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Arsenal prépare une offensive pour la sensation de Serie A Nico Paz, alors que le Real Madrid conserve le contrôle ultime sur l’ancien joyau de La Fabrica
Arsenal surveille Paz en vue d’un possible transfert
Arsenal a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de Côme, Paz, après son ascension remarquable en Serie A. Des informations d’ElDesmarque indiquent que le club de Premier League suit de près l’Argentin de 22 ans et prévoit de faire une approche officielle en janvier 2027.
Cependant, tout transfert potentiel reste fortement compliqué par l’implication de Madrid. Le géant espagnol conserve une influence significative sur l’avenir du meneur de jeu malgré le fait de l’avoir autorisé à rester en Italie. Paz a choisi de rester à Côme après s’être imposé comme l’une des principales révélations du football italien. Sa décision l’a maintenu au centre de l’attention du marché des transferts européen.
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Madrid dispose d’une option de rachat décisive à 80 M€
Le Real Madrid a mis en place une structure contractuelle complexe au moment de régler l’avenir de Paz. En juin, Como a accepté de payer 60 M€ pour s’assurer 100 % des droits du joueur, mais le club espagnol a obtenu une clause de rachat unilatérale de 80 M€, valable pour l’été 2027.
La direction du Bernabeu disposait auparavant d’une clause de rachat bien plus basse, d’environ 9 M€, mais a préféré un nouvel accord plus lucratif. Le Real Madrid a officiellement confirmé que le fait de laisser Paz rester en Italie avait été acté « à la demande du joueur lui-même ».
Cet accord laisse le Real Madrid avec un contrôle total sur la situation. Si Arsenal soumet une offre concrète, le club espagnol peut simplement activer sa clause de 80 M€ pour récupérer le joueur avant de décider de le conserver ou de le revendre.
Le milieu de terrain argentin s’épanouit sous les ordres de Fabregas
Depuis son départ de Madrid en 2024, Paz s'est imposé comme un élément clé sous les ordres de l'entraîneur principal Cesc Fabregas. Le milieu de terrain a réalisé une campagne 2024/25 productive, avec six buts et neuf passes décisives en 35 apparitions en Serie A.
Il a encore élevé son niveau de jeu la saison suivante, en inscrivant 12 buts et en délivrant sept passes décisives en 35 matches de championnat. Son apport offensif a aidé Côme à se propulser en Ligue des champions, où il a joué contre le RB Leipzig.
Paz a maintenu sa très bonne forme lors de l'exercice actuel, en marquant un superbe but lors de la victoire 4-1 de Côme contre le Genoa, à l'occasion de la troisième journée. Il continue de briller en tant que principal numéro 10 de l'équipe.
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Trois options claires se dégagent pour Nico Paz
L’avenir immédiat de Paz présente désormais trois scénarios distincts, alors qu’il poursuit sa progression en Italie. Sous contrat jusqu’en juin 2028, sa première option consiste à rester à Côme afin de faire grimper sa valeur grâce à la compétition européenne.
Autrement, Arsenal pourrait passer à l’action avec une offre officielle en janvier 2027, obligeant Madrid à décider s’il active sa clause de rachat à 80 M€.
Enfin, le Real Madrid pourrait estimer que le joueur formé au club est prêt à revenir directement dans l’effectif du Santiago Bernabéu. Ses performances dans les mois à venir détermineront au final la voie qui se dessinera.
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