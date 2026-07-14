Arsenal a rapidement été présenté comme le grand favori pour recruter Baum dès que les premières rumeurs ont circulé, évoquant un départ possible cet été, après seulement une saison à Leipzig. Mardi, les Gunners ont officialisé l’arrivée de leur nouvelle numéro 19, qui succède à Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler et Selina Cerci, renforçant ainsi un mercato estival déjà riche.

« Je suis tellement heureuse de rejoindre Arsenal et j’ai hâte de commencer », a déclaré Baum, qui signe un contrat de trois ans assorti d’une option pour une saison supplémentaire. « Ce championnat est très compétitif et Arsenal est un grand club, j’ai donc hâte de me lancer ce défi et de me mesurer aux meilleures. Je veux remporter des trophées et progresser dans mon jeu, et Arsenal me semble être le choix idéal pour y parvenir. »

L’entraîneuse des Gunners, Renée Slegers, a ajouté : « Lisa est une jeune attaquante excentrée qui apportera du dynamisme et des qualités athlétiques à notre ligne offensive. À 19 ans, elle est encore en pleine progression et nous pensons qu’elle possède un énorme potentiel, que nous l’aiderons à exploiter. »

Du côté du RB Leipzig, les adieux de Lisa Baum ont également suscité des éloges. Viola Odebrecht, responsable du football féminin et junior du club, a déclaré : « Le fait que Lisa soit déjà prête à franchir une nouvelle étape témoigne des progrès exceptionnels qu’elle a réalisés ici en si peu de temps. Son transfert est, à bien des égards, une bonne solution pour toutes les parties concernées. Nous sommes fiers d’avoir accompagné Lisa sur une partie de son parcours et nous lui souhaitons le meilleur à Arsenal, sur le terrain comme en dehors »,

Jonas Stephan, l’entraîneur de Leipzig, conclut : « Si elle poursuit sur cette lancée, Lisa deviendra une joueuse de classe mondiale, l’une des meilleures à son poste. »