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Arsenal ou Manchester City ? L'agent de Sandro Tonali affirme que rejoindre l'un de ces géants de la Premier League était « l'objectif » de la star de Newcastle
Une avancée stratégique vers l'élite
Tonali a rejoint Newcastle en provenance de l'AC Milan en juillet 2023, pour un montant estimé à 70 millions d'euros et un contrat de cinq ans, devenant ainsi le joueur italien le plus cher de l'histoire. Revenant sur ce transfert record dans une interview accordée à Calcio e Finanza, Riso a expliqué que l'immense soutien financier de Newcastle et l'attrait d'un championnat de plus haut niveau avaient été les principaux facteurs déterminants. L'accord visait à faire de Tonali une star mondiale. « Ce transfert a vu le jour parce qu’un club comme Newcastle… disposant de ressources financières illimitées, avait décidé d’investir dans Sandro. Nous avons envisagé l’idée de faire jouer le joueur dans un championnat de plus haut niveau », a déclaré Riso.
Il estime que cette stratégie a porté ses fruits, puisque Tonali est désormais pressenti par des prétendants au titre tels qu’Arsenal et Manchester City. A. « Exactement, c’était l’objectif dès son départ pour l’Angleterre : essayer d’en faire une star. Je pense qu’il est l’un des footballeurs italiens les plus cotés
au monde », a-t-il déclaré à propos des rumeurs de transfert.
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Comment contourner l'interdiction des paris
La conversation a ensuite porté sur la suspension de dix mois infligée au milieu de terrain en octobre 2023 pour avoir enfreint la réglementation italienne en matière de paris, notamment en pariant sur des matchs de l'AC Milan. Riso a nié avoir eu connaissance de cette affaire auparavant, affirmant : « Non, absolument pas, d'autant plus que sinon, nous serions intervenus. » Malgré ce revers, Riso a fait valoir que son transfert en Angleterre était un « choix gagnant » en raison du soutien que le club et les supporters lui ont apporté pendant sa suspension, l'aidant ainsi à renaître transformé.
La résilience mentale et le statut de « champion »
Riso a souligné la différence flagrante entre l'accueil réservé à Tonali en Angleterre et en Italie. Il a salué les supporters de Newcastle pour leur soutien indéfectible, soulignant que Tonali recevait souvent des ovations debout alors même qu'il ne pouvait pas jouer. « En Angleterre, la mentalité est différente… On parle d’un gars qui a commis une erreur, les supporters l’ont remarqué, et il a été pardonné. Aujourd’hui, Sandro a complètement changé », a-t-il noté. Pour Riso, Tonali est un « champion, surtout sur le plan humain », qui a montré son véritable potentiel en réagissant correctement face à d’immenses difficultés.
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La Coupe du monde va-t-elle donner lieu à un transfert cet été ?
À l'avenir, la perspective de voir Tonali rejoindre l'élite absolue de la Premier League reste très probable, surtout avec la Coupe du monde qui approche. Riso estime que la valeur de Tonali figure parmi les plus élevées de tous les joueurs italiens à l'échelle mondiale. Lorsqu'on lui a demandé si une performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde déboucherait sur un transfert à Manchester City ou à Arsenal, Riso a répondu avec malice : « Je ne sais pas (rires), mais c'est très probable. Tout le monde attend la Coupe du monde… tout commencera après la Coupe du monde. »
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