des inquiétudes quant à son état de santé après avoir été remplacé en première mi-temps lors du match disputé vendredi soir à Wembley. L'ailier d'Arsenal a été victime d'un violent choc avec Rodrigo Aguirre à l'entrée de la surface de réparation uruguayenne alors qu'il coupait vers l'intérieur depuis la droite et s'apprêtait à tirer.
Aguirre est revenu en défense et a récupéré le ballon, mais son mouvement a projeté Madueke au sol, qui a dû être soigné par l'équipe médicale anglaise. Malgré le choc initial, l'ailier a tenté de tenir le coup avant qu'il ne devienne évident qu'il ne pouvait pas continuer.
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La star d'Arsenal souffrirait d'une commotion cérébrale
Madueke a ensuite continué à jouer pendant encore quelques minutes avant de s'effondrer sur la pelouse et de faire signe aux soigneurs pour demander à être remplacé. Il a été remplacé par Jarrod Bowen à la 39e minute et a été escorté hors du terrain, directement vers le tunnel, tout en se tenant la mâchoire. Le fait de voir l'attaquant se diriger directement vers les vestiaires sera une source de grande inquiétude tant pour Thomas Tuchel que pour Arteta.
La gravité de la blessure n'est pas encore confirmée, bien que Madueke ait été aperçu traversant la zone mixte à Wembley avec une attelle à la jambe gauche. Alors que l'on soupçonnait initialement une commotion cérébrale, cette nouvelle évolution suggère un choc physique qui pourrait écarter le joueur de 24 ans du prochain match de championnat d'Arsenal, en attendant des examens complémentaires.
Les espoirs pour la Coupe du monde mis à mal par une blessure
Le match contre l'Uruguay et la rencontre de mardi face au Japon constituent les dernières occasions pour les joueurs anglais de faire valoir leurs arguments en vue d'une place en Coupe du monde, et le départ prématuré de Madueke sera une source de frustration pour l'ailier. Alors qu'il s'était imposé comme un titulaire régulier au sein des Three Lions, toute période passée sur la touche à ce stade de la saison est loin d'être idéale.
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Affrontement physique à Wembley
Madueke n'a pas été le seul joueur à devoir quitter le terrain prématurément, puisque le défenseur uruguayen Joaquin Piquerez s'est également blessé gravement à la cheville après avoir tenté un tacle sur l'attaquant d'Arsenal. Madueke avait mené le ballon jusqu'à la ligne de touche avant d'être taclé par Piquerez, qui s'est apparemment tordu la cheville et a dû être évacué sur une civière après avoir reçu des soins sur le terrain pendant cinq minutes et demie. José María Giménez l'a remplacé chez les visiteurs.