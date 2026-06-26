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Arsenal prépare une deuxième offre pour Bruno Guimaraes, Newcastle ayant déjà rejeté la première approche des champions d’Angleterre
Les Gunners voient leur première offre rejetée
Le club londonien a officialisé une première offre de 55 millions de livres pour le milieu de terrain de 28 ans, devenu indispensable à l’équipe d’Eddie Howe depuis son arrivée sur les bords de la Tyne. Newcastle a toutefois prévenu qu’il ferait tout pour conserver son capitaine, d’autant que le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2028.
Malgré cette résistance, les Gunners ne se laissent pas décourager et ont déjà fait savoir qu’ils comptaient revenir avec une deuxième offre, plus élevée, selon Globo. L’entraîneur d’Arsenal, Arteta, est déterminé à renforcer son effectif en y ajoutant des qualités de conservation du ballon et de sang-froid tactique de haut niveau, alors que son équipe s’apprête à défendre son titre national. Cette démarche est menée par le directeur sportif Andrea Berta, qui admire ce milieu de terrain depuis longtemps, depuis l’époque où il travaillait à l’Atlético de Madrid.
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Newcastle reste ferme sur son star
Bien que Newcastle ne dispute pas les compétitions européennes la saison prochaine, ses actionnaires majoritaires, le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), ne subissent aucune pression pour vendre leur joueur le plus influent. Guimaraes est non seulement un élément tactique clé, mais aussi l’un des chouchous des supporters de St James’ Park ; son départ serait donc un coup dur pour les ambitions à long terme du club.
Les Magpies savent que l’attrait de rejoindre le champion en titre peut être difficile à ignorer pour n’importe quel joueur, mais ils restent en position de force dans d’éventuelles négociations grâce à la durée du contrat en cours. Si l’offre initiale d’Arsenal, estimée à 55 millions de livres sterling, est restée en deçà des attentes, le club de Tyneside se prépare à une nouvelle approche financière plus substantielle qui viendrait tester sa détermination.
Les exploits de la Coupe du monde attisent les rumeurs de transfert
Guimaraes consolide actuellement son statut de milieu de terrain de premier plan sous les couleurs du Brésil. Il a été l’un des hommes clés de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dictant le jeu et apportant une touche de créativité à la Seleção. Le milieu de terrain totalise déjà trois passes décisives dans le tournoi, dont deux lors de la victoire contre l’Écosse, alors que le Brésil se prépare pour son match à élimination directe face au Japon.
Bien que le joueur soit au courant des discussions entre les clubs, l’article précise qu’il s’efforce de rester concentré sur la quête de la sixième étoile de son pays. Ses performances individuelles exceptionnelles sur la scène internationale n’ont fait qu’accroître sa valeur marchande, justifiant ainsi l’intérêt marqué d’Arsenal. La saison dernière, il a prouvé sa valeur en totalisant 17 contributions à des buts en 41 apparitions sous les couleurs de Newcastle.
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L'été de l'évolution d'Arteta
Le recrutement de Guimaraes s’inscrit dans une stratégie plus large destinée à maintenir Arsenal au sommet du football anglais. Déjà très actif sur le marché des transferts, le club a officialisé l’arrivée définitive de Piero Hincapie en provenance du Bayer Leverkusen pour 34,5 millions de livres sterling. Renforcer le milieu de terrain constitue désormais la prochaine étape logique pour Arteta, qui souhaite faire évoluer son système de jeu.
Plus haut sur le terrain, les Gunners surveillent aussi de près Morgan Rogers, d’Aston Villa, une cible prioritaire malgré une étiquette de 100 millions de livres sterling. En visant des stars confirmées de la Premier League comme Guimaraes et Rogers, Arsenal lance un message clair à ses rivaux : le club entend régner sur le championnat pour les années à venir. Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers la question de savoir si une deuxième offre pour le numéro 39 de Newcastle suffira à débloquer la situation.