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Arsenal exclut un agrandissement majeur de l’Emirates Stadium malgré des guichets fermés réguliers, le club optant pour des améliorations plus modestes
Arsenal choisit l’évolution plutôt que la refonte
Arsenal a officiellement décidé de ne pas poursuivre un agrandissement majeur de l'Emirates Stadium, mettant fin aux spéculations selon lesquelles le club du nord de Londres pourrait augmenter de manière significative sa capacité actuelle de 60 704 places. Alors que la demande de billets reste à un niveau record, la direction du club a estimé qu'un vaste projet de construction n'était pas la priorité du moment.
Pour évaluer la faisabilité d'un tel projet, le club a mis en place en 2024 un groupe de travail dédié dirigé par le directeur général, Richard Garlick, afin d'étudier la possibilité d'importants ajouts à son stade. Après un examen approfondi de la logistique et des implications financières liées à une rénovation de grande ampleur, la décision a été prise de ne plus faire du nombre de places l'objectif principal. À la place, le club donnera la priorité à la modernisation des infrastructures existantes afin d'améliorer l'environnement commercial et l'expérience des spectateurs.
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Arsenal opte pour des améliorations plus modestes de l’Emirates Stadium
Le club a communiqué clairement cette stratégie lors d’une récente réunion avec les supporters, confirmant qu’il n’allait pas donner suite à un « masterplan » transformateur pour le stade. À la place, il a mis en avant une préférence pour des changements plus modestes et ciblés.
Arsenal a déclaré : « Nous avons réaffirmé notre engagement envers l’évolution continue de l’Emirates Stadium, plutôt qu’envers un masterplan de grande ampleur, en nous appuyant sur les améliorations que nous avons apportées à ce jour en partenariat avec notre partenaire de restauration, Legends, l’introduction des tribunes debout sécurisées (cette saison dans le Clock End, et la saison prochaine dans le North Bank), l’amélioration des expériences en hospitalité et en boutique, ainsi que la modernisation de l’expérience des visiteurs. »
Mettre l’accent sur l’expérience des supporters
En optant pour une « évolution continue » plutôt que pour une reconstruction structurelle massive, Arsenal concentre ses ressources sur les secteurs qui génèrent des revenus immédiats et améliorent l’ambiance. Cela comprend une forte priorité accordée à l’hospitalité, aux espaces de vente et à l’expérience globale des visiteurs. Le club estime que ces gains progressifs offriront un meilleur retour sur investissement que le processus perturbateur et coûteux consistant à ajouter des milliers de nouvelles places dans les tribunes supérieures du stade.
L’un des changements les plus visibles pour les supporters se rendant aux matches a été l’introduction progressive de zones avec places debout sécurisées. Après l’avoir déjà mis en place dans le Clock End cette saison, le club entend étendre l’initiative à la North Bank la saison prochaine. Cette approche permet au club de moderniser l’environnement du stade sans les défis d’ingénierie extrêmes qu’impliqueraient un relèvement du toit ou un agrandissement des tribunes, deux options qui auraient comporté des risques financiers importants.
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À la traîne par rapport à ses rivaux en termes de capacité
La décision de rester à environ 60 000 places signifie qu’Arsenal continuera d’être distancé par plusieurs de ses rivaux de Premier League en termes de capacité brute. Actuellement, l’Emirates Stadium est le septième plus grand stade de football d’Angleterre en matière de capacité, derrière Wembley Stadium (90 000), Old Trafford de Manchester United (74 158), le Tottenham Hotspur Stadium (62 850), le London Stadium de West Ham United (62 500), l’Etihad Stadium de Manchester City (61 470) et Anfield, récemment agrandi, de Liverpool (61 276).
Son rival local, Tottenham Hotspur, a notamment dépassé la capacité d’Arsenal lors de l’ouverture de son stade polyvalent de 62 850 places en 2019. Si l’Emirates reste une infrastructure de classe mondiale, il n’offre pas la même polyvalence pour des événements non liés au football, comme des matches de NFL ou de grands concerts, que le nouveau stade de Spurs, spécialement conçu pour les accueillir.
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