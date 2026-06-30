La première conférence de presse de Bruno Guimarães sous les couleurs de Newcastle United n’a pas seulement servi à présenter un nouveau joueur ; elle a aussi dévoilé, peut-être trop tôt, un projet aussi ambitieux qu’inattendu. En janvier 2022, le milieu de terrain brésilien s’est présenté devant les médias et a déclaré avec assurance : « Nous allons devenir une grande puissance du football mondial. »

À l’époque, ses paroles semblaient relever davantage du rêve que de la réalité : Newcastle occupait l’avant-dernière place de la Premier League et luttait pour son maintien, tandis que les supporters du club ne cherchaient qu’à éviter la relégation.

Mais en quelques années à peine, le décor a radicalement changé : les Magpies sont devenus l’un des principaux prétendants en Angleterre, ont retrouvé la Ligue des champions et ont mis la main sur leur premier grand titre national depuis sept décennies.

Aujourd’hui, le club affronte un défi peut-être plus ardu que les précédents : conserver son capitaine et meilleur joueur, Bruno Guimarães, alors qu’Arsenal surveille de près la situation du milieu brésilien.