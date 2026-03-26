Arsenal s'est vu brutalement rappeler qu'il « ne dispose pas de suffisamment de joueurs exceptionnels », Jamie Carragher conseillant aux Gunners de remplacer Viktor Gyokeres

Bien qu'Arsenal occupe la tête du classement de la Premier League, son incapacité à remporter un titre à Wembley a soulevé des questions quant au plafond de performance de son trio offensif actuel. Les Gunners se sont inclinés 2-0 face à Manchester City, un doublé de Nico O'Reilly permettant à Pep Guardiola de repartir avec un nouveau trophée tandis que les rêves de quadruplé d'Arsenal s'évaporaient.

Carragher, s'exprimant dans l'émission The Overlap, a fait part de son inquiétude quant à l'absence d'un véritable joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs. « Je ne pense pas que cela aura d'incidence sur le championnat, car Arsenal dispose d'une avance considérable », a noté l'ancien défenseur. « Mais ce qui me dérange chez Arsenal actuellement – et on pourrait probablement en dire autant de toutes les équipes de Premier League –, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs exceptionnels. »