Arsenal a officiellement décidé de ne pas poursuivre un agrandissement majeur de l'Emirates Stadium, mettant fin aux spéculations selon lesquelles le club du nord de Londres pourrait augmenter de manière significative sa capacité actuelle de 60 704 places. Alors que la demande de billets reste à un niveau record, la direction du club a estimé qu'un vaste projet de construction n'était pas la priorité du moment.

Pour évaluer la faisabilité d'un tel projet, le club a mis en place en 2024 un groupe de travail dédié dirigé par le directeur général, Richard Garlick, afin d'étudier la possibilité d'importants ajouts à son stade. Après un examen approfondi de la logistique et des implications financières liées à une rénovation de grande ampleur, la décision a été prise de ne plus faire du nombre de places l'objectif principal. À la place, le club donnera la priorité à la modernisation des infrastructures existantes afin d'améliorer l'environnement commercial et l'expérience des spectateurs.