Arsenal s’active pour finaliser le recrutement de Julián Álvarez avant le début de la préparation estivale, tandis que l’Atlético de Madrid maintient son refus de négocier avec le FC Barcelone

L'Atlético de Madrid a fermé la porte à tout transfert d'Alvarez vers ses rivaux de Liga, le Barça et le Real Madrid. Les relations, déjà tendues avec Barcelone, se sont dégradées au point que le club colchonero a multiplié les publications acerbes sur les réseaux sociaux pour exprimer sa frustration.

Les dirigeants du Metropolitano se sont dits irrités par ce qu’ils perçoivent comme des « campagnes » publiques menées par les deux géants espagnols pour déstabiliser le joueur. Cette position intransigeante a de fait ouvert la voie à Arsenal, l’Atlético étant bien plus disposé à autoriser un transfert vers un club hors d’Espagne, surtout après une saison exceptionnelle au cours de laquelle Alvarez a disputé 49 matches toutes compétitions confondues, marquant 20 buts et délivrant neuf passes décisives. Selon The Independent, le Paris Saint-Germain s’était aussi renseigné, mais son approche a davantage été vue comme une façon de tester le terrain que comme une démarche concrète, ce qui maintient les Gunners en tête de la course.