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Arsenal prend l’avantage dans le dossier du transfert, le Bayern Munich renonçant à la star de la Bundesliga, jugée trop onéreuse par le géant allemand
L'Eintracht Francfort fixe des exigences très élevées pour Brown
La course pour s'adjuger les services de Brown s'intensifie à l'approche du mercato estival, mais le Bayern Munich pourrait bien être contraint de se mettre en retrait. Si le géant allemand s'intéresse depuis longtemps à l'arrière gauche de l'Eintracht Francfort, les aspects financiers de l'opération s'avèrent être un obstacle majeur pour le directeur sportif Max Eberl et la direction de l'Allianz Arena.
Selon Bild, l’Eintracht réclame environ 65 millions d’euros, une somme jugée excessive par le Rekordmeister, contraint de surveiller ses dépenses après plusieurs mercatos ambitieux. Les dirigeants hessois, conscients du potentiel du latéral de 22 ans, ne comptent pas le céder à moindre coût.
- AFP
Arsenal se lance dans la course pour recruter l'international allemand.
Alors que le Bayern hésite, Arsenal s’est positionné comme un prétendant sérieux pour recruter Brown. Les Gunners souhaitent renforcer et améliorer leur flanc gauche, et le latéral allemand, offensif et moderne, correspond au profil recherché par Mikel Arteta. Contrairement aux Munichois, le club londonien, candidat au titre en Premier League, dispose de la puissance financière nécessaire pour satisfaire les exigences de Francfort.
Selon The Athletic, Brown figure parmi une short-list de joueurs que les Gunners surveillent de très près. Polyvalent et capable de soutenir l’attaque tout en maintenant l’intensité défensive requise en Premier League, il correspond parfaitement au profil recherché. Cette saison 2025-2026, il a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues avec Francfort, inscrivant quatre buts et délivrant six passes décisives. Malgré ses performances individuelles, l’Eintracht a terminé huitième de la Bundesliga et a donc manqué la qualification européenne. Arsenal, régulièrement en lice pour le titre en Angleterre, représente donc une destination particulièrement attrayante pour le joueur.
Le casse-tête des transferts du Bayern concerne les départs
À Munich, la situation est compliquée par un effectif déjà chargé dans le secteur défensif. Pour lancer une offre sérieuse pour un nouvel arrière gauche, le Bayern devra d’abord alléger son effectif. De l’autre côté, l’Eintracht Francfort se frotte les mains : le club, qui avait recruté Brown en provenance de Nuremberg en janvier 2024 pour environ 3 millions d’euros, réaliserait une plus-value substantielle en le cédant cet été. L’intérêt est donc vif, mais la faisabilité du transfert repose sur la capacité des dirigeants bavarois à dégraisser l’effectif défensif avant d’enregistrer de nouveaux arrivants.
Plus précisément, l’avenir des autres options défensives est au cœur des discussions : Eberl devrait céder Hiroki Ito ou Alphonso Davies avant qu’un transfert concret de Brown ne soit approuvé. Sans ces départs, les 60 à 65 millions d’euros réclamés par Francfort demeurent hors de portée pour le champion d’Allemagne.
- AFP
Nagelsmann salue l'ascension fulgurante de Brown
La réputation de Brown a grimpé en flèche depuis son intégration au sein de l’équipe nationale allemande dirigée par Julian Nagelsmann. Le jeune défenseur se prépare actuellement pour la Coupe du monde 2026 et a impressionné le staff technique par sa polyvalence et son intelligence tactique. Sa prestation lors d’un récent match amical contre la Finlande lui a même permis d’entrer en lice pour une place de titulaire sur le flanc gauche de la défense.
Julian Nagelsmann ne cache pas son admiration pour les qualités du joueur, déclarant : « Il a beaucoup de potentiel, c'est un très bon joueur en un contre un, il est très rapide, il joue avec beaucoup d'intelligence et se sent à l'aise dans l'espace intermédiaire. »
L’entraîneur a ajouté que la concurrence entre Brown et David Raum était bénéfique pour la DFB-Team, soulignant : « Ce sont deux très bons joueurs qui incarnent un style différent et qui pourraient tous deux être titulaires. »