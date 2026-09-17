Arsenal est de retour sur le marché à la recherche de renforts offensifs majeurs après un mercato estival marqué par davantage de départs que d’arrivées dans le dernier tiers du terrain. Après les ventes très médiatisées de Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, Arsenal n’a réussi à faire venir que Christos Tzolis pour renforcer son secteur offensif. Cela laisse Arteta en quête d’une présence de classe mondiale pour mener l’attaque. Selon la BBC, Arsenal suit de nouveau la piste de Kroupi, l’attaquant de 20 ans évalué à 80 millions, malgré de récentes inquiétudes sur sa condition physique.

La poursuite de Kroupi n’est pas une réaction précipitée, mais plutôt une démarche réfléchie pour un joueur qui a pris la Premier League d’assaut. Le jeune Français a réussi une magnifique première saison dans l’élite anglaise en 2025/26, inscrivant 13 buts pour Bournemouth. Son impact a été tel qu’il a été nommé pour le prix du meilleur jeune talent masculin du Ballon d’Or 2026.



