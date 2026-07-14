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Arsenal officialise l’arrivée de la jeune pépite allemande Lisa Baum, cinquième recrue estivale du club, alors que la joueuse avait également été courtisée par le FC Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich
Officiel : Arsenal a finalisé le recrutement de Lisa Baum.
Arsenal a rapidement été présenté comme le grand favori pour recruter Baum dès que les premières rumeurs ont circulé, évoquant un départ possible cet été, après seulement une saison à Leipzig. Mardi, les Gunners ont officialisé l’arrivée de leur nouvelle numéro 19, qui succède à Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler et Selina Cerci, renforçant ainsi un mercato estival déjà riche.
« Je suis tellement heureuse de rejoindre Arsenal et j’ai hâte de commencer », a déclaré Baum, qui signe un contrat de trois ans assorti d’une option pour une saison supplémentaire. « Ce championnat est très compétitif et Arsenal est un grand club, j’ai donc hâte de me lancer ce défi et de me mesurer aux meilleures. Je veux remporter des trophées et progresser dans mon jeu, et Arsenal me semble être le choix idéal pour y parvenir. »
L’entraîneuse des Gunners, Renée Slegers, a ajouté : « Lisa est une jeune attaquante excentrée qui apportera du dynamisme et des qualités athlétiques à notre ligne offensive. À 19 ans, elle est encore en pleine progression et nous pensons qu’elle possède un énorme potentiel, que nous l’aiderons à exploiter. »
Du côté du RB Leipzig, les adieux de Lisa Baum ont également suscité des éloges. Viola Odebrecht, responsable du football féminin et junior du club, a déclaré : « Le fait que Lisa soit déjà prête à franchir une nouvelle étape témoigne des progrès exceptionnels qu’elle a réalisés ici en si peu de temps. Son transfert est, à bien des égards, une bonne solution pour toutes les parties concernées. Nous sommes fiers d’avoir accompagné Lisa sur une partie de son parcours et nous lui souhaitons le meilleur à Arsenal, sur le terrain comme en dehors »,
Jonas Stephan, l’entraîneur de Leipzig, conclut : « Si elle poursuit sur cette lancée, Lisa deviendra une joueuse de classe mondiale, l’une des meilleures à son poste. »
- David Price/Arsenal FC via Getty Images
Qui est Lisa Baum ? Meet one of the world's most talented young players.
Si Baum n’est pas encore une joueuse connue du grand public, elle s’est d’abord distinguée comme un grand espoir des équipes de jeunes allemandes, puis a véritablement émergé lors de la saison 2024-2025 en jouant un rôle clé dans la promotion de Hambourg en Frauen-Bundesliga. Le club a également atteint les demi-finales de la DFB-Pokal cette saison-là, alors qu’il évoluait en deuxième division, et n’a été éliminé qu’à ce stade, en prolongation, lorsque le Werder Brême a marqué à la 117e et à la 121e minute, brisant le cœur des 57 000 spectateurs qui avaient envahi le Volksparkstadion dans l’espoir de voir ce conte de fées se poursuivre.
Ses performances ont alerté le Bayern Munich il y a douze mois, mais la jeune joueuse a choisi le RB Leipzig pour disposer d’un temps de jeu plus régulier. Un choix judicieux : l’abondance de temps de jeu lui a permis de s’épanouir, et son jeu direct, sa vitesse fulgurante et sa maîtrise technique lui ont valu six buts et deux passes décisives, contribuant au maintien de Leipzig à la 10e place de la Bundesliga.
Ses statistiques ont alerté les grands clubs européens et lui ont ouvert les portes d’Arsenal. Elle s’apprête désormais à franchir un nouveau cap en évoluant au sein d’un club de premier plan, dans ce qui est souvent considéré comme le meilleur championnat féminin du monde, ainsi qu’en Ligue des champions.
Arsenal est-il enfin en train de renverser la vapeur ?
Des interrogations subsistent quant à la capacité d’Arsenal à former les jeunes joueuses recrutées à l’étranger, plusieurs exemples récents témoignant d’un manque d’efficacité dans ce domaine.
En 2022, les Gunners ont recruté l’internationale brésilienne Gio Queiroz, alors âgée de 19 ans, en provenance de Barcelone, mais celle-ci n’a pas réussi à s’imposer, malgré neuf buts marqués en 16 matchs lors d’un prêt au Madrid CFF. Un an plus tard, Kathrine Kuhl, également âgée de 19 ans, a été recrutée en provenance de Nordsjaelland, où ses performances lui avaient valu une place en équipe nationale danoise. Elle n’a pas non plus réussi à s’imposer et a quitté le club au bout de deux ans. Rosa Kafaji pourrait connaître le même sort. La talentueuse meneuse de jeu suédoise, arrivée en 2024, a passé la saison dernière en prêt à Brighton, sans parvenir à s’imposer à Londres.
Cela dit, Smilla Holmberg a immédiatement apporté un réel impact depuis son arrivée en janvier, et les supporters d’Arsenal espèrent que l’évolution de Baum au sein du club suivra la trajectoire de la Danoise plutôt que celle des exemples précédents. Plusieurs éléments laissent penser que Baum pourra confirmer. Le départ de Mead à Manchester City a libéré une place sur l’aile, et l’entraîneuse Slegers est connue pour faire tourner ses joueuses sur les côtés, aussi bien d’un match à l’autre qu’au cours d’une même rencontre. Baum devrait donc disposer de temps de jeu suffisant pour s’acclimater progressivement au niveau de la Women’s Super League et de la Ligue des champions, tout en continuant à exprimer son potentiel.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Le mercato exceptionnel d'Arsenal permettra-t-il de mettre fin à la disette de titres en WSL ?
L'arrivée de Baum s'annonce comme une nouvelle recrue de choix pour Arsenal, dans le cadre d'un mercato qui continue d'être brillant. La star anglaise Stanway est venue renforcer le milieu de terrain, aux côtés de l'internationale suisse Reuteler, ce qui devrait permettre de réduire quelque peu la dépendance vis-à-vis de Kim Little et Mariona Caldentey. Par ailleurs, Batlle apporte une qualité de classe mondiale à la défense, comblant ainsi le vide laissé par le départ de Katie McCabe, tandis que Baum rejoindra l’ancienne attaquante d’Hoffenheim, Cerci, pour offrir davantage de variété et de polyvalence à l’attaque.
Arsenal, équipe féminine la plus titrée d’Angleterre et seule formation britannique championne d’Europe, n’a plus gagné la WSL depuis 2019. Ce mercato offre aux supporters de solides raisons d’espérer mettre fin à cette disette dès cette saison.
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