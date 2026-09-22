Utilisez cette diapositive pour envisager ce qui pourrait se passer ensuite 🤔 pour les équipes, les joueurs, les entraîneurs, etc. concernés.

Évitez de simplement lister une prochaine rencontre : quel type de test les attend ? Quelle a été leur forme récente ? Qu’y a-t-il de notable dans le prochain match, ou dans la série de matches à venir ? Qu’est-ce qui se profile d’autre à l’horizon : tirages de coupe, trêves internationales, retours de blessure, fenêtres de transferts ?

Rédigez votre propre sous-titre, via le champ « Headline » de la diapositive ci-dessus, en veillant à ce qu’il soit pertinent par rapport au contenu de la diapositive, qu’il contienne des mots-clés et qu’il résume de manière appropriée ce qui a été écrit.

Ajoutez une image 🖼️, via le champ « Post image/media » ci-dessous. Elle ne doit pas être la même que celle utilisée dans les diapositives précédentes ou comme image principale.

Enfin, avant d’enregistrer et de transmettre le lien CS pour la révision, assurez-vous d’ajouter le titre SEO et la description 🌐via les champs ci-dessous. Le « titre SEO » doit être identique au titre principal, tandis que la « description » doit être un résumé global du sujet de l’article et inclure des termes SEO pertinents.

Une fois que vous avez lu les instructions ci-dessus, supprimez tout le texte et ajoutez votre propre contenu.