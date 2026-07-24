Arsenal prend son temps avant de se lancer sur le marché des transferts, le club souhaitant d’abord mesurer l’intérêt autour de Gabriel Martinelli. Si les Gunners ne sont pas vendeurs, une offre supérieure à 51 millions de livres en provenance d’Europe ou d’Asie pourrait toutefois les faire réfléchir. Leandro Trossard a déjà pris la direction de Besiktas, tandis que Christos Tzolis est arrivé en provenance du Club Bruges. Les Gunners ont par ailleurs manqué leur cible prioritaire, Morgan Rogers, après que Chelsea a conclu un transfert estimé à 117 millions de livres sterling.

Tottenham suit également le dossier, mais doit d’abord alléger son effectif. Le retour des prêtés Manor Solomon et Mikey Moore attend une décision définitive avant toute offre officielle.