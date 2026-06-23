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Arsenal privilégie le recrutement de Morgan Rogers, estimé à 100 millions de livres sterling, alors que la star d’Aston Villa et de l’équipe d’Angleterre serait « partante » pour rejoindre l’Emirates Stadium
Arsenal intensifie sa quête de Rogers
Arsenal s’apprête à soumettre une offre pour Rogers, qu’il a désigné comme cible prioritaire de son mercato estival, d’après *The Guardian*. Fraîchement couronné champion de Premier League, Mikel Arteta souhaite renforcer son attaque et voit en l’international anglais de 23 ans un atout majeur. Aston Villa entend toutefois conserver l’un de ses éléments clés, mais les Gunners se montrent confiants dans leur capacité à finaliser le dossier. Tout accord, s’il se concrétise, devrait atteindre un montant considérable, certaines sources évoquant même la somme de 100 millions de livres sterling.
L'intérêt grandit alors que Rogers se concentre sur ses obligations avec l'équipe d'Angleterre
Rogers attire de plus en plus les convoitises depuis son ascension fulgurante à Villa Park, et son nom a également été associé à Chelsea et à d’autres grands clubs européens. L’attaquant figure actuellement dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 et se concentre sur ses engagements internationaux. Il a récemment pris part à la victoire de l’Angleterre face à la Croatie et lutte pour une place de titulaire au fur et à mesure que le tournoi avance.
Sous contrat avec Aston Villa depuis novembre (six ans), l’attaquant envisagerait tout de même un transfert vers les Gunners, selon plusieurs sources. Sa cote ne cesse de grimper grâce à une série de performances remarquables sous le maillot villan et celui de la sélection.
Rogers pourrait redynamiser l’attaque d’Arsenal
La polyvalence de Rogers, capable d’évoluer au milieu de terrain comme sur les deux ailes, est vue comme l’un de ses principaux atouts. Elle offrirait à Mikel Arteta plusieurs options tactiques et pourrait même redessiner la hiérarchie offensive d’Arsenal. Cependant, son éventuelle arrivée relance aussi les spéculations autour de l’effectif. Le futur de Martin Ødegaard est discuté après une saison individuellement délicate, tandis que les Gunners, d’après plusieurs sources, se montreraient ouverts aux offres concernant Gabriel Martinelli.
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Rogers n'est pas la seule cible
Si Rogers est la cible prioritaire des Gunners, la star d’Aston Villa n’est pas le seul joueur sur la short-list d’Arsenal. Le club londonien surveille aussi de près le milieu de terrain lillois Ayyoub Bouaddi, tandis que le recrutement du jeune joueur de Leicester City, Jeremy Monga, serait imminent.