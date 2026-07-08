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Arsenal recrute la milieu de terrain suisse Géraldine Reuteler ; l’ancienne joueuse de Francfort portera le maillot n°14
Reuteler finalise son transfert majeur à Arsenal
Arsenal a officialisé l’arrivée de Reuteler, comme l’a confirmé mercredi son site internet. La joueuse suisse quitte l’Eintracht Francfort, où elle a passé huit saisons en Frauen-Bundesliga. Auteure de 54 buts et 44 passes décisives en 184 matchs toutes compétitions confondues, elle s’est imposée comme une attaquante complète et influente.
Avant de s’installer en Allemagne, Reuteler a débuté sa carrière au FC Stans et a fait ses débuts chez les seniors du FC Lucerne à seulement 15 ans. Elle arrive à Londres avec un palmarès international solide : 91 sélections, le titre de Joueuse suisse de l’année 2024 et une participation aux quarts de finale de l’Euro 2025 avec la Suisse.
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Détails du contrat et nouveau numéro de maillot
Arsenal a officialisé l’arrivée définitive de Reuteler, qui a paraphé un contrat de quatre ans, selon BBC Sport. La joueuse portera le maillot floqué du numéro 14 et devient la troisième recrue estivale de renom, après les venues très médiatisées de Georgia Stanway et Selina Cerci.
La Suissesse a exprimé sa joie de rejoindre les Gunners et a affiché ses ambitions pour l’avenir à Londres. « Arsenal est l’un des meilleurs clubs au monde et je suis très fière d’être ici », a-t-elle déclaré. « J’adore la façon dont cette équipe joue et j’ai hâte de me mesurer aux meilleures joueuses ici, en WSL. »
Slegers et Wheatley saluent la nouvelle recrue
Reuteler est déterminée à laisser une empreinte significative à l’Emirates Stadium. « Je souhaite contribuer à l’histoire et au succès de ce club de football, et j’ai hâte de faire mon entrée à l’Emirates devant tous nos supporters », a ajouté Reuteler.
Clare Wheatley, directrice du football féminin à Arsenal, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer que Géry fait désormais partie de l’effectif d’Arsenal. Géry était une cible de choix pour nous depuis longtemps et elle apporte une solide expérience, tant au niveau des clubs qu’au niveau international. Nous avons hâte de travailler ensemble pour tenter de remporter davantage de trophées pour notre club. » L’entraîneuse principale, Renee Slegers, a ajouté : « Je suis ravie que nous ayons pu faire venir Géry à Arsenal. C’est une joueuse très technique et intelligente, qui allie ces qualités à de bonnes capacités athlétiques, ce qui, selon nous, fait d’elle un excellent renfort pour notre milieu de terrain. »
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Quelle sera la suite pour Reuteler et Arsenal ?
Reuteler va désormais profiter d'une brève pause estivale avant de rejoindre ses nouvelles coéquipières d'Arsenal. Slegers a confirmé : « J'ai hâte de commencer à travailler avec elles dès le début de la pré-saison. » Arsenal intégrera Reuteler, Stanway et Cerci à son effectif lors de son prochain stage d'entraînement. Reuteler cherchera d'emblée à s'imposer comme titulaire au milieu de terrain, alors qu'Arsenal vise le titre de championne de la Women's Super League.
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