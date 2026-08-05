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Arsenal s’accorde avec Newcastle pour le transfert à 75 M£ de son capitaine Bruno Guimaraes, une visite médicale étant programmée
Arteta met la main sur sa cible prioritaire au milieu de terrain
Arsenal a enfin trouvé une issue favorable dans sa quête de Guimaraes, en s’accordant sur une indemnité de 75 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, selon talkSPORT. L’international brésilien a été identifié par Mikel Arteta comme sa cible prioritaire pour l’été, l’entraîneur d’Arsenal étant désireux d’ajouter une qualité d’élite à un milieu de terrain qui a dominé la Premier League la saison dernière. Guimaraes est fortement lié à un transfert vers l’Emirates depuis plusieurs mois, et l’opération représente une déclaration d’intention significative de la part du club du nord de Londres alors qu’il se prépare à défendre son titre.
Ce transfert intervient après qu’un accord a été trouvé le mois dernier entre le joueur et Arsenal sur les conditions personnelles. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens lors des précédents mercatos, Arsenal n’a fait face à aucune véritable concurrence pour sa signature cet été, les clubs rivaux ayant le sentiment que l’ancien joueur de Lyon était destiné au nord de Londres. Guimaraes, qui est actuellement en stage d’entraînement à La Manga, se prépare à partir pour passer sa visite médicale.
- Getty
Quatrième ajout d’un été chargé
Guimaraes est sur le point de devenir la quatrième recrue d’Arsenal lors du mercato estival, alors que le club continue de dépenser de manière agressive. La campagne de recrutement a commencé avec la signature définitive de Piero Hincapie en provenance du Bayer Leverkusen dans le cadre d’un transfert de 34,5 millions de livres sterling, après son prêt réussi. Arsenal a ensuite obtenu les services du gardien Illan Meslier en transfert libre après son départ de Leeds United, afin d’apporter de la concurrence à David Raya. La troisième arrivée a été l’ailier grec Christos Tzolis, recruté pour un montant record de 34 millions de livres sterling en Pro League belge afin de remplacer Leandro Trossard après son départ à Besiktas.
Les dépenses d’Arsenal pourraient ne pas s’arrêter avec l’arrivée du capitaine de Newcastle, puisque le club continue d’être associé à une opération sensationnelle pour la superstar du Real Madrid Vinicius Junior. Des informations suggèrent qu’Arsenal est prêt à faire de l’attaquant brésilien le joueur le mieux payé de l’histoire du club pour l’attirer loin du Bernabeu.
Le partenaire idéal pour Declan Rice
L’acquisition de Guimaraes a suscité de nombreux éloges de la part des consultants, qui estiment que le Brésilien formera un duo redoutable aux côtés de Declan Rice. En évoquant ce transfert, l’analyste football Rory Jennings l’a qualifié de « signature parfaite » pour l’équipe d’Arteta. Il a déclaré : « Ce que vous apportez, c’est un joueur capable de jouer avec Declan Rice. Declan Rice et Bruno Guimaraes en duo au milieu, c’est à peu près ce qu’il y a de plus intimidant. »
Jennings a ensuite développé l’importance stratégique de cette opération pour un club du statut actuel d’Arsenal. Il a expliqué : « Je pense que la signature de Bruno Guimaraes à Arsenal est tellement préjudiciable à tout ce que Newcastle United veut être, ou du moins prétend vouloir être. Et c’est exactement de cette manière qu’Arsenal doit manœuvrer, quand vous gagnez le championnat, on vous confie un pouvoir. Un pouvoir vous est transmis, vous êtes autorisé à vous comporter de manière très dominante, vous êtes presque autorisé à imposer votre loi. »
- JOHN THYS / AFP
L’exode se poursuit à St James’ Park
Pour Newcastle, la perte de Guimaraes représente le dernier coup dur d’un été marqué par de profonds bouleversements. Le club a vu partir plusieurs figures clés, à commencer par le départ du défenseur expérimenté Kieran Trippier et la vente d’Anthony Gordon à Barcelone pour 70 millions de livres. Le milieu de terrain a été particulièrement décimé, avec l’international italien Sandro Tonali qui a récemment rejoint Tottenham dans le cadre d’un transfert record pour le club de 100 millions de livres. Ces départs ont rapporté près de 200 millions de livres en indemnités de transfert, mais ils ont laissé le nouvel entraîneur Matthias Jaissle face à un immense chantier de reconstruction après le départ d’Eddie Howe, qui était en poste depuis cinq ans. Jaissle pourrait voir partir encore davantage de joueurs majeurs. Joelinton, héros pour les supporters, a lui aussi exprimé son souhait de quitter le club, aurait-on appris après qu’il a indiqué aux dirigeants vouloir se lancer dans une nouvelle aventure.
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