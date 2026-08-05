Arsenal a enfin trouvé une issue favorable dans sa quête de Guimaraes, en s’accordant sur une indemnité de 75 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, selon talkSPORT. L’international brésilien a été identifié par Mikel Arteta comme sa cible prioritaire pour l’été, l’entraîneur d’Arsenal étant désireux d’ajouter une qualité d’élite à un milieu de terrain qui a dominé la Premier League la saison dernière. Guimaraes est fortement lié à un transfert vers l’Emirates depuis plusieurs mois, et l’opération représente une déclaration d’intention significative de la part du club du nord de Londres alors qu’il se prépare à défendre son titre.

Ce transfert intervient après qu’un accord a été trouvé le mois dernier entre le joueur et Arsenal sur les conditions personnelles. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens lors des précédents mercatos, Arsenal n’a fait face à aucune véritable concurrence pour sa signature cet été, les clubs rivaux ayant le sentiment que l’ancien joueur de Lyon était destiné au nord de Londres. Guimaraes, qui est actuellement en stage d’entraînement à La Manga, se prépare à partir pour passer sa visite médicale.