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Arsenal s'est montré trop efficace face à Chelsea, alors que Lucy Bronze affirme que les Blues ont mieux joué lors de cette défaite en Ligue des champions féminine
Les rêves européens des Blues se sont soldés par une déception
Le match disputé à Stamford Bridge s'est joué à très peu de choses et a été marqué par une poussée tardive des locales qui n'a finalement pas suffi. Un but spectaculaire de Sjoeke Nusken à la 94e minute a permis à l'équipe de Sonia Bompastor de s'imposer 1-0 ce soir-là, mais le retard accumulé lors du match aller s'est avéré trop important pour être comblé. Les Blues se sont inclinées 3-2 au total des deux matchs, la tâche à accomplir après le match aller s'étant avérée tout simplement trop difficile à surmonter face aux championnes en titre.
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Bronze impute cela à un manque d'efficacité devant le but
Bronze n'a pas mâché ses mots pour expliquer où exactement la série s'était échappée. Bien qu'elle ait remporté la victoire ce soir-là, la défenseuse latérale chevronnée a souligné que les difficultés de Chelsea dans le dernier tiers avaient été le facteur décisif sur l'ensemble des deux matches. « Nous n'aurions pas pu faire grand-chose de plus sur l'ensemble des deux matches. Nous étions la meilleure équipe, mais pas la plus efficace. C'est ça qui a fait la différence », a-t-elle déclaré à la BBC. « Elles ont su conclure avec efficacité lors du premier match, ce qui nous a imposé un combat difficile face à une équipe de haut niveau. Nous savions que nous pouvions remporter la victoire ce soir, ce que nous avons évidemment fait, mais nous avons manqué trop d'occasions et touché trop souvent la barre transversale.
« Nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus. La gardienne a réalisé de très beaux arrêts. Nous pouvons être fières de nous, nous étions la meilleure équipe, nous avons remporté le match aujourd’hui. Nous devons conserver cette énergie et cette concentration jusqu’à la fin de la saison, car il y a encore des enjeux », a ajouté Bronze.
Bompastor fulmine face au drame arbitrage
Le match s'est terminé dans le chaos, l'entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor, ayant été expulsée dans les dernières minutes. La responsable des Blues s'est montrée furieuse suite à un incident impliquant Katie McCabe et Alyssa Thompson, et a ensuite sorti son téléphone portable lors d'une interview d'après-match pour montrer qu'on avait tiré les cheveux de l'ailière américaine, une faute qui n'avait pas été sanctionnée par la VAR. « J'ai apporté mon téléphone. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, et ce n’est probablement pas habituel », a déclaré Bompastor. « Mais si vous regardez cette vidéo… pour moi, c’est clairement un carton rouge pour la joueuse d’Arsenal. Elle tire les cheveux d’Alyssa. Je pense donc que, pour moi, c’est encore le VAR qui n’est pas capable de vérifier cette situation. Je ne sais pas pourquoi on a le VAR. »
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Des espoirs de titre qui s'amenuisent et toute l'attention tournée vers la FA Cup
Malgré cette déception européenne, l'ambiance au sein du camp de Chelsea reste combative alors que l'équipe se recentre sur le championnat national. Les Blues ont déjà remporté la Coupe de la Ligue féminine cette saison, mais leur emprise sur le titre de la Super League féminine est en train de s'effriter. L'équipe de Bompastor compte actuellement neuf points de retard sur le leader, Manchester City, alors qu'il ne reste plus que trois matchs à disputer, ce qui la place au bord de la perte du titre de championne pour la première fois en six saisons et pour la troisième fois seulement en onze campagnes.
Alors que leurs espoirs en WSL ne tiennent plus qu’à un fil, Bronze a exhorté ses coéquipières à maintenir le niveau de performance affiché lors du match retour contre Arsenal, concluant : « Nous pouvons être fières de nous, nous étions la meilleure équipe, nous avons gagné le match aujourd’hui. Nous devons conserver cette énergie et cette concentration jusqu'à la fin de la saison, car il y a encore des choses à jouer. » L'équipe doit désormais se remettre rapidement en forme pour affronter Tottenham en quarts de finale de la FA Cup lundi, dans l'espoir d'ajouter un deuxième trophée à son palmarès cette saison et de rebondir après son élimination européenne.