Getty Images Sport
Traduit par
Arsenal fixe un prix ÉNORME pour Martin Zubimendi alors que Chelsea et le Real Madrid rôdent après l’accord Bruno Guimaraes
Arteta renforce son milieu de terrain avec l’arrivée de Guimaraes
Mikel Arteta a poursuivi son recrutement agressif en bouclant un transfert retentissant de 75 millions de livres sterling pour le capitaine de Newcastle, Bruno Guimaraes. L’arrivée du Brésilien dans le nord de Londres constitue la troisième recrue majeure du club cet été, après les signatures de l’ailier Christos Tzolis et du gardien Illan Meslier.
Le milieu de terrain de 28 ans est déterminé à laisser un héritage durable à l’Emirates, déclarant : « C’est énorme ce que j’ai fait jusqu’à présent, mais j’en veux plus. Je veux gagner pour Arsenal. Je veux remporter plus de trophées dans ma carrière, et je pense que je suis au bon endroit, à mon apogée à 28 ans. Je suis tellement enthousiaste à l’idée de rejoindre le club. »
- Getty Images Sport
Arsenal réclame une somme énorme pour Zubimendi dans une « situation précaire »
Si l’ambiance est à la fête concernant l’arrivée de Guimaraes, ce transfert a assombri l’avenir de Zubimendi dans le nord de Londres. Un rapport de Mundo Deportivo indique que le milieu espagnol se trouve désormais dans une « situation précaire », son statut de titulaire indiscutable ayant disparu.
Selon ce rapport, Arsenal a informé les clubs intéressés qu’il faudra une offre d’au moins 90 M€ (77 M£) pour arracher Zubimendi à l’Emirates cet été. Le milieu de terrain, qui était arrivé en grande pompe l’an dernier dans le cadre d’un transfert de 60 M£ en provenance de la Real Sociedad, a vu son statut au sein de l’effectif changer radicalement après une baisse de forme lors des derniers mois de la campagne précédente.
Malgré des débuts prometteurs en Premier League, le vainqueur de l’Euro 2024 a manqué de constance dans le sprint final pour le titre et a notamment été laissé sur le banc au coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions contre le PSG.
Le Real Madrid et Chelsea entrent dans la course
Le rapport suggère que l’incertitude autour de Zubimendi a alerté plusieurs cadors européens, le Real Madrid envisageant une nouvelle approche. Le club madrilène est passé à côté de l’international espagnol il y a un an et pourrait le considérer comme l’alternative idéale après avoir échoué à attirer Rodri de Manchester City.
Mais ce ne sont pas les seuls dans la course. L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, serait le moteur de l’intérêt des Blues, alors qu’il cherche à retrouver un joueur qu’il a entraîné lors de son passage avec l’équipe réserve de la Real Sociedad. L’ancien milieu de terrain de Liverpool ferait « pression » sur la direction de Stamford Bridge pour obtenir la signature de Zubimendi, le considérant comme un élément essentiel de son dispositif tactique dans l’ouest de Londres. La concurrence entre les deux cadors européens pourrait déclencher une guerre des enchères qui satisferait le prix élevé fixé par Arsenal.
- Getty Images Sport
Carragher s’interroge sur l’avenir du milieu de terrain à l’Emirates
La légende de Liverpool Jamie Carragher s’est montré très critique au sujet du déclin de Zubimendi, estimant que l’arrivée de Guimaraes marque la fin définitive du statut de titulaire régulier de l’Espagnol. Sur le podcast Football Ramble, Carragher a livré une analyse sans détour : « Pensez-vous que c’est la fin pour Zubimendi là-bas ? Il était censé arriver et être ce régulateur. Je ne le vois pas récupérer cette place un jour. »
Les propos de Carragher reflètent un consensus grandissant selon lequel Arteta fait évoluer la dynamique de son milieu de terrain vers la présence physique et la sécurité technique offertes par Guimaraes, laissant peu de marge à Zubimendi pour retrouver son ancien rôle de principal chef d’orchestre de l’équipe.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles