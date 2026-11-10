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Arsenal ? Manchester United ? Le « meilleur » club de Premier League pour Luis Enrique, entraîneur numéro un du football mondial, identifié dans l’hypothèse où l’actuel entraîneur du PSG souhaiterait un jour prendre un nouveau départ en Angleterre
Manchester United prépare un nouveau changement d’entraîneur
Manchester United s’apprête à procéder à de nouveaux changements sur son banc, alors que Michael Carrick est poussé vers la sortie. Selon plusieurs médias, l’actuel sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, passé par Southampton, Tottenham et Chelsea, est pressenti pour prendre les commandes à Old Trafford.
L’Argentin est également passé par le PSG, où il a travaillé avec Lionel Messi et Kylian Mbappe. Enrique lui a succédé à la tête de l’équipe au Parc des Princes en 2023. Il a mené le géant de la Ligue 1 à deux sacres consécutifs en Ligue des champions, ce qui a fait grimper sa cote.
L’homme de 56 ans a également connu une réussite considérable à Barcelone, après avoir brillé comme joueur au sein du poids lourd de la Liga, et a conduit l’Espagne en finale de la Ligue des nations de l’UEFA en 2020-21.
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Luis Enrique est-il actuellement le meilleur entraîneur du monde ?
Alors que son CV s’enrichit de lignes prestigieuses et que son ancien coéquipier au Camp Nou, Pep Guardiola, est actuellement sans poste, Enrique est-il devenu le meilleur entraîneur du monde ? Interrogé à ce sujet, Mulumbu, l’ancien milieu du PSG, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec Parimatch Online Casino, a déclaré à GOAL : « Oui, absolument.
« Parce que lorsque Kylian est parti, juste avant son départ, Luis Enrique mettait Kylian Mbappe sur le banc et tout le monde était surpris. Tout le monde était choqué. Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qu’il fait ? Il préparait cette équipe à jouer comme un collectif.
« Aujourd’hui, il a affronté Barcelone. Il a affronté Manchester City. L’an dernier, il a battu toutes les équipes anglaises [pour remporter la Ligue des champions]. Je pense donc qu’il a montré que, dans une compétition comme la Ligue des champions, où l’on cherche normalement à réunir beaucoup de stars et de très bons joueurs, on peut gagner avec une équipe solide dont les joueurs travaillent les uns pour les autres.
« On peut établir un certain parallèle avec [Cesc] Fabregas, parce qu’il a joué à Barcelone et qu’il entraîne Côme. On voit qu’il fait la même chose, en relançant depuis l’arrière. C’est une équipe qui n’a pas vraiment de grande star, à part Nico Paz, venu du Real Madrid. Mais on voit que le nouveau football, c’est une équipe en bonne forme, qui repart de derrière pour aller attaquer. »
Luis Enrique entraînera-t-il en Premier League et, si oui, quel club ?
Si Enrique fait pour l’heure la démonstration de ses talents d’entraîneur dans la capitale française, pourrait-il être tenté de traverser la Manche un jour ? S’il franchissait le pas, où atterrirait-il, alors que l’Espagnol ne devrait pas manquer de prétendants ?
Interrogé sur la possibilité de voir Enrique entraîner en Premier League, Mulumbu a répondu : « Oui, parce qu’il n’y a jamais entraîné. Ce pourrait être un beau défi pour lui.
« Je pense que le club qui lui conviendrait le mieux serait Manchester United. Mais pour l’instant… Il a prolongé son contrat avec le PSG, donc ce serait difficile actuellement. Manchester United reste toutefois un grand nom, un club qui compte des légendes. Les résultats ne sont pas vraiment bons en ce moment, mais le nom conserve son prestige. Et financièrement, le club dispose de moyens importants. Je pense que ça lui conviendrait. »
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Un vainqueur de la Ligue des champions a signé un nouveau contrat au PSG
Manchester United aimerait être en mesure d’attirer Enrique au « Théâtre des rêves », mais il est désormais sous contrat à Paris jusqu’à l’été 2030. Personne ne pourra obtenir sa signature de sitôt.
Il se pourrait toutefois que Manchester United soit mieux placé pour attirer un entraîneur de ce calibre lorsqu’il sera de nouveau disponible, à condition que des entraîneurs comme Pochettino prouvent que le club peut renouer avec ses heures de gloire.
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