Arsenal prépare une deuxième offre pour Bruno Guimaraes, Newcastle ayant déjà rejeté la première approche des champions d’Angleterre

Le club londonien a officialisé une première offre de 55 millions de livres pour le milieu de terrain de 28 ans, devenu indispensable à l’équipe d’Eddie Howe depuis son arrivée sur les bords de la Tyne. Newcastle a toutefois prévenu qu’il ferait tout pour conserver son capitaine, d’autant que le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2028.

Malgré cette résistance, les Gunners ne se laissent pas décourager et ont déjà fait savoir qu’ils comptaient revenir avec une deuxième offre, plus élevée, selon Globo. L’entraîneur d’Arsenal, Arteta, est déterminé à renforcer son effectif en y ajoutant des qualités de conservation du ballon et de sang-froid tactique de haut niveau, alors que son équipe s’apprête à défendre son titre national. Cette démarche est menée par le directeur sportif Andrea Berta, qui admire ce milieu de terrain depuis longtemps, depuis l’époque où il travaillait à l’Atlético de Madrid.



