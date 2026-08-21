Konsa quitte Villa Park après avoir disputé 286 matches depuis 2019, tout juste après avoir aidé l'Angleterre de Thomas Tuchel à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Il s'ajoute à l'exode notable au sein de l'effectif d'Unai Emery cet été, avec Morgan Rogers qui rejoint Chelsea, Lucas Digne qui retourne au Paris Saint-Germain, et Youri Tielemans qui part à Manchester United, sur fond de spéculations persistantes autour d'Emiliano Martinez et Ollie Watkins.

Le recrutement de ce défenseur polyvalent par Arteta, lui qui peut également évoluer au poste d'arrière droit, apporte une couverture précieuse alors que William Saliba souffre d'un problème au dos et que Jurrien Timber est blessé à l'aine.