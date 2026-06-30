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Karim Malim

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Arsenal met la pression sur Newcastle… Le club londonien parviendra-t-il à préserver son cœur battant ?

FEATURES
Brésil vs À déterminer
Brésil
Coupe du monde
B. Guimaraes
Arsenal vs Coventry
Arsenal
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Premier League
Newcastle vs Liverpool
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É.-U.
Angleterre

La grande bataille de l'été

La première conférence de presse de Bruno Guimarães sous les couleurs de Newcastle United n’a pas seulement servi à présenter un nouveau joueur ; elle a aussi dévoilé, peut-être trop tôt, un projet aussi ambitieux qu’inattendu. En janvier 2022, le milieu de terrain brésilien s’est présenté devant les médias et a déclaré avec assurance : « Nous allons devenir une grande puissance du football mondial. »

À l’époque, ses paroles semblaient relever davantage du rêve que de la réalité : Newcastle occupait l’avant-dernière place de la Premier League et luttait pour son maintien, tandis que les supporters du club ne cherchaient qu’à éviter la relégation.

Mais en quelques années à peine, le décor a radicalement changé : les Magpies sont devenus l’un des principaux prétendants en Angleterre, ont retrouvé la Ligue des champions et ont mis la main sur leur premier grand titre national depuis sept décennies.

Aujourd’hui, le club affronte un défi peut-être plus ardu que les précédents : conserver son capitaine et meilleur joueur, Bruno Guimarães, alors qu’Arsenal surveille de près la situation du milieu brésilien.

  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gimaraes… Le berceau d’un rêve devenu réalité

    Lorsque Bruno Guimarães a signé à Newcastle en provenance de Lyon pour environ 35 millions de livres sterling, il ne s’agissait pas seulement d’un simple transfert visant à renforcer le milieu de terrain ; le Brésilien devenait aussi le premier joueur de renommée internationale à croire au nouveau projet des Magpies après leur rachat par des investisseurs saoudiens.

    Le milieu de terrain n’a pas été séduit par la situation sportive immédiate du club, mais par la feuille de route ambitieuse présentée par la direction : intégrer d’abord l’Europe, puis briguer des titres dans un futur proche.

    Les faits ont depuis confirmé la solidité de ce projet. L’entraîneur Eddie Howe a d’abord éloigné l’équipe de la zone de relégation, puis l’a qualifiée pour la Ligue des champions lors de deux des trois dernières saisons. En 2025, le club a même mis fin à soixante-dix ans de disette en remportant la Coupe de la Ligue anglaise. Pour autant, ce succès n’annonce pas une fin, mais un nouveau départ, synonyme de défis encore plus élevés.

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  • Everton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un été qui menace la stabilité du projet

    Newcastle aborde le mercato estival en conscience : les cadors européens convoitent déjà ses joueurs clés.

    Alexander Isak a ainsi rejoint Liverpool après avoir insisté pour partir, tandis qu’Anthony Gordon a été transféré à Barcelone. De son côté, Tottenham a manifesté un intérêt sérieux pour le recrutement de Sandro Tonali en proposant une offre colossale.

    Dans le même temps, Arsenal continue de s’intéresser à Bruno Guimarães, bien que le club londonien n’ait pour l’instant présenté aucune offre officielle, selon la BBC.

    Ces approches confirment une tendance claire : Newcastle n’est plus seulement un club acheteur, il est devenu une cible pour les formations les plus riches et les plus stables, qui estiment que ses joueurs sont capables de performer au plus haut niveau.

    La question cruciale est désormais de savoir si Newcastle parviendra à résister à cette pression et à préserver l’intégrité de son projet sportif.

  • Southampton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pourquoi Newcastle tient-il tant à son capitaine ?

    D’un point de vue purement économique, certains observateurs estiment que céder Gimarães cet été constituerait une opportunité idéale. Âgé de 29 ans depuis novembre, le milieu de terrain atteint en effet la tranche d’âge où son transfert peut rapporter le maximum financier au club.

    Mais à Newcastle, la valeur d’un joueur ne se limite pas aux statistiques. Bruno est le capitaine, la voix la plus influente dans le vestiaire et le joueur autour duquel Eddie Howe construit ses choix tactiques.

    C’est pourquoi la direction affiche une position ferme : Guimarães n’est pas à vendre. Cette prise de position est partagée par l’ensemble du staff technique et administratif, qui salue régulièrement son leadership et son influence inspirante sur le groupe.

    Sa Coupe du monde a encore renforcé son statut : il a terminé meilleur passeur du tournoi avec quatre offrandes en autant de matchs, dont la dernière a permis à Gabriel Martinelli de battre le Japon.

    Cette performance exceptionnelle n’est pas passée inaperçue. Le joueur, déjà courtisé par les grands clubs européens, est devenu encore plus attractif pour les formations à la recherche d’un milieu de terrain capable d’allier créativité, engagement défensif et leadership.

