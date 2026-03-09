Getty
Traduit par
Arsenal explique sans détour pourquoi il ne « démolira » pas le Bayer Leverkusen, alors que les Gunners, « agacés », cherchent à mettre fin à la malédiction qui les empêche de remporter la Ligue des champions
Quand Arsenal a-t-il disputé sa seule finale de Ligue des champions ?
Arsenal a connu une campagne mémorable jusqu'aux demi-finales de la Ligue des champions en 2025, avant de s'incliner face au Paris Saint-Germain, futur vainqueur de la compétition. Le club londonien est déterminé à faire mieux cette fois-ci.
Le club n'a disputé qu'une seule finale de Coupe d'Europe, il y a 20 ans, en 2006, contre Ronaldinho et Barcelone. Thierry Henry, Sol Campbell et Cesc Fabregas n'avaient pasréussi à mener les Gunners à la victoire à cette occasion.
- Getty
Ligue des champions 2025-26 : le parcours d'Arsenal vers la finale
Cette malédiction n'a pas encore été levée, mais la promotion 2025-26 d'Arsenal a terminé en tête du classement de la phase de poules de la compétition continentale cette saison et se prépare pour un match à élimination directe contre une équipe allemande.
Si elle parvient à battre Leverkusen, elle affrontera soit le Sporting, soit Bodo/Glimt en quarts de finale. Beaucoup prédisent déjà que les Gunners atteindront les demi-finales, où ils pourraient retrouver le géant de la Liga, le Barça.
Arsenal mis en garde contre le fait de prendre Bayer Leverkusen à la légère
Aliadiere se montre toutefois prudent dans ses prédictions. Interrogé sur le fait de savoir si cela allait agacer les supporters de l'Emirates Stadium que la gloire en Ligue des champions leur échappe alors que des clubs comme Manchester United, Chelsea, Liverpool et Manchester City ont tous remporté ce titre, Aliadiere, s'exprimant en association avec le casino 7bet UK, a déclaré à GOAL : « Oui, bien sûr. Je suis moi-même contrarié que nous n'y soyons pas parvenus à mon époque, car nous étions l'équipe invincible, et je suis très déçu que nous n'ayons pas réussi. Nous avons réussi à atteindre la finale l'année suivante, mais nous avons perdu.
Nous n'avons pas encore remporté la Ligue des champions, mais je suis sûr que cela viendra. Nous étions très proches l'année dernière, mais nous n'avons pas réussi à franchir les derniers obstacles. Je pense que nous avons une bien meilleure équipe cette année, donc je pense que cette année pourrait être la bonne.
Je ne vais pas être celui qui dit, comme je l'ai entendu récemment : « Oh oui, nous avons le meilleur tirage au sort, nous pouvons déjà commencer à regarder vers l'avenir ». Je ne suis pas comme ça, car je connais le football, je sais qu'il faut gagner ses matchs. Il ne faut pas commencer à regarder qui vous affronterez en quarts et en demi-finales avant même d'avoir joué contre Leverkusen, car Leverkusen sera un match de haut niveau.
Si vous ne prenez pas chaque adversaire au sérieux à 100 %, vous serez battu. Il n'y a pas beaucoup de marge dans ce sport à ce niveau. Si vous n'êtes pas à 100 %, vous serez battu. Peu importe qui vous affrontez ce jour-là, vous devez être à fond et nous l'avons vu.
Nous n'avons pas réussi à battre la lanterne rouge [les Wolves] sur son terrain, alors pourquoi penseriez-vous pouvoir aller à Leverkusen et les écraser ? Il faut être réaliste. Vous commencez un match, vous affrontez un grand club allemand, ça ne va pas être facile.
« Tant de détails peuvent entrer en jeu dans un match de football : cartons rouges, suspensions, buts contre son camp, tout peut arriver. Il faut simplement essayer de prendre chaque match comme il vient, et je pense que parfois, on se laisse un peu emporter parce qu'on imagine déjà son équipe battre toutes les autres avant même d'y être.
Ne vous méprenez pas, je préfère jouer contre Leverkusen et le Sporting plutôt que contre le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City ou d'autres clubs de ce niveau. Mais au final, il faut quand même faire le travail. Si vous ne le faites pas, vous serez battu. C'est aussi simple que ça. »
- Getty
Trophées en jeu : Arsenal toujours en lice pour le quadruplé
Arsenal, qui occupe la première place du classement de la Premier League avec sept points d'avance et reste en lice pour un quadruplé sans précédent cette saison, se rendra à Leverkusen mercredi. Le match retour des huitièmes de finale contre son adversaire de Bundesliga aura lieu le 17 mars, cinq jours avant que les Gunners n'affrontent Manchester City à Wembley en finale de la Carabao Cup.
Publicité