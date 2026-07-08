Arsenal recrute la milieu de terrain suisse Géraldine Reuteler ; l’ancienne joueuse de Francfort portera le maillot n°14

Arsenal a officialisé l’arrivée de Reuteler, comme l’a confirmé mercredi son site internet. La joueuse suisse quitte l’Eintracht Francfort, où elle a passé huit saisons en Frauen-Bundesliga. Auteure de 54 buts et 44 passes décisives en 184 matchs toutes compétitions confondues, elle s’est imposée comme une attaquante complète et influente.

Avant de s’installer en Allemagne, Reuteler a débuté sa carrière au FC Stans et a fait ses débuts chez les seniors du FC Lucerne à seulement 15 ans. Elle arrive à Londres avec un palmarès international solide : 91 sélections, le titre de Joueuse suisse de l’année 2024 et une participation aux quarts de finale de l’Euro 2025 avec la Suisse.



