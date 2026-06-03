Arsenal prend l’avantage dans le dossier du transfert, le Bayern Munich renonçant à la star de la Bundesliga, jugée trop onéreuse par le géant allemand

La réputation de Brown a grimpé en flèche depuis son intégration au sein de l’équipe nationale allemande dirigée par Julian Nagelsmann. Le jeune défenseur se prépare actuellement pour la Coupe du monde 2026 et a impressionné le staff technique par sa polyvalence et son intelligence tactique. Sa prestation lors d’un récent match amical contre la Finlande lui a même permis d’entrer en lice pour une place de titulaire sur le flanc gauche de la défense.

Julian Nagelsmann ne cache pas son admiration pour les qualités du joueur, déclarant : « Il a beaucoup de potentiel, c'est un très bon joueur en un contre un, il est très rapide, il joue avec beaucoup d'intelligence et se sent à l'aise dans l'espace intermédiaire. »

L’entraîneur a ajouté que la concurrence entre Brown et David Raum était bénéfique pour la DFB-Team, soulignant : « Ce sont deux très bons joueurs qui incarnent un style différent et qui pourraient tous deux être titulaires. »