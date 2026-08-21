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Arsenal recrute Ezri Konsa en provenance d’Aston Villa dans un transfert pouvant atteindre 55 millions de livres sterling
Arsenal s’offre un renfort défensif
Arsenal a finalisé la signature de Konsa en provenance de Villa pour un montant initial de 51 millions de livres sterling, plus 4 millions de livres sterling potentiels en bonus, selon The Athletic. L'international anglais de 28 ans a accepté un contrat de quatre ans, avec une option pour 12 mois supplémentaires, après avoir passé sa visite médicale avec le champion en titre de Premier League. Son arrivée renforce encore davantage le mercato estival des Gunners après les signatures de Christos Tzolis, Bruno Guimaraes et Illan Meslier.
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L’entraîneur espagnol explique le recrutement
Arteta a insisté sur le fait que le mercato estival agressif du club découle d’une volonté de renforcer la profondeur de l’effectif et de conserver un avantage compétitif dans la défense de son titre. S’exprimant avant la victoire en Community Shield contre Manchester City, Arteta a souligné : « Nous voulons améliorer et faire évoluer l’effectif. Pour cela, nous avons identifié certains secteurs qui peuvent être renforcés et c’est ce que nous essayons de faire. »
L’exode de Villa sert les ambitions
Konsa quitte Villa Park après avoir disputé 286 matches depuis 2019, tout juste après avoir aidé l'Angleterre de Thomas Tuchel à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Il s'ajoute à l'exode notable au sein de l'effectif d'Unai Emery cet été, avec Morgan Rogers qui rejoint Chelsea, Lucas Digne qui retourne au Paris Saint-Germain, et Youri Tielemans qui part à Manchester United, sur fond de spéculations persistantes autour d'Emiliano Martinez et Ollie Watkins.
Le recrutement de ce défenseur polyvalent par Arteta, lui qui peut également évoluer au poste d'arrière droit, apporte une couverture précieuse alors que William Saliba souffre d'un problème au dos et que Jurrien Timber est blessé à l'aine.
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Les matches d’ouverture testent l’état de préparation
Arsenal lance la défense de son titre de Premier League en recevant le promu Coventry City à l’Emirates Stadium vendredi. Pendant ce temps, l’équipe d’Emery, actuellement en plein remaniement majeur de son effectif, doit rapidement se préparer à un déplacement exigeant à l’Amex Stadium pour affronter Brighton & Hove Albion dimanche. Le véritable test pour Konsa sera de prouver qu’il est prêt à s’adapter instantanément aux exigences tactiques d’Arteta avant que Saliba ne retrouve sa pleine forme.
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