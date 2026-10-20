Arsenal pourrait se renforcer sur le marché des transferts en janvier, Arteta cherchant à remédier au manque d’efficacité supposé de son attaque. Malgré un bon début de saison en Premier League, Arsenal s’est largement appuyé sur Kai Havertz dans un rôle d’avant-centre de fortune. L’Allemand a débuté les sept premiers matches de championnat du club. Si Havertz offre une certaine souplesse tactique, la recherche d’un buteur de métier reste une priorité pour les dirigeants du club du nord de Londres.

La situation s’est encore compliquée en raison des performances de Viktor Gyokeres. Recruté pour 63,5 millions de livres sterling au Sporting CP à l’été 2025, il peine à trouver ses marques devant le but et n’a inscrit aucun but en huit apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Gyokeres a été titulaire lors des deux rencontres de Ligue des champions disputées par Arsenal, mais son manque de réussite a poussé le club à envisager d’autres options afin que sa course au titre ne s’essouffle pas lors de la seconde moitié de la saison. Selon The Sun, l’incertitude persistante au poste d’avant-centre a conduit Arsenal à s’intéresser à Tresoldi.