Getty
Traduit par
Arsenal s'est vu brutalement rappeler qu'il « ne dispose pas de suffisamment de joueurs exceptionnels », Jamie Carragher conseillant aux Gunners de remplacer Viktor Gyokeres
L'attaque des Gunners sous le feu des critiques
Bien qu'Arsenal occupe la tête du classement de la Premier League, son incapacité à remporter un titre à Wembley a soulevé des questions quant au plafond de performance de son trio offensif actuel. Les Gunners se sont inclinés 2-0 face à Manchester City, un doublé de Nico O'Reilly permettant à Pep Guardiola de repartir avec un nouveau trophée tandis que les rêves de quadruplé d'Arsenal s'évaporaient.
Carragher, s'exprimant dans l'émission The Overlap, a fait part de son inquiétude quant à l'absence d'un véritable joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs. « Je ne pense pas que cela aura d'incidence sur le championnat, car Arsenal dispose d'une avance considérable », a noté l'ancien défenseur. « Mais ce qui me dérange chez Arsenal actuellement – et on pourrait probablement en dire autant de toutes les équipes de Premier League –, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs exceptionnels. »
- Getty Images
Le dilemme de Gyokere
Une grande partie des critiques a visé l'international suédois Gyokeres. Bien que l'attaquant se soit révélé une source fiable de buts depuis son transfert de 64 millions de livres sterling (85 millions de dollars) en provenance du Sporting l'été dernier, Carragher reste sceptique quant à sa capacité à apporter la qualité d'élite nécessaire pour conquérir l'Europe.
« Il faut encore recruter un avant-centre », a-t-il insisté, bien que le joueur de 27 ans soit le seul joueur d'Arsenal à avoir atteint la barre des dix buts cette saison. Le Suédois a inscrit 16 buts en 42 matchs, mais son incapacité à influencer le cours du match lorsque les passes se sont taries à Wembley a renforcé les appels en faveur d'un nouveau profil de « star ». « Il n’y a pas de joueur vedette et parfois, on a besoin d’un tel joueur quand on ne joue pas bien, comme c’était le cas lors de la finale de la Coupe », a ajouté Carragher. « Je ne pense pas qu’Arsenal dispose de suffisamment de joueurs exceptionnels en attaque et cela m’inquiète un peu pour la Ligue des champions. »
À la recherche d'un remplaçant « spécial »
Le club du nord de Londres est déjà pressenti pour réaliser des transferts de grande envergure afin d’apporter cette qualité d’élite qui lui fait défaut. Selon certaines informations, Arsenal envisagerait un transfert spectaculaire pour la star du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, une opération qui renforcerait considérablement ses ailes. Cibler un joueur capable de changer la donne, tel que l'ailier géorgien, correspond parfaitement à l'observation de Carragher selon laquelle les leaders actuels de l'attaque d'Arsenal ont, de manière inattendue, stagné au lieu de franchir le pas pour rejoindre le véritable niveau mondial.
« Il y a deux ans, je pensais que [Bukayo] Saka et [Martin] Odegaard allaient devenir des joueurs de premier plan, à l’image de [Mohamed] Salah et [Kevin] De Bruyne », a-t-il déclaré. « Ils y étaient presque. Arsenal va probablement remporter le championnat, mais s’ils y parviennent, je ne pense pas qu’aucun des attaquants considérera avoir réalisé une saison exceptionnelle. Ça n’a tout simplement pas fonctionné. »
- Getty Images Sport
Cibles alternatives et facteur Alvarez
Au-delà des ailiers, la quête d’un numéro 9 plus efficace se poursuit. Arsenal a été associé à Julian Alvarez, de l’Atlético Madrid, bien que Diego Simeone ait clairement exprimé son souhait de garder l’Argentin en Espagne. Alvarez lui-même reste évasif quant à son avenir, déclarant récemment : « Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Je suis très heureux ici. Je vis au jour le jour. »
Carragher ayant averti que le manque de joueurs de classe mondiale pourrait leur porter préjudice en Ligue des champions, la pression pèse sur Arteta et Andrea Berta pour qu’ils réalisent un transfert de prestige.