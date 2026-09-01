L’échec de Lyon dans sa qualification pour la Ligue des champions a ouvert la porte à Arsenal pour conclure un accord à 50 M£. Le club français a désespérément besoin de rentrer des liquidités cruciales avant la fermeture officielle du mercato estival.

Le journaliste football européen Andy Brassell estime que Fofana représenterait un recrutement judicieux. Cette opération intervient après l’échec des Gunners à arracher l’icône brésilienne Vinicius Junior au Real Madrid.

« D’emblée, depuis que Lyon a été éliminé lors des barrages de la Ligue des champions, beaucoup de ses joueurs ont été mis sur le marché », a déclaré Brassell à talkSPORT. « Ils ne sont pas seulement disposés à vendre, ils ont besoin de vendre, et ils doivent récupérer environ 50 millions d’euros avant la fermeture du mercato. »