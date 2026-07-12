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Arsenal s’active pour finaliser le recrutement de Julián Álvarez avant le début de la préparation estivale, tandis que l’Atlético de Madrid maintient son refus de négocier avec le FC Barcelone
Les Gunners se lancent à la poursuite de la cible numéro un d'Arteta
Selon *The Independent*, le timing de ce transfert est crucial pour Arsenal, déterminé à intégrer l’attaquant à son effectif avant le début de la préparation estivale. La cote d’Alvarez a encore grimpé après ses récents exploits sur la scène internationale, où il a inscrit un but décisif en prolongation lors de la victoire 3-1 de l’Argentine contre la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde. Ce tir lointain a rappelé la qualité dont dispose ce joueur et qui, selon Arsenal, peut les aider à renouer avec le succès qui leur a permis de remporter le titre la saison dernière.
- AFP
L'Atlético tient en échec Barcelone et le Real Madrid
L'Atlético de Madrid a fermé la porte à tout transfert d'Alvarez vers ses rivaux de Liga, le Barça et le Real Madrid. Les relations, déjà tendues avec Barcelone, se sont dégradées au point que le club colchonero a multiplié les publications acerbes sur les réseaux sociaux pour exprimer sa frustration.
Les dirigeants du Metropolitano se sont dits irrités par ce qu’ils perçoivent comme des « campagnes » publiques menées par les deux géants espagnols pour déstabiliser le joueur. Cette position intransigeante a de fait ouvert la voie à Arsenal, l’Atlético étant bien plus disposé à autoriser un transfert vers un club hors d’Espagne, surtout après une saison exceptionnelle au cours de laquelle Alvarez a disputé 49 matches toutes compétitions confondues, marquant 20 buts et délivrant neuf passes décisives. Selon The Independent, le Paris Saint-Germain s’était aussi renseigné, mais son approche a davantage été vue comme une façon de tester le terrain que comme une démarche concrète, ce qui maintient les Gunners en tête de la course.
Négocier les cent millions de livres sterling du transfert
Selon *The Independent*, Arsenal se montre réticent à dépasser une valeur estimée à 90 millions de livres sterling pour l’international argentin, tandis que l’Atlético de Madrid campe sur ses positions et exige un montant supérieur à 100 millions de livres sterling. Combler cet écart de valorisation sera la tâche principale de la direction d’Arsenal, qui tente de conclure rapidement l’affaire.
Les discussions sont menées par le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, qui négocie avec son ancien club. Ses relations privilégiées avec l’Atlético pourraient s’avérer décisives pour trouver un compromis sur le montant du transfert, même si le club espagnol reste en position de force. Les Gunners sont déterminés à recruter cet attaquant, déjà rompu aux exigences de la Premier League pour avoir porté les couleurs de Manchester City entre 2022 et 2024, période au cours de laquelle il a conquis deux titres de champion et une Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Arsenal s'intéresse également à Rogers
Le recrutement d'Alvarez n'est qu'un volet d'une campagne estivale intense chez Arsenal. Tout en visant la star de l'Atlético, le club espère toujours recruter le milieu d'Aston Villa, Morgan Rogers. Ce dossier, comme plusieurs autres transferts européens, est toutefois freiné par la Coupe du monde, qui retient joueurs et staff en sélection.
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