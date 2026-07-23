Arsenal, Manchester City et le Real Madrid envisagent d’égaliser les 100 millions d’euros proposés par Liverpool pour Yan Diomande, tandis que l’attaquant du RB Leipzig attend encore le feu vert du PSG

La course pour s'attacher les services de Diomande, joueur de Leipzig, s'est transformée en une véritable guerre des transferts impliquant l'élite européenne. Si Liverpool a été le premier à se manifester avec une offre officielle de 100 millions d'euros, finalement rejetée par le club de Bundesliga, il n'est plus le seul à être prêt à débourser une somme aussi astronomique.

Selon Bild, Arsenal cherche des renforts après le départ de Leandro Trossard et a fait de Diomande une cible prioritaire pour Mikel Arteta. Dans le même temps, Manchester City et le Real Madrid surveillent également la situation, conscients que l’Ivoirien représente un talent générationnel.



