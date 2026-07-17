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Arsenal s’apprête à recruter la gardienne espagnole Misa Rodriguez, qui a battu un record au Real Madrid, afin de concurrencer Daphne van Domselaar et Anneke Borbe, après avoir déjà finalisé l’arrivée d’une jeune gardienne très prometteuse
Misa Rodriguez s’engage avec Arsenal après avoir quitté le Real Madrid.
Alors que la plupart des meilleures joueuses libres de ce mercato estival ont déjà trouvé preneur, Misa demeure l’une des cibles les plus courtisées après six saisons au Real Madrid.
Au cours de cette période, la gardienne espagnole a été la numéro 1 des « Las Blancas » et a accumulé un nombre record de 215 apparitions toutes compétitions confondues, alors que l’équipe, créée seulement en 2020, s’est imposée comme l’une des meilleures d’Espagne et d’Europe, se qualifiant régulièrement pour la Ligue des champions, même si l’attente d’un premier trophée majeur se poursuit.
Son départ du Real Madrid, officialisé le 10 juin, a laissé planer le doute sur sa prochaine destination, mais toutes les indications concordent désormais : elle devrait s’engager avec Arsenal. La chaîne COPEa été la première à dévoiler l’information, jeudi.
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La concurrence est vive pour le poste de gardien à Arsenal.
Ce serait un choix intéressant pour Misa, car l’effectif des gardiens d’Arsenal est déjà très solide. Van Domselaar, la numéro 1 des Pays-Bas, est la titulaire incontestée des Gunners depuis son arrivée dans le nord de Londres en provenance d’Aston Villa en 2024. La saison dernière, Borbe s’est également révélée être une option très valable, allant même jusqu’à devancer la Néerlandaise au poste de titulaire à plusieurs reprises après avoir su saisir sa chance lors de l’absence pour blessure de sa coéquipière, suite à son arrivée en provenance de Wolfsburg l’été dernier.
Le club a donc dû se renforcer avec une troisième gardienne lors de ce mercato. En janvier, Arsenal a ainsi accueilli Barbora Votikova en prêt, afin de pallier la rupture du ligament croisé antérieur de Manuela Zinsberger, survenue en octobre. L’effectif avait alors fondu à ce poste, un problème accentué juste avant Noël lorsque Van Domselaar a été à son tour écartée. Zinsberger a quitté le club à l’issue de la saison dernière, son contrat ayant expiré, tout comme la gardienne issue du centre de formation Naomi Williams, tandis que Votikova est retournée au Slavia Prague.
Avec Van Domselaar, Borbe et désormais Misa, les Gunners disposeraient ainsi de trois gardiennes toutes capables d’être numéro 1, et au moins deux d’entre elles pourraient raisonnablement prétendre à du temps de jeu, surtout en cette année de Coupe du monde. Van Domselaar devrait se rendre au Brésil l’année prochaine en tant que numéro 1 des Pays-Bas, tandis que Misa visera au minimum une place dans la sélection espagnole, tout en espérant disputer à Cata Coll, de Barcelone, le poste de gardienne titulaire.
À noter que, n’ayant pas obtenu de temps de jeu au Real Madrid en début de saison dernière, Misa avait été écartée par la sélectionneuse de la Roja, Sonia Bermúdez. Elle ne voudra pas que cela se reproduise, car cela pourrait lui faire manquer la Coupe du monde.
Arsenal a finalisé le recrutement d’un jeune international danois.
Ces rumeurs concernant Misa surviennent alors même qu’Arsenal vient de recruter une autre gardienne, la prometteuse internationale danoise des jeunes Isabella Damm. La jeune joueuse de 18 ans a rejoint Brøndby en 2021 et a gravi les échelons du centre de formation avant de faire ses débuts en équipe première en octobre dernier, à l’âge de 17 ans. Au cours de la saison 2025-2026, elle a été une présence constante dans les compositions d’équipe de Brøndby, tandis que le club terminait deuxième de l’A-Liga et se qualifiait pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.
Après un essai concluant chez les Gunners la saison passée, son arrivée à Arsenal a été officialisée vendredi matin, à peine quelques heures après l’émergence des premières rumeurs concernant Misa. « Je suis très fière de rejoindre Arsenal et impatiente de commencer, a déclaré l’internationale danoise U19. C’est un grand club, j’ai hâte de m’y épanouir, tant sur le plan sportif que personnel, et d’aider le club à remporter encore plus de succès. J’ai déjà eu l’occasion de m’entraîner ici et je sais que l’environnement qui y règne est idéal pour me permettre de progresser. »
Clare Wheatley, directrice du football féminin d’Arsenal, a confirmé que le club « la suivait depuis un certain temps » et la considérait comme « l’une des meilleures jeunes gardiennes d’Europe dans sa tranche d’âge ». La responsable des Gunners, Renée Slegers, voit en elle une gardienne « prometteuse » et « solide dans ses fondamentaux ». « Ses qualités techniques, son sang-froid et son audace sont déjà évidents, et elle dispose d’un fort potentiel de croissance et de progression », a-t-elle ajouté.
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D'autres mouvements sont attendus chez les Gunners, alors que leur mercato d'hiver est déjà bien animé.
Jusqu’ici, le mercato estival d’Arsenal est une réussite. Les Gunners ont renforcé leur milieu de terrain avec Georgia Stanway et Geraldine Reuteler, ajouté de la variété à leur attaque grâce à Selina Cerci et Lisa Baum, puis recruté une arrière latérale de classe mondiale, Ona Batlle.
L’arrivée de Damm porte à six le nombre de recrues estivales ; un éventuel transfert de Misa porterait ce total à sept. Reste à savoir si ce mouvement sera précédé ou suivi par le départ d’une autre gardienne. Si Van Domselaar, Borbe et Misa veulent toutes jouer la saison prochaine, un départ semble inévitable.
Ou bien, au regard des blessures qui ont touché ce poste la saison passée, Misa n’est-elle qu’un simple renfort ? Van Domselaar a subi une intervention chirurgicale fin mai, l’obligeant à manquer le stage de juin avec les Pays-Bas. Aucun autre détail n’a été fourni, si ce n’est qu’il s’agissait d’une opération programmée.
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