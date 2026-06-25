Selon le Daily Mail, Arsenal aurait considérablement intensifié sa campagne de recrutement estivale en établissant un contact direct avec les représentants de Bruno Guimarães, le pilier de Newcastle. Mikel Arteta veut absolument apporter à son milieu de terrain une solidité de classe mondiale, un sang-froid tactique et une maîtrise de la conservation du ballon de haut niveau, en vue de la défense du titre national que le club s’apprête à mener.

Des intermédiaires basés au Royaume-Uni, qui représentent ce Brésilien très coté, analysent actuellement le marché afin d’identifier les options les plus pertinentes pour un transfert de grande envergure. Arsenal a placé Guimaraes, actuellement en sélection nationale pour la Coupe du monde, parmi ses principales cibles estivales.



