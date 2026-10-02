Le sélectionneur de la Grèce, Ivan Jovanovic, a révélé qu’il avait immédiatement demandé la sortie de son joueur par précaution, avant que ses consignes ne soient rejetées. S’exprimant auprès de Sport24, le technicien a détaillé ce curieux échange au bord du terrain.

« Comment puis-je gérer ça, dites-le-moi », a expliqué Jovanovic. « Je suis son entraîneur, je lui dis de sortir et il me répond : “Je ne sors pas.” Je pense que c’était une scène que tout le monde a vue, ceux qui étaient à proximité. Je lui ai dit de sortir, parce que je soupçonnais qu’il n’aurait pas fait ça s’il n’avait rien ressenti. »

Le sélectionneur a insisté sur le fait que sa priorité était de protéger la santé de l’attaquant lors d’un match sans enjeu qualificatif, soulignant qu’il avait agi strictement sur avis d’expert.

« Les décisions d’un entraîneur concernant les remplacements et la suspicion de blessure d’un joueur, il ne les prend pas sans avis médical. Nous avons des médecins, et de très bons en plus », a ajouté Jovanovic. « Donc quand un médecin considère que cette chose, comme lui et Christos la comprennent, est quelque chose qui ne permet pas au joueur de continuer à jouer.

« Bien sûr, d’abord en tant qu’entraîneur, je dois prendre la décision de remplacer le joueur, parce qu’il s’agissait d’un problème musculaire. Quand il s’agit de problèmes musculaires, cela, avec les médecins, avec les informations immédiates dont je dispose, a été la raison pour laquelle j’ai demandé qu’il sorte immédiatement. »



