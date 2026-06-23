Rogers attire de plus en plus les convoitises depuis son ascension fulgurante à Villa Park, et son nom a également été associé à Chelsea et à d’autres grands clubs européens. L’attaquant figure actuellement dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 et se concentre sur ses engagements internationaux. Il a récemment pris part à la victoire de l’Angleterre face à la Croatie et lutte pour une place de titulaire au fur et à mesure que le tournoi avance.

Sous contrat avec Aston Villa depuis novembre (six ans), l’attaquant envisagerait tout de même un transfert vers les Gunners, selon plusieurs sources. Sa cote ne cesse de grimper grâce à une série de performances remarquables sous le maillot villan et celui de la sélection.