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Arsenal frappé par une nouvelle alerte blessure alors que Jurrien Timber manque l'entraînement de la sélection nationale
Timber absent de l’entraînement des Pays-Bas
Le défenseur d’Arsenal Timber a manqué l’entraînement collectif alors qu’il est en déplacement avec les Pays-Bas en sélection. Le latéral suit actuellement un programme adapté alors qu’il continue d’intensifier son retour après sa blessure. Cette évolution pourrait inquiéter les supporters d’Arsenal, alors que Timber n’est revenu que récemment avec l’équipe première. Après avoir manqué la rencontre de Carabao Cup en milieu de semaine sur la pelouse d’Ipswich Town, il a disputé une heure face à Brighton le week-end dernier.
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Calendrier spécial convenu avec Xavi
La publication néerlandaise Voetbal International rapporte qu’Arsenal a été en contact direct avec le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi. Ensemble, le club et le staff de la sélection ont mis au point une charge de travail sur mesure pour le défenseur afin de gérer sa condition physique avec prudence.
Ce programme d’entraînement individuel laisse entendre que Timber ne sera pas mis en danger avec les Pays-Bas lors de leur prochain match contre l’Allemagne. Cette mesure de précaution vise à protéger le défenseur après une longue période passée sur la touche.
Arsenal fait face à une crise croissante dans le choix du latéral droit
Timber s’est blessé à l’origine lors du sprint final de la campagne d’Arsenal conclue par le titre en Premier League. Bien qu’il soit revenu sur le banc pour la finale de la Ligue des champions, il n’était pas suffisamment en forme pour disputer la Coupe du monde.
Arteta fait désormais face à une grave pénurie d’options en défense après que Ben White a reçu un coup avant la trêve internationale. En outre, Declan Rice, qui a dépanné au poste d’arrière droit contre Brighton, a déclaré forfait pour la sélection d’Angleterre de Thomas Tuchel. Avec Cristian Mosquera indisponible en raison d’une blessure au genou et William Saliba touché au dos, la nouvelle recrue Ezri Konsa a joué exclusivement en défense centrale.
Que se passe-t-il ensuite ?
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