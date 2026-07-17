Arsenal s’apprête à recruter la gardienne espagnole Misa Rodriguez, qui a battu un record au Real Madrid, afin de concurrencer Daphne van Domselaar et Anneke Borbe, après avoir déjà finalisé l’arrivée d’une jeune gardienne très prometteuse

Ce serait un choix intéressant pour Misa, car l’effectif des gardiens d’Arsenal est déjà très solide. Van Domselaar, la numéro 1 des Pays-Bas, est la titulaire incontestée des Gunners depuis son arrivée dans le nord de Londres en provenance d’Aston Villa en 2024. La saison dernière, Borbe s’est également révélée être une option très valable, allant même jusqu’à devancer la Néerlandaise au poste de titulaire à plusieurs reprises après avoir su saisir sa chance lors de l’absence pour blessure de sa coéquipière, suite à son arrivée en provenance de Wolfsburg l’été dernier.

Le club a donc dû se renforcer avec une troisième gardienne lors de ce mercato. En janvier, Arsenal a ainsi accueilli Barbora Votikova en prêt, afin de pallier la rupture du ligament croisé antérieur de Manuela Zinsberger, survenue en octobre. L’effectif avait alors fondu à ce poste, un problème accentué juste avant Noël lorsque Van Domselaar a été à son tour écartée. Zinsberger a quitté le club à l’issue de la saison dernière, son contrat ayant expiré, tout comme la gardienne issue du centre de formation Naomi Williams, tandis que Votikova est retournée au Slavia Prague.

Avec Van Domselaar, Borbe et désormais Misa, les Gunners disposeraient ainsi de trois gardiennes toutes capables d’être numéro 1, et au moins deux d’entre elles pourraient raisonnablement prétendre à du temps de jeu, surtout en cette année de Coupe du monde. Van Domselaar devrait se rendre au Brésil l’année prochaine en tant que numéro 1 des Pays-Bas, tandis que Misa visera au minimum une place dans la sélection espagnole, tout en espérant disputer à Cata Coll, de Barcelone, le poste de gardienne titulaire.

À noter que, n’ayant pas obtenu de temps de jeu au Real Madrid en début de saison dernière, Misa avait été écartée par la sélectionneuse de la Roja, Sonia Bermúdez. Elle ne voudra pas que cela se reproduise, car cela pourrait lui faire manquer la Coupe du monde.