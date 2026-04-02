Arsenal s'est montré trop efficace face à Chelsea, alors que Lucy Bronze affirme que les Blues ont mieux joué lors de cette défaite en Ligue des champions féminine

Bronze n'a pas mâché ses mots pour expliquer où exactement la série s'était échappée. Bien qu'elle ait remporté la victoire ce soir-là, la défenseuse latérale chevronnée a souligné que les difficultés de Chelsea dans le dernier tiers avaient été le facteur décisif sur l'ensemble des deux matches. « Nous n'aurions pas pu faire grand-chose de plus sur l'ensemble des deux matches. Nous étions la meilleure équipe, mais pas la plus efficace. C'est ça qui a fait la différence », a-t-elle déclaré à la BBC. « Elles ont su conclure avec efficacité lors du premier match, ce qui nous a imposé un combat difficile face à une équipe de haut niveau. Nous savions que nous pouvions remporter la victoire ce soir, ce que nous avons évidemment fait, mais nous avons manqué trop d'occasions et touché trop souvent la barre transversale.

« Nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus. La gardienne a réalisé de très beaux arrêts. Nous pouvons être fières de nous, nous étions la meilleure équipe, nous avons remporté le match aujourd’hui. Nous devons conserver cette énergie et cette concentration jusqu’à la fin de la saison, car il y a encore des enjeux », a ajouté Bronze.