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Arsenal insiste pour recruter la star surprise de Tottenham afin de combler le vide en défense : rebondissement sensationnel sur le marché des transferts
Arteta vise un raid surprise chez le rival du nord de Londres
Arsenal ferait le forcing pour recruter Romero, le capitaine de Tottenham, afin de résoudre une crise naissante en défense, selon le Daily Mail. Le club londonien a pris contact avec les représentants du défenseur argentin pour connaître les conditions d’un éventuel transfert, dans ce qui constituerait une initiative audacieuse pour le capitaine de son rival le plus acharné.
L’urgence dans la moitié rouge du nord de Londres s’explique par l’état physique de William Saliba. L’international français a été forfait pour le début de la saison de Premier League à la suite d’une blessure au dos contractée pendant la Coupe du monde 2026.
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L’Atlético mène le peloton des poursuivants
Malgré l’approche agressive d’Arsenal, l’Atlético de Madrid serait en pole pour obtenir la signature de Romero. Diego Simeone admire de longue date son compatriote et travaille actuellement à faire de la place au Metropolitano afin de financer une offre formelle. Le géant espagnol discute de la vente de Matteo Ruggeri à Aston Villa et de Nahuel Molina à la Roma, les indemnités cumulées devant permettre de formuler une offre d’ouverture de 30 M£ pour la star de Tottenham.
Le géant de Serie A l’Inter s’est également invité dans la course, ayant déjà convenu avec Tottenham d’un montant de 34 M£. Cependant, le champion d’Italie n’a pas encore trouvé d’accord sur les conditions personnelles.
La position de Tottenham et la profondeur de son effectif
Tottenham se retrouve dans une position où le club peut se permettre de laisser partir Romero au bon prix. Le club a déjà renforcé ses options défensives sous les ordres de Roberto De Zerbi avec l’arrivée de John Paul van Hecke pour 52 M£ et le recrutement libre de Marcos Senesi. Cependant, l’idée de vendre son capitaine au grand rival Arsenal est hors de question, aussi bien pour le club que pour ses supporters.
Le passage de Romero à Tottenham a été mouvementé, avec notamment un retour après une blessure au genou lors de la lutte pour le maintien de la saison dernière. Le défenseur a été au cœur de l’équipe d’Argentine qui a atteint la finale de la Coupe du monde, et il a déjà été lié à un départ après le départ d’Ange Postecoglou.
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Le désir de Romero de relever un nouveau défi
Le joueur de 28 ans est un cadre depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta en 2022, mais deux saisons consécutives d’instabilité ont laissé des traces. Après avoir enchaîné deux saisons à lutter pour le maintien, Romero est prêt à se battre pour des trophées majeurs. Si Arsenal peut lui offrir immédiatement la Ligue des champions et une lutte pour le titre, la rivalité historique entre les deux clubs constitue un énorme obstacle à tout éventuel accord de transfert entre les deux directions.
À mesure que la date limite du mercato approche, la situation reste mouvante. L’intérêt d’Arsenal a clairement compliqué la course, mais les manœuvres financières de l’Atleti laissent penser que c’est la destination la plus probable pour le vainqueur de la Coupe du monde. Arteta devra agir vite s’il veut convaincre Romero de franchir le pas, ou se tourner rapidement vers d’autres pistes pour éviter qu’Arsenal ne se retrouve à court de solutions en l’absence du talismanique Saliba.
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