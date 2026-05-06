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Arsenal prend une décision majeure concernant le contrat de Mikel Arteta, en attendant les résultats des championnats de Premier League et de Ligue des champions
Célébrer les succès managériaux qui font avancer le jeu
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Arsenal s’apprête à proposer un nouveau contrat à Mikel Arteta. Arrivé à l’Emirates Stadium en décembre 2019 après avoir été l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, l’entraîneur espagnol a totalement transformé le club, lui offrant un titre en FA Cup et deux Community Shields. Depuis, il a profondément transformé le club, remportant la FA Cup et deux Community Shields. Pour récompenser ces progrès, Arsenal s’apprête à lui offrir un nouveau contrat cet été, alors que son engagement actuel court déjà jusqu’en juin 2027.
La course au titre et les négociations de contrats
Alors que l’entraîneur se concentre pleinement sur la saison en cours, Romano a souligné que la décision avait été « prise dès le mois de mars, quels que soient les résultats de fin de saison ». Il a ajouté qu’Arteta « souhaite se concentrer sur les titres pour l’instant, mais qu’il est passionné par le projet d’Arsenal et impatient d’entamer les discussions », confirmant qu’un « accord serait conclu prochainement ». En parallèle, Arsenal occupe la première place de la Premier League avec 76 points en 35 matchs. Les Gunners comptent cinq longueurs d’avance sur Manchester City, deuxième avec 71 points et une rencontre en moins, alors qu’ils briguent leur premier titre national depuis la saison 2003-2004.
À la conquête d'un titre européen historique
Parallèlement à sa domination sur la scène nationale, le club londonien vise un titre continental historique. Arsenal a récemment dominé l’Atlético de Madrid, géant espagnol, lors d’une demi-finale de Ligue des champions particulièrement disputée. Après un match nul 1-1 sur la pelouse des Colchoneros, les Gunners ont validé leur billet pour Budapest grâce à une victoire 1-0 à l’Emirates. Ce succès de prestige les propulse en finale pour la deuxième fois seulement de leur histoire, et la première depuis leur défaite face à Barcelone en 2005-2006. Ils sont désormais à deux doigts d’un doublé historique qui viendrait consacrer l’ère Arteta.
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Quel avenir attend Arteta ?
À la veille de la signature d’un nouveau contrat, Arteta se prépare à bâtir une dynastie durable. Quel que soit le dénouement des dernières journées de championnat ou de la finale européenne, la direction du club a déjà fait de l’Espagnol le chef de file idéal pour maintenir Arsenal au sommet du football mondial pour les années à venir.