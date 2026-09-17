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Arsenal prépare une offre de 80 M£ pour la star de Bournemouth Eli Junior Kroupi, qualifié de « world-class », alors que l’intérêt des Gunners s’avère « très réel »
Arteta désigne Kroupi comme la pièce manquante
Arsenal est de retour sur le marché à la recherche de renforts offensifs majeurs après un mercato estival marqué par davantage de départs que d’arrivées dans le dernier tiers du terrain. Après les ventes très médiatisées de Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, Arsenal n’a réussi à faire venir que Christos Tzolis pour renforcer son secteur offensif. Cela laisse Arteta en quête d’une présence de classe mondiale pour mener l’attaque. Selon la BBC, Arsenal suit de nouveau la piste de Kroupi, l’attaquant de 20 ans évalué à 80 millions, malgré de récentes inquiétudes sur sa condition physique.
La poursuite de Kroupi n’est pas une réaction précipitée, mais plutôt une démarche réfléchie pour un joueur qui a pris la Premier League d’assaut. Le jeune Français a réussi une magnifique première saison dans l’élite anglaise en 2025/26, inscrivant 13 buts pour Bournemouth. Son impact a été tel qu’il a été nommé pour le prix du meilleur jeune talent masculin du Ballon d’Or 2026.
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La flexibilité tactique fait de Kroupi une priorité
Ce qui distingue Kroupi des autres attaquants de pointe plus conventionnels, c’est un profil offensif inhabituel qui correspond parfaitement à la philosophie tactique d’Arteta. Après avoir auparavant évolué comme milieu offensif, le joueur de 20 ans est habile pour décrocher et évoluer entre les lignes, une qualité que le staff d’Arsenal estime capable de faire sauter les blocs défensifs bas.
Au lieu de se contenter de duels physiques avec des défenseurs centraux robustes, Kroupi utilise son intelligence pour trouver des espaces dans les demi-espaces, créant des lignes de passe pour Bukayo Saka et les autres attaquants de couloir. Cette capacité à faire le lien dans le jeu tout en restant un finisseur redoutable lui confère un profil de « neuf et demi » rare dans le football moderne.
Une nouvelle dimension dans l’attaque d’Arsenal
La structure offensive actuelle d’Arsenal repose fortement sur la largeur apportée par ses ailiers, et l’arrivée d’un attaquant capable de frapper des deux pieds ajouterait une nouvelle dimension à son jeu.
Des informations indiquent qu’Arteta recherche un trio offensif plus fluide, et le niveau technique de Kroupi est considéré comme de classe mondiale. Arsenal estimerait que ses déplacements pourraient créer davantage d’espaces à exploiter pour les attaquants intérieurs.
- Getty Images Sport
Surmonter les obstacles liés aux blessures en vue d’une offensive en janvier
Le principal obstacle entre Kroupi et un transfert dans la capitale reste sa convalescence après sa blessure au pied, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant les premiers mois de la saison 2026/27. Le staff médical de Bournemouth s’attend à ce que l’attaquant retrouve sa pleine forme entre la fin octobre et novembre.
Les recruteurs d’Arsenal suivront de près son retour afin de s’assurer qu’il a conservé le changement de rythme explosif et la qualité de finition qui avaient fait de lui un nom connu de tous l’an dernier.
Bournemouth est parfaitement conscient du joyau qu’il a en sa possession et devrait se montrer très ferme dans toute négociation. Le club de la côte sud pourrait réclamer environ 80 millions de livres sterling pour son atout le plus précieux, un montant qui représenterait un engagement financier massif pour Arsenal. Toutefois, la direction de l’Emirates semble convaincue que Kroupi vaut ce prix élevé.
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