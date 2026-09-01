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Arsenal prépare une offensive sensationnelle de 50 M£ le jour de la clôture du mercato pour la jeune pépite de l’Olympique lyonnais, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer son attaque
Arsenal prépare une offensive tardive pour Fofana
Arsenal envisage un spectaculaire mouvement de dernière minute pour Fofana, l'ailier de l'OL, selon Metro. Arsenal a reçu des encouragements significatifs dans sa poursuite de l'international belge avant la clôture du mercato, mardi soir.
Arteta reste désireux d'ajouter une dernière pièce offensive à son effectif champion. Le club du nord de Londres a déjà lourdement investi cet été, en recrutant Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis pour renforcer ses rangs.
- AFP
Lyon contraint de vendre avant la date limite pour 50 M£
L’échec de Lyon dans sa qualification pour la Ligue des champions a ouvert la porte à Arsenal pour conclure un accord à 50 M£. Le club français a désespérément besoin de rentrer des liquidités cruciales avant la fermeture officielle du mercato estival.
Le journaliste football européen Andy Brassell estime que Fofana représenterait un recrutement judicieux. Cette opération intervient après l’échec des Gunners à arracher l’icône brésilienne Vinicius Junior au Real Madrid.
« D’emblée, depuis que Lyon a été éliminé lors des barrages de la Ligue des champions, beaucoup de ses joueurs ont été mis sur le marché », a déclaré Brassell à talkSPORT. « Ils ne sont pas seulement disposés à vendre, ils ont besoin de vendre, et ils doivent récupérer environ 50 millions d’euros avant la fermeture du mercato. »
Combler le vide laissé par les départs
Arteta recherche activement une autre option dynamique sur l’aile gauche. Si la recrue estivale Tzolis a impressionné à ce poste, Arsenal a besoin de davantage de profondeur après avoir accepté de vendre à la fois Leandro Trossard et Gabriel Jesus.
Fofana est très apprécié à travers l’Europe et a suscité un vif intérêt en Premier League plus tôt cet été. Chelsea, Liverpool, Fulham et Nottingham Forest avaient tous déjà contacté Lyon pour discuter d’un transfert potentiel. Cependant, Arsenal est désormais passé en tête dans ce dossier. Des intermédiaires ont proposé l’ailier talentueux aux Gunners alors qu’ils préparent une offre officielle.
- Getty Images Sport
Le joueur est tenté par un transfert en Premier League
Des informations en provenance de France indiquent que Fofana est extrêmement enthousiaste à l’idée de rejoindre l’Emirates Stadium. L’ailier a déjà échangé directement avec Arteta pour discuter de son rôle potentiel au sein du champion de Premier League. La direction d’Arsenal doit désormais décider si elle soumet une offre formelle avant l’échéance imminente de mardi. Les paramètres financiers ayant été clairement fixés par Lyon, les négociations pourraient progresser rapidement au cours des prochaines heures.
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