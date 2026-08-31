Arsenal envisage un mouvement de dernière minute pour recruter l’ailier de l’OL Fofana avant la clôture du mercato, selon RMC Sport.

Christos Tzolis reste la seule recrue offensive d’Arsenal cet été, et le champion de Premier League continue de scruter le marché à la recherche de renforts potentiels pour renforcer la ligne d’attaque de Mikel Arteta. Le club a passé une grande partie de l’été à poursuivre une recrue phare pour le côté gauche, mais les développements récents ont forcé un changement de stratégie alors que le marché entre dans ses dernières heures.

Vinicius Junior avait été identifié comme la cible prioritaire d’Arsenal pour le flanc gauche, et Arsenal était optimiste quant à l’idée d’attirer le Brésilien loin du Real Madrid jusqu’au début de ce mois. Mais Vinicius a ensuite signé un nouveau contrat de longue durée à Bernabeu, forçant le géant du nord de Londres à revoir ses plans dans sa recherche d’un ailier pour combler le vide laissé par Leandro Trossard.