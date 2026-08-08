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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Arsenal pense à Yildiz : la Juventus fait barrage, et il faudra une offre largement supérieure à 100 millions pour le céder

Juventus FC
K. Yildiz
Mercato
Arsenal

Le rêve Vinicius envolé, les Gunners ont parmi leurs objectifs le numéro 10 de la Juventus

Arsenal aurait jeté son dévolu sur Kenan Yildiz, né en 2005 à la Juventus et en sélection turque. Selon La Stampa, les Gunners, en quête d’un grand renfort offensif, auraient identifié le jeune joueur de la Juventus comme une alternative concrète à Vinicius Jr., sorti des rêves d’Arsenal après sa prolongation de longue durée avec le Real Madrid.


Le phénomène brésilien représentait en effet la priorité d’Arsenal, mais les derniers développements auraient poussé la direction londonienne à étudier avec davantage d’attention la piste Yildiz. Le numéro 10 turc, auteur d’une progression exponentielle, se serait ainsi hissé en tête de la liste des souhaits des Gunners.


  • BIEN PLUS DE 100 MILLIONS

    De l’autre côté, toutefois, la Juventus n’aurait aucune intention de se séparer de Yildiz lors de ce mercato. Une éventuelle offre d’Arsenal serait prise en considération, mais la position du club turinois serait tout sauf souple : pour convaincre le club de s’asseoir à la table des négociations, il faudrait une proposition bien supérieure à 100 millions d’euros, rapporte le quotidien turinois.


    Le message de la Juventus apparaît donc clair : Yildiz n’est pas sur le marché, du moins pas à des conditions ordinaires. Seul un montant hors marché pourrait changer la donne et ouvrir la porte à un possible transfert en Premier League. Dans les prochains jours, de nouveaux détails pourraient émerger et, surtout, nous comprendrons si l’intérêt d’Arsenal se transformera en une véritable offensive pour le joyau de la Juventus.



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