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Arsenal prend une décision FINALE sur l'avenir de Noni Madueke au milieu de l'intérêt de la Juventus et de l'Atlético de Madrid
Arsenal reste ferme pour Madueke
Arsenal n’a aucune intention de se séparer de Madueke lors du prochain mercato de janvier. Arteta considère toujours l’ailier de 24 ans comme un élément crucial de son effectif à l’Emirates Stadium, malgré son temps de jeu limité en championnat.
Selon Football Insider, Arsenal est tout à fait prêt à repousser toute approche pour l’attaquant cet hiver. Même si la frustration du joueur grandit sur la scène nationale, Arsenal reste totalement déterminé à conserver intact son secteur offensif.
Arteta ne veut tout simplement pas perdre en profondeur d’effectif expérimentée au milieu d’une saison exigeante. Madueke reste fermement dans les plans immédiats de l’entraîneur.
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Les géants européens surveillent la situation de l’ailier
Le manque de temps de jeu régulier de Madueke en championnat a inévitablement alimenté les spéculations concernant son avenir à long terme dans le nord de Londres. Des clubs à travers l’Europe suivent de près sa situation, avec la Juventus et l’Atletico Madrid qui ont tous deux manifesté un intérêt important.
Le géant italien étudierait la possibilité d’un prêt en milieu de saison afin de renforcer son attaque. Cependant, un transfert a peu de chances de se concrétiser au vu de la position actuelle du club comme du joueur.
Madueke n’aurait aucune envie immédiate d’abandonner sa carrière à Arsenal. L’attaquant est tout à fait disposé à rester à l’Emirates et à se battre pour une place régulière dans le onze de départ d’Arteta.
La rude concurrence limite le temps de jeu en Premier League
Le principal problème pour Madueke a été l'impitoyable concurrence pour les places sur le côté droit de l'attaque d'Arsenal. Bukayo Saka reste l'indiscutable premier choix à ce poste, tandis que le très prometteur adolescent Max Dowman présente lui aussi une candidature convaincante pour obtenir du temps de jeu avec l'équipe première.
En conséquence, Madueke a été limité à seulement 24 minutes de jeu en Premier League, réparties sur deux entrées en cours de match cette saison. Il n'a pas encore inscrit le moindre but ni délivré la moindre passe décisive en championnat.
Sa forme en coupe, en revanche, offre un tableau bien plus encourageant. L'ailier a débuté le Community Shield, a participé à une victoire en Ligue des champions contre Naples, et a marqué lors de la victoire 4-2 d'Arsenal contre Ipswich Town en Carabao Cup.
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Se battre pour son club et son pays
Le rôle réduit de Madueke sur la scène nationale a déjà eu un impact sur ses ambitions internationales. Thomas Tuchel a récemment écarté l’ailier de sa dernière liste de l’Angleterre pour la Ligue des nations en raison d’un manque de rythme de compétition régulier.
Le programme hivernal à venir sera crucial pour le joueur de 24 ans, qui tente de se frayer un chemin de nouveau dans les plans prioritaires d’Arteta. Avec l’accumulation des matches dans plusieurs compétitions, une rotation importante de l’effectif finira par devenir nécessaire. Madueke doit saisir toute opportunité en coupe nationale ou en Europe pour déloger Saka et, à terme, retrouver sa place avec l’Angleterre. Pour l’instant, un transfert en janvier est totalement exclu.
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