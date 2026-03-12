Goal.com
Arsenal prépare le transfert de Tino Livramento alors que les négociations pour prolonger son contrat avec Newcastle sont suspendues

Arsenal surveille de près le défenseur latéral de Newcastle United, Tino Livramento, et envisagerait de faire une offre cet été pour le joueur international anglais. Les Gunners cherchent à renforcer leurs options défensives, et le joueur de 23 ans est devenu la cible principale de Mikel Arteta.

    Livramento aura encore deux ans de contrat à la fin de la saison et n'a pas encore montré sa volonté de le prolonger, selon The Telegraph. Cette situation place Newcastle dans une position vulnérable, et Arsenal est prêt à profiter de l'incertitude qui entoure l'avenir du défenseur à St James' Park.

    Les négociations contractuelles au point mort font craindre des départs

    Newcastle souhaite toujours conserver le joueur de 23 ans s'il est disposé à discuter d'un nouveau contrat avant l'ouverture du mercato, mais le club est conscient que sa valeur marchande pourrait baisser s'il n'accepte pas les nouvelles conditions. Le Telegraph affirme que les négociations pour un nouveau contrat sont au point mort et que l'intérêt d'Arsenal risque de compliquer encore davantage la situation.

    Depuis son transfert de Southampton en 2023 pour 32 millions de livres sterling, Liveramento connaît un grand succès à Tyneside. La valeur actuelle que lui accorde le club, environ 60 millions de livres sterling, reflète son importance pour l'équipe d'Eddie Howe et la volonté de celle-ci de le garder malgré l'intérêt des clubs londoniens.

    L'intérêt des Gunners pour un arrière latéral pourrait semer davantage le doute quant à l'avenir de Ben White, qui a été devancé par Jurrien Timber dans la hiérarchie au poste d'arrière droit. White, 28 ans, aura encore deux ans de contrat à la fin de cette saison et pourrait devenir un candidat sérieux à la vente par Arsenal, si des offres intéressantes se présentaient pour aider à financer le transfert de Livramento.

    Selon The Telegraph, Arsenal doit vendre au moins un joueur de l'équipe première cet été après avoir investi massivement dans son effectif en vue de la course au titre cette saison. Son incapacité à générer régulièrement des revenus grâce à la vente de joueurs a été un problème au cours de la dernière décennie, mais le départ de figures importantes telles que Gabriel Jesus pourrait apporter le coup de pouce financier nécessaire.

    Préoccupations liées aux blessures et concurrence pour les transferts

    Arsenal devra très certainement vendre des joueurs avant de pouvoir recruter Livramento, et d'autres clubs pourraient se montrer intéressés s'il apparaît clairement que Newcastle est prêt à négocier le montant du transfert. Alors que Manchester City était intéressé par l'ancien joueur de l'académie de Chelsea l'été dernier, les dirigeants du club de l'Etihad ont récemment minimisé les rumeurs d'un regain d'intérêt.

    Les antécédents médicaux de Livramento pourraient également constituer un obstacle lors de la négociation du transfert, car il a été gêné par des problèmes aux ischio-jambiers et au genou cette saison. Cela a limité le défenseur à seulement 11 titularisations toutes compétitions confondues, même s'il a fait son retour mardi en tant que remplaçant en deuxième mi-temps lors du match nul 1-1 de Newcastle contre Barcelone en Ligue des champions.

