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Arsenal négocie actuellement avec Bruno Guimarães en vue d’un transfert surprise, tandis que Newcastle s’apprête à recevoir une offre officielle
Arsenal a entamé des discussions avec les représentants de Guimarães.
Selon le Daily Mail, Arsenal aurait considérablement intensifié sa campagne de recrutement estivale en établissant un contact direct avec les représentants de Bruno Guimarães, le pilier de Newcastle. Mikel Arteta veut absolument apporter à son milieu de terrain une solidité de classe mondiale, un sang-froid tactique et une maîtrise de la conservation du ballon de haut niveau, en vue de la défense du titre national que le club s’apprête à mener.
Des intermédiaires basés au Royaume-Uni, qui représentent ce Brésilien très coté, analysent actuellement le marché afin d’identifier les options les plus pertinentes pour un transfert de grande envergure. Arsenal a placé Guimaraes, actuellement en sélection nationale pour la Coupe du monde, parmi ses principales cibles estivales.
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Newcastle en alerte maximale
Newcastle se prépare à une approche officielle d’Arsenal pour Bruno Guimaraes. Considéré comme un maillon essentiel du projet à long terme des Magpies à St James’ Park, le milieu de terrain attire néanmoins l’attention des cadors de la Premier League.
Sous contrat jusqu’en 2026 sur Tyneside, le milieu de terrain offre à Newcastle un levier non négligeable en cas de négociations. Reste que l’attrait de rejoindre les champions en titre de la Premier League constituerait un argument de poids si Arsenal décidait de concrétiser son intérêt par une offre financière solide.
La stratégie d'Arsenal en matière de transferts cet été
Guimaraes n’est pas le seul grand nom sur la short-list d’Arteta, alors qu’Arsenal cherche à franchir un cap. Les Gunners prospectent aussi dans le dernier tiers du terrain, et Morgan Rogers, d’Aston Villa, est émergé comme une cible crédible. Toutefois, Villa réclame plus de 100 millions de livres pour l’international anglais, un prix de transfert qui pourrait constituer un obstacle.
La piste Guimaraes témoigne d’une volonté d’ajouter plus de contrôle et de solidité défensive au milieu de terrain. Depuis son arrivée à Newcastle en provenance de Lyon, le Brésilien s’est imposé comme l’un des milieux les plus complets du championnat, un profil parfaitement adapté aux exigences techniques du système d’Arteta.
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Guimarães brille sur la scène internationale
Guimaraes a brillé individuellement avec Newcastle la saison dernière, compilant 17 actions décisives : neuf buts et huit passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Cette forme éclatante s’est logiquement transportée sur la scène internationale, où le milieu de terrain a été titulaire lors des trois rencontres de phase de groupes du Brésil dans le cadre de la Coupe du monde en cours, délivrant au passage trois passes décisives (une face au Maroc et deux contre l’Écosse).