Manchester United s’apprête à procéder à de nouveaux changements sur son banc, alors que Michael Carrick est poussé vers la sortie. Selon plusieurs médias, l’actuel sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, passé par Southampton, Tottenham et Chelsea, est pressenti pour prendre les commandes à Old Trafford.

L’Argentin est également passé par le PSG, où il a travaillé avec Lionel Messi et Kylian Mbappe. Enrique lui a succédé à la tête de l’équipe au Parc des Princes en 2023. Il a mené le géant de la Ligue 1 à deux sacres consécutifs en Ligue des champions, ce qui a fait grimper sa cote.

L’homme de 56 ans a également connu une réussite considérable à Barcelone, après avoir brillé comme joueur au sein du poids lourd de la Liga, et a conduit l’Espagne en finale de la Ligue des nations de l’UEFA en 2020-21.