Arsenal prépare le transfert de Tino Livramento alors que les négociations pour prolonger son contrat avec Newcastle sont suspendues

Newcastle souhaite toujours conserver le joueur de 23 ans s'il est disposé à discuter d'un nouveau contrat avant l'ouverture du mercato, mais le club est conscient que sa valeur marchande pourrait baisser s'il n'accepte pas les nouvelles conditions. Le Telegraph affirme que les négociations pour un nouveau contrat sont au point mort et que l'intérêt d'Arsenal risque de compliquer encore davantage la situation.

Depuis son transfert de Southampton en 2023 pour 32 millions de livres sterling, Liveramento connaît un grand succès à Tyneside. La valeur actuelle que lui accorde le club, environ 60 millions de livres sterling, reflète son importance pour l'équipe d'Eddie Howe et la volonté de celle-ci de le garder malgré l'intérêt des clubs londoniens.