Arsenal aurait jeté son dévolu sur Kenan Yildiz, né en 2005 à la Juventus et en sélection turque. Selon La Stampa, les Gunners, en quête d’un grand renfort offensif, auraient identifié le jeune joueur de la Juventus comme une alternative concrète à Vinicius Jr., sorti des rêves d’Arsenal après sa prolongation de longue durée avec le Real Madrid.





Le phénomène brésilien représentait en effet la priorité d’Arsenal, mais les derniers développements auraient poussé la direction londonienne à étudier avec davantage d’attention la piste Yildiz. Le numéro 10 turc, auteur d’une progression exponentielle, se serait ainsi hissé en tête de la liste des souhaits des Gunners.



