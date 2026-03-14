Arsenal ou Manchester City ? L'agent de Sandro Tonali affirme que rejoindre l'un de ces géants de la Premier League était « l'objectif » de la star de Newcastle

Tonali a rejoint Newcastle en provenance de l'AC Milan en juillet 2023, pour un montant estimé à 70 millions d'euros et un contrat de cinq ans, devenant ainsi le joueur italien le plus cher de l'histoire. Revenant sur ce transfert record dans une interview accordée à Calcio e Finanza, Riso a expliqué que l'immense soutien financier de Newcastle et l'attrait d'un championnat de plus haut niveau avaient été les principaux facteurs déterminants. L'accord visait à faire de Tonali une star mondiale. « Ce transfert a vu le jour parce qu’un club comme Newcastle… disposant de ressources financières illimitées, avait décidé d’investir dans Sandro. Nous avons envisagé l’idée de faire jouer le joueur dans un championnat de plus haut niveau », a déclaré Riso.

Il estime que cette stratégie a porté ses fruits, puisque Tonali est désormais pressenti par des prétendants au titre tels qu’Arsenal et Manchester City. A. « Exactement, c’était l’objectif dès son départ pour l’Angleterre : essayer d’en faire une star. Je pense qu’il est l’un des footballeurs italiens les plus cotés au monde », a-t-il déclaré à propos des rumeurs de transfert.