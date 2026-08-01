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Arsenal prêt à faire exploser sa grille salariale pour miser à fond sur la superstar du Real Madrid Vinicius Junior
Arsenal surveille la situation de Vinicius
Arsenal a identifié une rare opportunité de recruter Vinicius cet été. L’ailier très apprécié est entré dans les 12 derniers mois de son contrat au Santiago Bernabeu, ce qui met le géant espagnol sous une forte pression. Le Real Madrid craint de plus en plus de perdre un atout aussi précieux sans indemnité via le statut d’agent libre. Si un nouvel accord ne peut pas être trouvé rapidement, le Real Madrid pourrait être contraint à une vente à contrecœur.
Selon The Athletic, Arsenal est prêt à faire complètement exploser sa grille salariale actuelle pour un joueur du calibre de Vinicius. Les coûts financiers massifs liés à ce transfert potentiel ont déjà été approuvés à tous les niveaux de la hiérarchie d’Arsenal.
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Aucun accord sur les conditions personnelles pour le moment
Malgré de récentes spéculations sur les réseaux sociaux affirmant qu’un accord sur les conditions personnelles avait été trouvé, aucun accord de ce type n’existe actuellement entre Vinicius et Arsenal. Cependant, le même rapport confirme que parvenir à un accord avec le Brésilien ne poserait pas de problème si un transfert se concrétisait. Un départ vers le nord de Londres reste une possibilité bien réelle pour l’attaquant.
« Un transfert à Arsenal séduit l’international brésilien s’il ne prolonge pas son contrat avec Madrid », a révélé The Athletic . « Si l’attaquant décide qu’il veut rejoindre Arsenal, un accord devrait être trouvé sur les conditions personnelles », ajoute le rapport. Le club de Premier League se positionne simplement pour en profiter si les négociations en Espagne s’effondrent totalement.
Le salaire de Mbappe, pierre d’achoppement
Le principal point de désaccord tourne autour de la demande de Vinicius, qui souhaite un package proche de 30 millions d’euros. Cette exigence lucrative comprend un salaire de base, des primes liées aux performances ainsi que ce qui est décrit comme une énorme prime de prolongation, sans précédent.
Cette demande précise découle directement des comparaisons avec son coéquipier superstar Kylian Mbappe. Le Real Madrid s’oppose fermement à accorder à Vinicius cette requête sans précédent. Le géant espagnol craint que cela ne crée un dangereux effet domino au sein de l’effectif lors de futures prolongations, alors qu’il tente de maintenir son plafond salarial strict.
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Des discussions cruciales pour décider de l’avenir
L’ensemble de ce feuilleton autour du transfert approche rapidement d’une conclusion définitive. Des discussions cruciales doivent avoir lieu la semaine prochaine entre Vinicius, son entourage et les dirigeants du Real Madrid. Ces échanges décisifs pèseront lourd dans la décision de savoir si un nouveau contrat sera enfin signé.
Un élément encourageant pour le Real Madrid : Vinicius serait disposé à revoir légèrement à la baisse ses exigences initiales si cela permet de parvenir à un accord satisfaisant avec le club. Si ces discussions à venir ne débouchent pas sur une véritable avancée, Arsenal reste très optimiste. Le club londonien est pleinement prêt à passer à l’action et à boucler ce qui pourrait sans doute être le plus gros transfert de l’histoire du championnat.
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