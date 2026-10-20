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Arsenal prépare une offensive en janvier pour Nicolo Tresoldi, buteur prolifique du Club Bruges, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer son équipe en pointe
Arteta estime nécessaire de renforcer l’attaque
Arsenal pourrait se renforcer sur le marché des transferts en janvier, Arteta cherchant à remédier au manque d’efficacité supposé de son attaque. Malgré un bon début de saison en Premier League, Arsenal s’est largement appuyé sur Kai Havertz dans un rôle d’avant-centre de fortune. L’Allemand a débuté les sept premiers matches de championnat du club. Si Havertz offre une certaine souplesse tactique, la recherche d’un buteur de métier reste une priorité pour les dirigeants du club du nord de Londres.
La situation s’est encore compliquée en raison des performances de Viktor Gyokeres. Recruté pour 63,5 millions de livres sterling au Sporting CP à l’été 2025, il peine à trouver ses marques devant le but et n’a inscrit aucun but en huit apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Gyokeres a été titulaire lors des deux rencontres de Ligue des champions disputées par Arsenal, mais son manque de réussite a poussé le club à envisager d’autres options afin que sa course au titre ne s’essouffle pas lors de la seconde moitié de la saison. Selon The Sun, l’incertitude persistante au poste d’avant-centre a conduit Arsenal à s’intéresser à Tresoldi.
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Les exploits en Ligue des champions suscitent l’intérêt en Europe
La cote de Tresoldi a considérablement grimpé après ses exploits sur la plus grande des scènes. L’international allemand des moins de 21 ans a déjà inscrit neuf buts en seulement 12 matches, toutes compétitions confondues, cette saison, démontrant une remarquable capacité à briller face à des adversaires de haut niveau.
L’attaquant a notamment marqué lors de la courte défaite de Bruges face à Aston Villa (3-2), avant de livrer une prestation marquante pour sa carrière à San Siro. Tresoldi a mis en pièces la défense de l’Inter Milan, inscrivant un superbe triplé pour offrir au club belge une victoire spectaculaire (4-3).
Des relations déjà établies pourraient faciliter un accord avec le Club Bruges
Arsenal pourrait disposer d’un net avantage dans les négociations grâce à ses récents échanges avec le club belge. Les deux clubs ont noué de bonnes relations l’été dernier en concluant un accord de 35 millions de livres sterling pour le transfert de Christos Tzolis à l’Emirates Stadium.
Lors de cette saison prolifique, Tresoldi a terminé meilleur buteur du championnat avec 19 buts, tandis que Tzolis en a inscrit deux de moins. Mais s’attacher ses services ne sera pas bon marché : Bruges a déjà rejeté une offre de 30 millions de livres sterling de la Roma en août.
- AFP
Forte concurrence pour le buteur allemand
Arsenal n’est pas le seul club à suivre la situation : les deux géants milanais seraient également intéressés par l’attaquant. L’AC Milan serait particulièrement intéressé et pourrait disposer d’un atout affectif, Tresoldi étant supporter du club depuis son enfance.
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