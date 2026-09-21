Arsenal prend une décision FINALE sur l'avenir de Noni Madueke au milieu de l'intérêt de la Juventus et de l'Atlético de Madrid

Arsenal n’a aucune intention de se séparer de Madueke lors du prochain mercato de janvier. Arteta considère toujours l’ailier de 24 ans comme un élément crucial de son effectif à l’Emirates Stadium, malgré son temps de jeu limité en championnat.

Selon Football Insider, Arsenal est tout à fait prêt à repousser toute approche pour l’attaquant cet hiver. Même si la frustration du joueur grandit sur la scène nationale, Arsenal reste totalement déterminé à conserver intact son secteur offensif.

Arteta ne veut tout simplement pas perdre en profondeur d’effectif expérimentée au milieu d’une saison exigeante. Madueke reste fermement dans les plans immédiats de l’entraîneur.