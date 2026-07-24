Arsenal s’apprête à soumettre une offre de 70 millions de livres sterling pour recruter Bruno Guimaraes, malgré la position ferme de Newcastle

Bien qu'Arsenal ait connu un début de mercato relativement calme, le club a conclu un transfert de 34 millions de livres sterling pour l'ailier du Club de Bruges, Christos Tzolis. Piero Hincapie a également été transféré définitivement pour 34 millions de livres sterling à l'issue de son prêt en provenance du Bayer Leverkusen, tandis que le gardien Illan Meslier est arrivé en transfert libre. Les Gunners ont toutefois manqué la cible Morgan Rogers, Chelsea ayant raflé l’international anglais pour 117 millions de livres, malgré l’admiration de longue date que porte Arteta à cet attaquant.