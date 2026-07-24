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Arsenal et Tottenham s’apprêtent à s’affronter sur le marché des transferts pour s’attacher les services de la star norvégienne du Mondial
Les rivaux londoniens du nord sont sur le qui-vive.
Arsenal et Tottenham s'apprêtent à s'affronter pour recruter Nusa, l'international norvégien ayant renforcé sa réputation lors de la Coupe du monde, selon The Sun. À 21 ans, il s’est imposé comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs d’Europe grâce à une saison impressionnante en Bundesliga et à un excellent parcours lors du tournoi, où il a disputé six matches et inscrit le premier but de la Norvège lors de la victoire en seizièmes de finale contre la Côte d’Ivoire. Ses performances ont suscité un intérêt accru à travers tout le continent, même si Leipzig reste ferme sur son estimation de 51 millions de livres sterling.
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Arsenal et Tottenham envisagent des mouvements sur le marché des transferts.
Arsenal prend son temps avant de se lancer sur le marché des transferts, le club souhaitant d’abord mesurer l’intérêt autour de Gabriel Martinelli. Si les Gunners ne sont pas vendeurs, une offre supérieure à 51 millions de livres en provenance d’Europe ou d’Asie pourrait toutefois les faire réfléchir. Leandro Trossard a déjà pris la direction de Besiktas, tandis que Christos Tzolis est arrivé en provenance du Club Bruges. Les Gunners ont par ailleurs manqué leur cible prioritaire, Morgan Rogers, après que Chelsea a conclu un transfert estimé à 117 millions de livres sterling.
Tottenham suit également le dossier, mais doit d’abord alléger son effectif. Le retour des prêtés Manor Solomon et Mikey Moore attend une décision définitive avant toute offre officielle.
La concurrence européenne s'intensifie
Les prétendants de Nusa ne se trouvent pas uniquement en Premier League. L’AC Milan et l’AS Rome ont déjà engagé des discussions directes avec les représentants de l’ailier pour devancer les clubs anglais. Selon la même source, les Rossoneri voient en Nusa une cible prioritaire et comptent financer son arrivée grâce à la vente de Rafael Leão, tandis que la Roma serait prête à mettre à l’épreuve la détermination de Leipzig avec une offre de 38 millions de livres sterling.
De leur côté, les Spurs disposent encore d’une place pour un ailier, les blessures ayant écarté Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons et Wilson Odobert de la tournée de pré-saison en Nouvelle-Zélande et en Australie.
- AFP
La décision se rapproche rapidement
Nusa serait prêt à relever un nouveau défi après sa Coupe du monde couronnée de succès, ce qui laisse entrevoir une accélération des négociations dans les semaines à venir. Cependant, tous les clubs intéressés se heurtent au même obstacle. Convaincre Leipzig de revoir à la baisse son prix demandé de 51 millions de livres sterling devrait être le facteur déterminant avant que tout accord ne puisse se concrétiser.
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