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Arsenal s’apprête à soumettre une offre de 70 millions de livres sterling pour recruter Bruno Guimaraes, malgré la position ferme de Newcastle
Arsenal passe à l'action
Selon *The Sun*, Arsenal s’apprête à soumettre une offre de 70 millions de livres sterling pour Bruno Guimaraes, Mikel Arteta cherchant à renforcer son milieu de terrain cet été. Les Gunners ont désigné l’international brésilien comme leur cible prioritaire, mais Newcastle reste déterminé à conserver son capitaine malgré un intérêt grandissant. Ce transfert constituerait le coup le plus marquant d’Arsenal lors de ce mercato, le club tentant de débaucher l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League de St James’ Park.
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Guimaraes souhaite rejoindre les Émirats
Arsenal s'apprête à tester la fermeté de Newcastle, après que des pourparlers préliminaires menés par des intermédiaires ont indiqué que le club londonien était prêt à mettre sur la table environ 60 millions de livres sterling. Les Gunners ont depuis revu leur offre à la hausse, tandis que Guimaraes a signifié aux Magpies son souhait de rejoindre l'Emirates Stadium. Sa position étant claire, les discussions devraient s'accélérer cette semaine, Arsenal mettant tout en œuvre pour conclure l'un des plus gros transferts de l'été.
Un programme chargé au-delà du milieu de terrain
Bien qu'Arsenal ait connu un début de mercato relativement calme, le club a conclu un transfert de 34 millions de livres sterling pour l'ailier du Club de Bruges, Christos Tzolis. Piero Hincapie a également été transféré définitivement pour 34 millions de livres sterling à l'issue de son prêt en provenance du Bayer Leverkusen, tandis que le gardien Illan Meslier est arrivé en transfert libre. Les Gunners ont toutefois manqué la cible Morgan Rogers, Chelsea ayant raflé l’international anglais pour 117 millions de livres, malgré l’admiration de longue date que porte Arteta à cet attaquant.
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D’autres opportunités commerciales à venir
Selon le Sun, Arsenal cherche encore à recruter un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant avant la clôture du mercato. En défense, Ezri Konsa est ciblé après la blessure au dos de William Saliba, qui devrait l’éloigner des terrains plusieurs mois, tandis que John Stones, libre, est aussi envisagé. En attaque, Julian Álvarez reste une piste chaude malgré l’opposition de l’Atlético de Madrid, qui le déclare intransférable, tandis que Bradley Barcola est également surveillé, même si Liverpool est actuellement favori pour recruter l’ailier du Paris Saint-Germain.
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