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Arsenal, Manchester City et le Real Madrid envisagent d’égaliser les 100 millions d’euros proposés par Liverpool pour Yan Diomande, tandis que l’attaquant du RB Leipzig attend encore le feu vert du PSG
Les grands clubs européens entrent dans la course à Diomande aux côtés de Liverpool.
La course pour s'attacher les services de Diomande, joueur de Leipzig, s'est transformée en une véritable guerre des transferts impliquant l'élite européenne. Si Liverpool a été le premier à se manifester avec une offre officielle de 100 millions d'euros, finalement rejetée par le club de Bundesliga, il n'est plus le seul à être prêt à débourser une somme aussi astronomique.
Selon Bild, Arsenal cherche des renforts après le départ de Leandro Trossard et a fait de Diomande une cible prioritaire pour Mikel Arteta. Dans le même temps, Manchester City et le Real Madrid surveillent également la situation, conscients que l’Ivoirien représente un talent générationnel.
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Le PSG demeure la priorité absolue du joueur.
Malgré l’intérêt de la Premier League et de la Liga, le PSG demeure la destination privilégiée de Diomande. L’ailier s’est déjà mis d’accord sur les conditions personnelles avec les champions de France pour un contrat courant jusqu’en 2031. Cependant, le club parisien n’a pas encore transmis d’offre officielle au RB Leipzig, ce qui maintient le joueur dans l’incertitude alors que d’autres formations le courtisent.
La tension a culminé lors de la finale de la Coupe du monde à New York le week-end dernier, en présence d’Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull, et de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Selon plusieurs sources, les deux dirigeants auraient déjà engagé des discussions préliminaires concernant l’avenir de l’ailier.
Le RB Leipzig a fixé un prix très élevé pour son ailier vedette.
Si une offre de 100 millions d’euros constituerait déjà un record pour nombre de clubs, Leipzig en exige davantage. Le club de Bundesliga a fixé un prix plancher à 120 millions d’euros pour son joueur vedette. Les dirigeants rhénans se font de plus en plus à l’idée qu’ils ne pourront pas conserver Diomande une saison de plus, tant le calibre des prétendants est élevé et la volonté du joueur de partir affirmée.
La structure du deal pourrait toutefois constituer un obstacle à un transfert vers Paris. Leipzig souhaiterait inclure une clause de prêt-retour afin que Diomande reste en Allemagne une saison de plus, mais l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, refuse un tel arrangement. Le technicien espère pouvoir compter immédiatement sur l’ailier pour renforcer ses options offensives en vue des prochaines campagnes nationales et européennes.
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Une saison charnière
L'ampleur de l'intérêt suscité est facile à comprendre, compte tenu de l'impact qu'a eu Diomande lors de sa première saison en Bundesliga. Arrivé à Leipzig en provenance de Leganés l’été dernier, l’adolescent a terminé la saison 2025-2026 avec 12 buts et 8 passes décisives en 33 matches, devenant ainsi le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à atteindre la barre des dix buts en une seule saison, à l’âge de 19 ans et 114 jours. Ses performances ont contribué à la qualification de Leipzig pour la Ligue des champions.
Lors de la Coupe du monde, il a été titulaire lors des quatre matches de la Côte d’Ivoire, totalisant 332 minutes et délivrant une passe décisive, avant que les Éléphants ne soient éliminés 2-1 par la Norvège en seizièmes de finale.
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