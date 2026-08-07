Arsenal ferait le forcing pour recruter Romero, le capitaine de Tottenham, afin de résoudre une crise naissante en défense, selon le Daily Mail. Le club londonien a pris contact avec les représentants du défenseur argentin pour connaître les conditions d’un éventuel transfert, dans ce qui constituerait une initiative audacieuse pour le capitaine de son rival le plus acharné.

L’urgence dans la moitié rouge du nord de Londres s’explique par l’état physique de William Saliba. L’international français a été forfait pour le début de la saison de Premier League à la suite d’une blessure au dos contractée pendant la Coupe du monde 2026.



