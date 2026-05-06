Arsenal prend une décision majeure concernant le contrat de Mikel Arteta, en attendant les résultats des championnats de Premier League et de Ligue des champions

Alors que l’entraîneur se concentre pleinement sur la saison en cours, Romano a souligné que la décision avait été « prise dès le mois de mars, quels que soient les résultats de fin de saison ». Il a ajouté qu’Arteta « souhaite se concentrer sur les titres pour l’instant, mais qu’il est passionné par le projet d’Arsenal et impatient d’entamer les discussions », confirmant qu’un « accord serait conclu prochainement ». En parallèle, Arsenal occupe la première place de la Premier League avec 76 points en 35 matchs. Les Gunners comptent cinq longueurs d’avance sur Manchester City, deuxième avec 71 points et une rencontre en moins, alors qu’ils briguent leur premier titre national depuis la saison 2003-2004.