  • Newcastle United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les statistiques attestent de son poids

    Les avis divergent sur les meilleurs joueurs de Newcastle, mais les statistiques dressent un constat sans appel concernant Bruno Guimarães. Entre août 2022 et février 2026, il a manqué 12 matchs de Premier League, une période durant laquelle l’équipe n’a pas connu la victoire. Ce chiffre souligne son importance : il est à la fois le métronome du jeu et le garant de l’équilibre collectif.

    Son ancien coéquipier Emile Kraft a résumé son importance en affirmant qu’il était le joueur le plus influent du groupe, capable de dicter le tempo grâce à ses qualités techniques et physiques. Il a également exprimé son souhait de le voir rester au club, surtout après ses performances remarquables la saison passée et lors de la Coupe du monde.

    Malgré la 12e place de Newcastle en Premier League, le milieu de terrain a réalisé l’une de ses meilleures saisons. Après avoir élargi son rayon d’action offensif avec l’appui du staff technique, il s’est montré plus souvent dans la surface adverse et a terminé l’exercice en tant que meilleur buteur des Magpies en championnat, avec neuf réalisations.

    Il a également ouvert le score face à Nottingham Forest, Burnley, Tottenham et Crystal Palace, offrant ainsi à Newcastle dix points sur douze possibles lors de ces rencontres.

    Ses contributions ne s’arrêtent pas là : il a inscrit des buts décisifs dans les dernières minutes, notamment le but de la victoire face à Fulham à la 90^e minute, puis le penalty qui a permis d’égaliser dans le temps additionnel contre Leeds United, avant que Newcastle ne remporte finalement le match.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un capitaine qui se distingue par ses performances et son mental

    La valeur de Guimarães ne réside pas seulement dans ses performances techniques, mais aussi dans la confiance et l’énergie qu’il insuffle à ses coéquipiers sur le terrain. Malgré une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant une partie de la saison, il figure toujours parmi les cinq meilleurs joueurs de Premier League pour le nombre de passes décisives (46) et de passes en profondeur (21).

    Il arrive également en tête des joueurs de Newcastle en nombre de passes effectuées sous pression, avec 998 passes réussies dans des conditions difficiles, ce qui témoigne de son audace à recevoir le ballon et à prendre ses responsabilités dans les moments les plus délicats. Des statistiques qui justifient la confiance d’Eddie Howe, qui en fait le moteur principal de l’équipe et le point de départ de la plupart des attaques.

    Au-delà des chiffres, Guimarães possède une qualité difficile à mesurer : sa relation unique avec les supporters de Newcastle. Depuis son arrivée en ville, le milieu de terrain a su créer un lien affectif rare avec les fans, qui le considèrent comme l’un des leurs, et non comme un simple professionnel.

    La scène où il a fondu en larmes après la victoire en Coupe de la Ligue, puis ses propos sincères d’après-match, ont sans doute été la meilleure preuve de son attachement au club. De nombreux supporters de Newcastle estiment qu’il a su incarner l’identité et la culture du club de manière exceptionnelle, une rareté dans le football moderne où les joueurs changent souvent de maillot.

    Certains supporters le comparent même à la légende Alan Shearer pour son lien avec le public, une comparaison qui ne se fait pas à la légère dans une ville où le football se vit à plein temps.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    Arsenal a les moyens… mais a-t-il les arguments pour convaincre ?

    Sur le plan financier, la concurrence paraît déséquilibrée. Selon les derniers résultats financiers, la masse salariale d’Arsenal atteint environ 346,8 millions de livres sterling, un montant supérieur aux recettes totales de Newcastle, évaluées à 335,3 millions de livres sterling sur la même période.

    Cet écart offre au club londonien une plus grande marge de manœuvre pour formuler des offres financières alléchantes, aussi bien au club qu’au joueur. Pourtant, le football ne se résume pas à une question d’argent. Guimarães est conscient d’avoir été l’un des principaux artisans du projet actuel, et il sait que sa place à Newcastle est unique.

    Le choix est donc délicat : rester à la tête d’un projet encore en construction ou rejoindre un club qui lutte régulièrement pour les titres majeurs. Au-delà du simple cas d’un joueur, la décision de Guimarães enverra un signal fort sur l’avenir de Newcastle.

    Si le club parvient à conserver son capitaine, il démontrera à l’ensemble du groupe que le projet reste sur la bonne trajectoire et que la direction est capable de résister aux sirènes du marché. Un départ, en revanche, pourrait être interprété comme le début d’une nouvelle ère faisant de Newcastle un simple tremplin pour jeunes talents en route vers des écuries plus puissantes.

    Dans le même temps, la direction doit prendre des mesures concrètes pour renforcer la confiance des joueurs, que ce soit en modernisant le centre d’entraînement, en réglant définitivement la question de l’avenir de Saint James’ Park ou en concluant des transferts de poids qui confirment la pérennité des ambitions.

    Seul le temps dira si les Magpies parviendront à convaincre leur capitaine de rester, ou si l’appel des grands titres l’entraînera vers l’Emirates Stadium.