AFP
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Arsenal frappé par un nouveau casse-tête lié aux blessures alors que Christos Tzolis sort en boitant avec la Grèce après avoir ignoré l’ordre de son entraîneur de se faire remplacer
Élimination précoce de la Ligue des nations
Tzolis n’a tenu que 18 minutes lors du match nul 2-2 de la Grèce contre les Pays-Bas en Ligue des nations, jeudi soir à Thessalonique. L’attaquant s’est écroulé en se tenant la jambe et a eu besoin de soins médicaux immédiats sur la pelouse, visiblement en détresse et se couvrant le visage avec son maillot.
Malgré ces signes initiaux inquiétants, le joueur d’Arsenal a semblé bouger avec une relative liberté après avoir été pris en charge par les kinés. Estimant que le problème était mineur, l’ailier semblait désireux de continuer, ce qui a donné lieu à une étrange confrontation avec le sélectionneur de son équipe nationale.
- DeFodi Images
Jovanovic détaille la controverse autour de son remplacement
Le sélectionneur de la Grèce, Ivan Jovanovic, a révélé qu’il avait immédiatement demandé la sortie de son joueur par précaution, avant que ses consignes ne soient rejetées. S’exprimant auprès de Sport24, le technicien a détaillé ce curieux échange au bord du terrain.
« Comment puis-je gérer ça, dites-le-moi », a expliqué Jovanovic. « Je suis son entraîneur, je lui dis de sortir et il me répond : “Je ne sors pas.” Je pense que c’était une scène que tout le monde a vue, ceux qui étaient à proximité. Je lui ai dit de sortir, parce que je soupçonnais qu’il n’aurait pas fait ça s’il n’avait rien ressenti. »
Le sélectionneur a insisté sur le fait que sa priorité était de protéger la santé de l’attaquant lors d’un match sans enjeu qualificatif, soulignant qu’il avait agi strictement sur avis d’expert.
« Les décisions d’un entraîneur concernant les remplacements et la suspicion de blessure d’un joueur, il ne les prend pas sans avis médical. Nous avons des médecins, et de très bons en plus », a ajouté Jovanovic. « Donc quand un médecin considère que cette chose, comme lui et Christos la comprennent, est quelque chose qui ne permet pas au joueur de continuer à jouer.
« Bien sûr, d’abord en tant qu’entraîneur, je dois prendre la décision de remplacer le joueur, parce qu’il s’agissait d’un problème musculaire. Quand il s’agit de problèmes musculaires, cela, avec les médecins, avec les informations immédiates dont je dispose, a été la raison pour laquelle j’ai demandé qu’il sorte immédiatement. »
Les inquiétudes croissantes d'Arsenal concernant la condition physique
Tzolis a finalement cédé, choisissant de redescendre pour défendre un corner avant de rejoindre finalement le banc. Jovanovic reste optimiste quant à la gravité du problème, déclarant : « Nous ne savons pas quels dégâts ont été causés aujourd’hui, mais j’espérais qu’il ne s’agissait que d’une contracture, quelque chose de temporaire. »
Cet incident vient aggraver une trêve internationale frustrante pour l’effectif d’Arteta. Kai Havertz a lui aussi reçu un coup contre les Pays-Bas, ce qui alourdit encore la charge du service médical dans le nord de Londres.
Par ailleurs, le capitaine du club Martin Odegaard a été victime d’un tacle appuyé de Bernardo Silva lors d’un match contre le Portugal. Heureusement pour Arsenal, le meneur de jeu norvégien s’est remis du tacle et a été déclaré apte pour jouer contre la Norvège jeudi soir.
- Getty Images Sport
L’attente nerveuse pour Arteta
Tzolis devrait manquer le prochain test de la Grèce en Ligue des nations contre l’Allemagne ce week-end. L’ailier devrait probablement subir des examens complémentaires afin de déterminer l’étendue exacte de sa lésion musculaire.
Arsenal espère recevoir des nouvelles positives alors que le club se prépare à la reprise du football national. Avec un calendrier chargé qui se profile, Arteta ne peut pas se permettre de perdre des éléments clés pour de longues périodes à l’infirmerie.
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