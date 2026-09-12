Le Real Madrid a mis en place une structure contractuelle complexe au moment de régler l’avenir de Paz. En juin, Como a accepté de payer 60 M€ pour s’assurer 100 % des droits du joueur, mais le club espagnol a obtenu une clause de rachat unilatérale de 80 M€, valable pour l’été 2027.

La direction du Bernabeu disposait auparavant d’une clause de rachat bien plus basse, d’environ 9 M€, mais a préféré un nouvel accord plus lucratif. Le Real Madrid a officiellement confirmé que le fait de laisser Paz rester en Italie avait été acté « à la demande du joueur lui-même ».

Cet accord laisse le Real Madrid avec un contrôle total sur la situation. Si Arsenal soumet une offre concrète, le club espagnol peut simplement activer sa clause de 80 M€ pour récupérer le joueur avant de décider de le conserver ou de le revendre.