Arsenal prêt à faire exploser sa grille salariale pour miser à fond sur la superstar du Real Madrid Vinicius Junior

Arsenal a identifié une rare opportunité de recruter Vinicius cet été. L’ailier très apprécié est entré dans les 12 derniers mois de son contrat au Santiago Bernabeu, ce qui met le géant espagnol sous une forte pression. Le Real Madrid craint de plus en plus de perdre un atout aussi précieux sans indemnité via le statut d’agent libre. Si un nouvel accord ne peut pas être trouvé rapidement, le Real Madrid pourrait être contraint à une vente à contrecœur.

Selon The Athletic, Arsenal est prêt à faire complètement exploser sa grille salariale actuelle pour un joueur du calibre de Vinicius. Les coûts financiers massifs liés à ce transfert potentiel ont déjà été approuvés à tous les niveaux de la hiérarchie d’Arsenal.