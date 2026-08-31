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Arsenal prépare un détournement de transfert de dernière minute pour une cible de Tottenham alors que le club londonien passe à l’action le jour de la date limite du mercato
Arsenal vise le jeune prodige belge dans le suspense de fin de mercato
Arsenal envisage un mouvement de dernière minute pour recruter l’ailier de l’OL Fofana avant la clôture du mercato, selon RMC Sport.
Christos Tzolis reste la seule recrue offensive d’Arsenal cet été, et le champion de Premier League continue de scruter le marché à la recherche de renforts potentiels pour renforcer la ligne d’attaque de Mikel Arteta. Le club a passé une grande partie de l’été à poursuivre une recrue phare pour le côté gauche, mais les développements récents ont forcé un changement de stratégie alors que le marché entre dans ses dernières heures.
Vinicius Junior avait été identifié comme la cible prioritaire d’Arsenal pour le flanc gauche, et Arsenal était optimiste quant à l’idée d’attirer le Brésilien loin du Real Madrid jusqu’au début de ce mois. Mais Vinicius a ensuite signé un nouveau contrat de longue durée à Bernabeu, forçant le géant du nord de Londres à revoir ses plans dans sa recherche d’un ailier pour combler le vide laissé par Leandro Trossard.
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La pression financière à Lyon ouvre la porte
La situation à Lyon a offert une opportunité tombée à point nommé, puisque le club français se retrouve dans l’obligation de vendre des joueurs.
Fofana, qui représente l’atout le plus précieux du club de Ligue 1, susciterait un vif intérêt et un transfert pourrait être autorisé dans les toutes dernières heures du mercato. Il est avancé qu’Arsenal a pris des renseignements afin de déterminer les conditions à remplir pour convaincre le joueur de 21 ans de rejoindre la Premier League.
Le Belge réalise un passage fructueux en France, avec 19 buts et huit passes décisives en 84 apparitions avec Lyon depuis son arrivée en provenance de son club formateur de Gand en 2024.
En détournant l’intérêt de rivaux de Premier League
Le rapport ajoute que Crystal Palace a déjà conclu un accord avec Lyon pour Fofana, mais que le joueur lui-même a refusé le transfert proposé vers Selhurst Park. Ce refus a ouvert la voie à l’intervention d’un plus grand club, et Arsenal semble prêt à passer à l’action.
Selon David Ornstein de The Athletic, Fofana figure clairement sur les tablettes d’Arsenal et s’est entretenu en privé avec Arteta au sujet d’un transfert proposé à l’Emirates.
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Tottenham échoue dans sa tentative pour Fofana
Tottenham a été fortement lié à Fofana plus tôt cet été et aurait formulé une offre infructueuse de 22 M£ pour l’attaquant avant de concentrer son attention sur l’arrivée de Savio en provenance de Manchester City.
La Roma surveille également de près la situation de Fofana ces dernières semaines, mais l’attrait du champion de Premier League pourrait s’avérer trop fort pour y résister. Le jeune joueur, très apprécié, compte cinq sélections avec l’équipe nationale de Belgique, mais n’a pas été retenu dans le groupe de Rudi Garcia pour la Coupe du monde plus tôt cet été.
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