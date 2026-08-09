Arsenal fixe un prix ÉNORME pour Martin Zubimendi alors que Chelsea et le Real Madrid rôdent après l’accord Bruno Guimaraes

Si l’ambiance est à la fête concernant l’arrivée de Guimaraes, ce transfert a assombri l’avenir de Zubimendi dans le nord de Londres. Un rapport de Mundo Deportivo indique que le milieu espagnol se trouve désormais dans une « situation précaire », son statut de titulaire indiscutable ayant disparu.

Selon ce rapport, Arsenal a informé les clubs intéressés qu’il faudra une offre d’au moins 90 M€ (77 M£) pour arracher Zubimendi à l’Emirates cet été. Le milieu de terrain, qui était arrivé en grande pompe l’an dernier dans le cadre d’un transfert de 60 M£ en provenance de la Real Sociedad, a vu son statut au sein de l’effectif changer radicalement après une baisse de forme lors des derniers mois de la campagne précédente.

Malgré des débuts prometteurs en Premier League, le vainqueur de l’Euro 2024 a manqué de constance dans le sprint final pour le titre et a notamment été laissé sur le banc au coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions contre le PSG.







